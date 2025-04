Velikonoční konec Evropy a česká eurohujerská přízdoba. V té jsme mistři

Na oslavě osmi let televize XTV vystoupil i europoslanec Filip Turek. (22. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zatímco křesťané si úmrtí svatého otce zrovna na Velikonoce budou dlouho pamatovat, na silniční eskapády europoslance Filipa Turka se pravděpodobně brzy zapomene. Koneckonců, abych parafrázoval film „Marečku, podejte mi pero“, s takovou partají, tedy jako „Motorista“, na to má tak trochu právo. Navíc zaručeně spěchal do práce oddálit konec Evropy a zachraňovat voliče před zelenými šílenci. Ve sportovním voze za sebou přitom zanechával nižší emisní stopu, než kdyby jako někteří jeho „eurohujerští“ kolegové letěl.

Posedlost Evropské komise a jejích kývačů uhlíkovou stopou je paradoxní s ohledem na skutečnost, že se každý týden sem a tam přepravuje 705 europoslanců a mnohdy i jejich asistentů a k tomu se jednou za měsíc celý „ensemble“ přesune z politicko-symbolických důvodů do Štrasburku. Jestlipak za to někdo odvádí emisní povolenky? Vatikán má štěstí, že není oficiálně součástí EU, třeba by musel platit pokutu za bílý dým na konci „konkláve“.

Přesto Komise ani Unie jako taková, tedy všechny její instituce, které se mnohdy doberou pro běžného občana těžko pochopitelného závěru, nejsou kořenem všeho zla. Členské státy totiž rády překonávají ambici Komise, čemuž se říká „goldplating“, tedy pozlacení. Vzhledem k nedávným Velikonocům bychom tomu mohli říkat přízdoba. A Češi jsou v ní mistři Evropy.

Hezky je to vidět na ceně vajec. Zatímco Unie se přes odpor pár členských států nemůže na plošném zákazu klecových chovů nosnic shodnout, u nás platí, že do roku 2027 musí být klecové chovy nahrazeny chovy podlahovými. Ty jsou na jednotku produkce nákladnější a náchylnější k šíření chorob, jako je ptačí chřipka, která je hlavním důvodem zdražování. Vejce v Česku tak meziročně podražila suverénně nejvíce v EU, o 46 %. Druhý největší nárůst registrovali na Slovensku (29,8 %) a v Maďarsku (26,1 %).

Zatímco pro Slovensko i Maďarsko platí stejně jako u nás vysoká koncentrace maloobchodu, který cenu určuje, v „eurohujerství“ nás nepřekonávají. A ano, respektive ANO, zákaz schválila minulá vláda, nicméně ta současná by ho mohla zrušit. Nebo to platí jen u Green Dealu?