Začal prodloužený čas Keira Starmera. Jak dlouho bude trvat, nikdo neví. Desítky minut trvající projev, přerušovaný pečlivě načasovaným potleskem, se pokoušel o nemožné. Interpretovat zdrcující výsledek jako výzvu. Lidé prý volili stranu Reform UK a Zelené (strany, které uspěly nejvíc), protože labouristé ještě nedokončili reformy a změny, kvůli kterým je zvolili v parlamentních volbách. Starmer sice přiznal, že výsledek byl zdrcující a připravil stranu o vliv na místní a regionální úrovni i o řadu dobrých kandidátů, kteří roky pracovali v místních zastupitelstvech, zároveň se ale tvářil, jako by se nic moc nestalo. Snažil se vypadat jako lídr, kterého první prohra nezdolá.
Slíbil investice do vzdělání, zestátnění společnosti British Steel (patřící Číňanům) a především další sbližování s Evropskou unií. To má být, podle něj, klíč ke znovunastartování britské ekonomiky. Především slíbil, že zůstane u moci, aby zabránil tomu, aby se země propadla do chaosu politické krize.
Starmer, který stojí v čele labouristů něco málo přes šest let, se také pokusil tišit sílící vzpouru ve své straně. Mezitím už se v řadách labouristických poslanců rodila revolta, která ho dříve nebo později zbaví pozice lídra strany i premiérského křesla. Poslankyně Catherine Westová začala sbírat podpisy labouristických zákonodárců, kteří chtějí změnu ve vedení strany i země. Pro nastartování procesu výběru nového lídra je zapotřebí 81 hlasů, k iniciativě už se připojila stovka poslanců.
Je Británie země, které nelze vládnout?
Konec britského premiéra je jako hon na lišku. Liška se brání, odráží útoky. Honicích psů je stále víc a nemilosrdně se blíží. Sledoval jsem velmi podrobně pád tří konzervativních premiérů: Theresy Mayové, Liz Trussové a Borise Johnsona. Vždy to bylo stejné. Pár chyb a zakolísání a spustí se kritika. Média, zástupci frakcí uvnitř strany ucítí krev a jdou po ní.
Labouristé možná nejsou tak krvelační a krutí jako konzervativci. Ti svým lídrům stínají hlavy okamžitě. Keir Starmer možná dostane na odchod z premiérské kanceláře pár měsíců. Třeba se stane zázrak a tento hon přežije. Že by setrval ve funkci ještě celé další tři roky, je ale velmi nepravděpodobné. Lídr, kterému strana nevěří, že s ním vyhraje jakékoliv další volby, je na odpis. To je krutá pravda.
Za posledních deset let je Keir Starmer šestým premiérem Spojeného království. Počítejte se mnou: David Cameron, Theresa Mayová, Boris Johnson, Liz Trussová, Rishi Sunak a Keir Starmer. Pryč jsou doby, kdy například Margaret Thatcherová vládla nepředstavitelných jedenáct let nebo Tony Blair jen o rok kratší dobu. Co se to děje? Kde je zakopán pes?
Když v roce 2024 vyhrál parlamentní volby současný labouristický premiér a po čtrnácti letech ukončil vládu konzervativců, získal mandát tak silný, že se jeho pozice zdála být neotřesitelná. Jeho volební hesla byla přitom jednoduchá: „Změna“ a „Británie pro všechny, nejen pro bohaté“. Slíbil vyvést ekonomiku z krize, opravit pošramocené zdravotnictví s nekonečnými čekacími lhůtami, slíbil nastartovat výstavbu bytů. Slíbil vrátit lidem naději. A lidé mu uvěřili.
Leckdo si myslel, že na chvíli bude klid. Že země je na prahu pár let politické stability. Neuplynuly ani dva roky a osud předsedy vlády visí na vlásku. Proč už teď bojuje o přežití? Britové si stále častěji pokládají otázku: dokáže vůbec někdo zemi vládnout? Je Británie vůbec politicky ukočírovatelná? Co se to děje a kde jsou kořeny této nesporné krize vládnutí?
Země dvou partají je minulostí
Odpověď není lehká. Jisté je, že Británie už není taková, jaká byla před deseti, či spíše před dvaceti lety. Politika je silně fragmentovaná. Doba dvou klíčových politických stran pomalu končí. Na scéně je víc subjektů, než jen tradiční labouristé a konzervativci. Vyrostla (a to velmi rychle) strana Reform UK, posilují Zelení i Liberální demokraté. Místo dvou stran se o přízeň voličů uchází stran pět. S tím končí i tradiční rozdělení voličstva. Přestává platit, že se lidé rodí s hlasovacím lístkem v kolébce. Že když otec volí kupříkladu labouristy, volit je bude pravděpodobně i jeho syn. S rostoucí nabídkou se mění i chování voličů, kteří začali přebíhat. Jednou volí tak, podruhé jinak. Ale proč?
Ekonomice se dlouhodobě nedaří. Vše začalo během finanční krize v roce 2008, která tvrdě dopadla na britskou ekonomiku. Následoval brexit, který pomalu vzpamatovávající se hospodářství srazil opět na kolena, a vše dokonala pandemie koronaviru.
Výsledek? Dluh veřejných financí vůči HDP představuje nebývalých 95,6 % (pro představu v ČR je to cca 43 %), ekonomický růst je pomalý, druhý nejpomalejší ze zemí G7. Všichni politici slibovali vyvedení z krize, nastartování hospodářství a snazší život masám. Všichni selhali a lidé jsou frustrovaní. I kdyby Keir Starmer znal recept, náprava bude trvat roky. V těkavé době sociálních sítí, ale nikdo tolik času nemá. Lidé čekají, že výsledky se dostaví nejlépe okamžitě. Svoji roli v současné krizi sehrál i brexit, o kterém lidé rozhodli před deseti lety. Přinesl další ekonomické ztráty a především rozdělil společnost.
Vinou politického tápání a neustálého střídání v Downing Street ztratili lidé víru v politiky. Toho, komu před časem dali masově důvěru, nemají problém hodit okamžitě přes palubu. Dobrá zpráva to není a jakýkoliv nástupce Keira Starmera (ať už to bude kdokoliv) se bude brzy potýkat s podobnými těžkostmi jako on.