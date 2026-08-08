O původu vějířů se vedou spory. Podle jedné teorie vznikly v Číně, podle druhé byly do země přivezeny z Japonska. V každém případě se jejich výroba soustředila do malých rodinných dílen, kde se vějíře vyráběly z kvalitních materiálů, jako je bambus, santalové dřevo, eben, perleť či slonovina. Jejich listy, jak se nazývá část ze skládaného papíru, pak zdobily kaligrafie a malby významných mistrů.
Nápad na skvělý dárek
V Číně se vějíře staly i oblíbenou pozorností a symbolem přátelství. Dárci je pro své milované nechávali zdobit básněmi a krajinomalbami. Svou symboliku si vějíře osvojily i v Evropě, kde byly od 17. století neodmyslitelnou součástí plesů a bálů. Dámy pomocí nenápadných pohybů vějíře předávaly svým nápadníkům skryté vzkazy – beze slov dokázaly vyjádřit odmítnutí, zájem i pozvání na tajnou schůzku.
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Umění a romantika podlehly praktičnosti, když americký konstruktér Schuyler Wheeler představil v roce 1882 vůbec první elektrický větrák – zařízení s dvoulistou vrtulí poháněnou elektromotorem. Umíráček pak papírovým vějířům zahrál domácí elektrický větrák, který byl vynalezen v roce 1909 v Japonsku. Koncem 30. let 20. století se navíc při výrobě větráků začal používat plast, díky němuž byly tišší, lehčí, levnější.
Výkon nad výtvarnem?
Dnes už šifrovanému mávání vějířem nikdo nerozumí, ale možností, co se barev a motivů týče, mají stále požehnaně. V tašce zabere minimum místa, ale kvůli rozměrům po rozvinutí jde o extravagantní doplněk, který při delším ovívání namáhá zápěstí. V nabídce jsou ovšem dostupné jak modely za pár kaček, tak luxusní kousky.
Například Dior nabízí vějíř z hrušňového dřeva a bavlněného plátna s květinovým motivem za pět tisíc korun. A mistři z Kjóta vyrábějí pro Yohji Yamamoto celočerný vějíř z gabardénu za jedenáct tisíc korun. Neochvějnou pozici vějíře potvrzují i pořadatelé módních přehlídek domu Chanel nebo organizátoři tenisového turnaje ve Wimbledonu, kteří své hosty letos vybavili elegantními bílými vějíři.
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Na druhou stranu elektrické modely lákají svým výkonem. Stačí zmáčknout tlačítko a majiteli poskytnou stálý proud vzduchu bez námahy. Díky široké barevné paletě navíc mohou být kapesní větráčky nenápadné, ladit s outfitem, nebo naopak přitáhnout pozornost. Jejich nevýhodou je ovšem závislost na baterii, která může dojít uprostřed toho největšího odpoledního hicu. Kouzlu těchto malých strojků už podlehla i britská královna Camilla, majitelka bohaté sbírky rozličných vějířů. Na rozžhavené tribuně Wimbledonu se letos neovívala, ale držela v ruce malý bílý větráček.