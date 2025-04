Velikonoční nadílka občanům. Taškařice nad migračním paktem zastřela veřejný dluh

Vládní koalice v Poslanecké sněmovně následně opovrhla osvědčenou dobrou praxí meziresortního připomínkového řízení. Mohlo by zkomplikovat zákonodárný klid na práci. Implementaci části migračního paktu EU předložila poslaneckým návrhem. Komu situace přijde podobná schůzce/neschůzce o zvýšení výdajů na zbrojení (podle opozice) či obranu (podle vlády), nemýlí se.

Drobný rozdíl je, že tentokrát se nechytli do nastražené pasti Piráti, které ale opravdu vážně nikdo nezval. Důvody jsou následující. Drtivá síle čtyř pirátských poslanců nikomu nepomůže, ani nikoho neohrozí. Je to důsledek politického amatérství – nejdříve se nechali mazáky ze STAN okroužkovat o poslanecké mandáty, pak nemoudře vstoupili do vlády, tudíž jim teď samozvanou opoziční roli může věřit jen politická naivka.

Ctěný čtenář by se mohl podivit, proč o Pirátech píši, když jsou tak bezvýznamní. Důvody jsou dva. Za prvé, v blížících se volbách mají šanci i přes preference, kterou jsou slabým odleskem jásavé pirátské minulosti. Za druhé, a to především, na jejich osudu se dá vysvětlit hádka mezi vládou a opozicí o schůzku k implementaci migračního paktu.

Opozice by byla bláhová, kdyby půl roku před volbami šla na schůzku, jíž by se umazala nevábností, která je už hotová. Stále platí, že pokud by ministr vnitra Rakušan migrační pakt nepodepsal, vláda by ho pak v šoku nemusela krýt, a nakonec se při finálním hlasování v EU zdržet.

Neodvaha říci jasné „ano“ je pochopitelná z hlediska domácího veřejného mínění, zbabělost říci jasné „ne“ je pochopitelná vzhledem k snaze uvést ve skutečnost vládním tvrzení, jak nás kvůli ní mají všichni za našimi hranicemi rádi a dají na názor ČR. Schůzka ve světle výše zmíněného byla zbytečná. Zajímavá ovšem byla slova samotného ministra Rakušana v Poslanecké sněmovně.

Opozici zval podle svých slov dvakrát. Řekl, že po první pozvánce se poučil, že nemá zvát přes média, tudíž teď poslal dopis předem. A až pak to vyzvonil médiím. Zvolené datum druhé schůzky bylo necelých 24 hodin před začátkem jednání Poslanecké sněmovny, v 15:00. Dobře to vypovídá o upřímnosti slov Víta Rakušana, že chtěl zapracovat připomínky opozice do svého návrhu.

Jediný přínos? Politické PR vlády

Pokud by mělo ANO jeden a SPD jeden, ani tak by se to nestihlo. Jediný přínos tedy mohl být politické PR vládní koalice, která si i tak urvala své, když začala tvrdit, že opozice s migrací bojovat nechce, protože nepřišla.

Z hlediska věcné podstaty předmětný návrh není velké zpřísnění. Jsou to spíše kosmetické úpravy. Bez vyřešené návratové politiky je to jako vylévat vodu z člunu sítem. Vzhledem k tomu, že podle EU mají být takzvané bezpečné země Bangladéš, Egypt, Indie, Kolumbie, Kosovo, Maroko a Tunisko, na lepší časy se neblýská. Podle eurokomisaře pro migraci Brunnera navíc bude zaručeno, že každá žádost se posoudí individuálně a bude moci být přezkoumána soudně.

To znamená, že dokud platí mezinárodní právo, žadatelé o azyl mají právo žádost podat a právo na přezkum mají také. Dokud jejich země původu, i v případě takzvaných zemí „bezpečných“ své občany nebudou brát zpátky, změní se pramálo. Analýza, kde a jaké jsou případně potřeba napříč EU profese, čímž by se mohl vytvořit mechanismus fungující mimo unii pro legální cestu chybí, pašeráci po staletí dostávali různé zboží přes sebelépe střežené hranice, teď výnosně pašují lidské bytosti.

V migračním paktu jsou také kvóty, jen se výraz změnil na synonymum „set of numbers“, což je přidělený podíl na jednu zemi. Ta část migračního paktu, podle níž v případě potřeby má naše země přijímat, nebo platit, ovšem předmětem vládního návrhu pochopitelně není. Vždyť je před volbami.

Zástupci koalice ve vysílání CNN Prima News řekli, že to se bude řešit na podzim, že se ještě povede debata. Kdo věří, že migrací nejvíce zatížené země v tomto ohledu poleví, ať tam běží. O Ukrajincích v ČR v návrhu migračního paktu EU není zmínka, což už se dočetla i vládní koalice, takže stěží dostaneme výjimku.

Pokud bude vláda na jiném půdorysu než tato, čeká ji další nášlapná mina podobná té s náloží Fialovou vládou odložených povolenek na vytápění domácností a pohonné hmoty. Každopádně ANO už řeklo, že respektovat migrační pakt nebude, stejně tak SPD, Stačilo!, Motoristé.

Volební taškařice v podobě tahu migračním paktem mohla leckoho pobavit či otrávit. V rozjitřené debatě o rozlitém mléce, přičemž ti, kteří ho rozlili, se tváří, že to byli ti druzí, málem zastřela tu pravou velikonoční nadílku občanům. Podle nových údajů o zadlužení naší země připadá aktuálně na každého občana zhruba 313 tisíc Kč. Touto dobou v roce 2021 připadalo na každého občana přibližně 226 tisíc korun dluhu.

Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů, oslavou vzkříšení Ježíše Krista. I nevěřící občané mohou doufat, že je z mdlob politické sloty vzkřísí když ne víra, tak alespoň příští volby. K nim je třeba jít v hojném počtu a po zásluze odměnit politiky za jejich výkon především na domácím poli, kde je jejich vliv nezpochybnitelný a nezměrný.

Zatímco stoupáme na Golgotu a neseme svůj kříž zvýšených daní a kumulativní inflace za dobu této vlády přes třicet procent, můžeme si recitovat památné prohlášení předsedy vlády Fialy z roku 2020, kdy byl ještě opozičník. „Do politiky jsem šel jako nespokojený občan a zklamaný volič pravice. Rostla byrokracie i daně. Neplnily se sliby z voleb. To se pod mým vedením nesmí opakovat. Když máme příležitost splnit náš slib a snížit daně, musel bych se studem propadnout, kdybychom to neudělali.“