Ochráníme vás líp než Francouzi, tvrdí Britové. Do Evropy vyslali vzkaz

Středopravicový deník The Times vydal včera úvodník, ve kterém chválí labouristickou vládu Keira Starmera za snahu o opětovné sblížení s Evropou. Británie by velmi stála o napojení na jednotný trh, tvrdí The Times. Na oplátku může nabídnout například své nezanedbatelné vojenské kapacity.
Londýn je stále jadernou mocností a „na rozdíl od Francie“ je věrný NATO. Také jeho zbrojní potenciál je pro Evropu lákavější než ten francouzský, jak dokládá například úspěšná britsko-italská spolupráce na stíhačce šesté generace Tempest. Pokud tedy Brusel Britům usnadní cestu, neprohloupí.
Tolik The Times. Odpusťme si větu „já jsem vám to říkal, pane kolego“ a soustřeďme se na fakta. Předně britské vojenské kapacity budí nezřídka posměch, a to v neposlední řadě právě ze strany slavného deníku. Projekt obrněných vozidel Ajax, který už britského daňového poplatníka stál čtyři miliardy liber (115 miliard korun), je nepopiratelnou katastrofou. Několik vojáků kvůli němu přišlo o sluch a celý projekt byl momentálně dán k ledu, než se rozhodne, co s ním dál.
Také britské námořní síly jsou velmi vachrlaté, jak prokázala současná válka s Íránem. Když už se Londýn rozhodl, že pošle ke Kypru svůj protiletadlový torpédoborec HMS Dragon, zjistilo se, že nebude bojeschopný dřív než za týden. Britská letadlová loď HMS Prince of Wales by zase potřebovala eskortu francouzských válečných lodí.
Britové ve zkoušce obstáli
Pro naše zeměpisné šířky ale Británie přece jen má co nabídnout a tuto iniciativu tedy vítejme. Je třeba přiznat, že ve věci Ukrajiny byl Londýn od začátku nejlepší ze všech evropských zemí.
Jako první začal Kyjevu dodávat vojenský materiál (i díky protitankovým střelám NLAW se v únoru 2022 podařilo ubránit hlavní město), jako první slíbil moderní tanky, jako první chtěl Ukrajincům dát zelenou k palbě na ruské území. Tam, kde Washington (neřkuli Berlín či Paříž) byl náchylný ke změnám nálad a všeobecné opatrnosti, Londýn stál bezvýhradně za Ukrajinou.
Je dobré si to připomínat, protože je to právě tato bezpečnostní hrozba, která bude pro střední Evropu do budoucna zásadní. Spojencům důvěřuj, ale prověřuj. A je třeba říct, že v této zkoušce Britové obstáli na jedničku. Pokud se podaří je přivázat těsněji k evropskému obrannému průmyslu - popř. k budoucí vojenské spolupráci - je to jen dobře. Při proměnlivém jazyku Washingtonu totiž vůbec není jasné, co všechno můžeme v budoucnu čekat.