VEIS: Sputnik a ruská spojka z Lán

Ruská vakcína má prezidentu Zemanovi pomoct ukázat, že on je tady skutečným pánem.

Když se 11. srpna 2020 rozlétla po všech displejích zpráva, že v Rusku právě rozhodli, že vakcína proti covidu-19, dosud s pracovním názvem Gam-COVID-Vac, dostala úřední posvěcení k očkování, byla to jen část sdělení, ta vědecká. Další věta, že vakcína ponese název Sputnik V, zděděný po první umělé družici Země, vypuštěné Sovětským svazem 4. října 1957, měla však už význam politický. Bylo to stvrzení, že vývoj vakcíny byl v Rusku chápán od samého počátku jako nejen vědecký, ale také politický projekt.



Ostatně ani Sputnik 1 nebyl pouze vědeckým úspěchem. Byl především prvním významným vítězstvím tehdejšího Sovětského svazu ve studené válce a zároveň poselstvím Západu, že Sověti už ho vojensky pouze nedohání, ale mohou ho smrtelně ohrozit. Západ se naštěstí probudil a Sputnik 1 tak byl, jak říkají karbaníci, „první vyhrání, které z kapsy vyhání“. Vedení v kosmické fázi studené války si Sověti udrželi ještě v případě prvního člověka ve vesmíru, Jurije Gagarina, program Apollo však je už nenávratně spláchl na „krásné druhé místo“.

Vítězství zkratkou

Každopádně Sputnik se stal mezinárodním slovem s pozitivní konotací a se záběrem stejně širokým jako třeba český robot. Byl to také jediný bezvýhradně úspěšný a prvotřídní sovětský/ruský produkt vůbec, nepočítáme-li vodku a kaviár a s mírným odstupem samopal Kalašnikov. Takový poklad přece nelze nechat ležet ladem, že.

Kdo na nápad nazvat vakcínu Sputnik V (je to V jako vakcína, victory nebo prostě pět? Původní sputniky byly čtyři…) přišel, nikdo nesdělil. Nicméně vzhledem k tomu, že briefingu, kde bylo oznámeno schválení k jeho použití, se účastnil nejen ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, ale také prezident Vladimir Putin, lze předpokládat, že nápad se zrodil, když ne přímo v Kremlu, tak v nějaké ruské vládní instituci zaměřené na mezinárodněpolitický marketing. Stejně jako první (kosmické), tak i druhé (vakcinační) důležité vědecké závody jsme vyhráli my, oznámil tím Kreml. Pravda, v závěrečném kole to vzal zkratkou přes trávník a vynechal důležité klinické testy stejně jako žádost o autorizaci lékovými agenturami, avšak nápad to byl funkční: už 20. srpna oznámily ruské úřady, že o dodání Sputniku V požádalo 20 zemí.

Kosmické paprsky zasáhly i tradičního soupeře. Důraz na rychlost amerického úsilí o vývoj vakcíny podtrhl jeho název Operation Warp Speed, odvozený od nadsvětelné rychlosti kosmických lodí v seriálu Star Trek. I když žádná vakcína sice nedostala propagandistické jméno nejslavnější z nich Enterprise, případně Apollo 18 (těch v kosmickém programu bylo sedmnáct), i tady hrálo pojmenování výsledného produktu podstatnou, vysoce symbolickou a svým způsobem politickou roli. Nejde tu ovšem o politiku velmocenskou, nýbrž o správu věcí veřejných.

Jedna ze dvou vyvinutých revolučních vakcín na bázi mRNA, společný produkt farmaceutického gigantu Pfizer a německého biotechnologického start-upu BioNTech, totiž dostala své jméno rovněž účelově. Ač ho čeština nevstřebala a mluvíme o vakcíně Pfizer, správně se jmenuje Comirnaty® a je vytvořena velmi promyšleně. Nese v sobě slova covid, imunita a komunita (community) a označení typu vakcíny mRNA.

Pojmenování má zdůraznit, proti čemu nás vakcína brání, jakým způsobem a hlavně to, že má sloužit lidskému společenství, komunitě. Ví se také, kdo název vytvořil: přední světový tvůrce obchodních značek zejména pro farmaceutický průmysl Brand Institute z Miami na Floridě. Vakcína má už i nekomerční jméno, jímž podle požadavků Světové zdravotnické organizace mají být označovány generické výrobky: tozinameran (přípona meran označuje, že jde o vakcínu typu mRNA).

Ohavné zneužívání pandemie

Smyslem tohoto textu určitě není nikterak zpochybňovat kvalitu práce ruských virologů, kteří připravili Sputnik V, ani účinnost vakcíny a její přínos v boji proti covidu-19. Její problémy jsou v nedokončeném testování a tvůrcům vakcíny budiž vzdán dík stejný jako všem, kdo se na boji proti pandemii podílejí.



Smyslem tohoto textu však určitě je připomenout, jak moc a komu jde víc o politiku než o vakcínu a o lidi. Bohužel mezi tyto lidi patří i náš prezident, dokonce ho v tom předčí jen málokdo na světě. Ač důvodem pomalejšího průběhu vakcinace, než bylo v plánu, rozhodně není nedostatek vakcín v zemi, nýbrž nezvládnutá a někdy zmatečná organizace očkování, iniciativně žádá přímo Putina o dodávky Sputniku V. Té radosti v Kremlu a v ruské televizi: Češi už zas žádají Moskvu o pomoc! Jako v sedmačtyřicátém, když tam bylo sucho, jako v osmašedesátém, když tam řádila kontrarevoluce!



Miloš Zeman však nefunguje jen jako ruská spojka: Sputnik mu má poté, co se rok před pandemií jen ukrýval v Lánské oboře, pomoct ukázat, že on je tady skutečným pánem, tím, kdo rozhoduje o složení vlády, kdo chrání naše zdraví a životy. Přistoupit na toto ohavné prezidentovo zneužívání pandemie by znamenalo poklesnout na jeho úroveň.