„Puby“ a zákaz „vertikálního pití“. Podaří se zatlouct poslední hřebík do rakve anglické pivní kultury?

Kdo kdy navštívil klasickou anglickou hospodu, ví, že to v ní funguje jinak než v našich nálevnách. Hosté nesedí spořádaně u stolků a nečekají, až je číšník obslouží. Naopak. Pro drink si chodí každý sám a konzumuje ho většinou v chumlu ostatních zákazníků před barem, případně venku před hospodou.
Takto se v Anglii pije odpradávna a je to součást tamní pivní kultury. Rada městské části Westminster ale přišla s návrhem nových licenčních podmínek, který to má změnit. A spustila bouři.
Důvod, proč se radní rozhodli do budoucna omezit pití na stojáka, zformulovali v návrhu nových licenčních pravidel. Tam se píše, že omezení „vertikálního pití“, tak zní odborný název, má „odradit návštěvníky od nadměrné opilosti“ a v zásadě zkulturnit konzumaci. Tak aby si lidé mohli sednout, vychutnat si drink a objednat si jídlo u stolu. Nevím, jestli autoři návrhu někdy navštívili českou či moravskou hospodu. Zjistili by totiž, že opít se je docela dobře možné i vsedě u stolu.
Nesouhlas labouristů
Kritika šíleného plánu zaznívá ze všech stran. Hospodští si rvou vlasy (pokud nějaké mají), že záměr odradí poslední věrné, kteří ještě skomírající odvětví zachraňují. Krize životních nákladů totiž lidi z hospod spíše vyhání. Mladá generace, která dospívala během covidu, se do hospod ani nenaučila chodit a pohostinství v Anglii prochází těžkou krizí. Nucení hostů, aby si s každou pintou sedli ke stolu (na což nikdo z nich není zvyklý), by mohlo být posledním hřebíčkem do rakve anglické pivní kultury.
Problém má ovšem i politický rozměr. Městské části Westminster, kam spadá i vyhlášená čtvrť hospod a barů Soho, vládnou konzervativci. Velkým kritikem návrhu je starosta Velkého Londýna Sadiq Khan, který je labourista. Jeho strana drží i vládu, které se opatření také vůbec nelíbí.
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Podle nového britského premiéra Andyho Burnhama, který je sám velkým milovníkem tradiční hospodské kultury, je záměr konzervativců z Westminsteru v přímém rozporu s jeho plánem oživit sektor pohostinství a s ním i ulice anglických měst. Podle mluvčího Downing Street patří přeplněné a rušné hospody k britskému životnímu stylu a v neposlední řadě vytváří tisíce pracovních míst.
Městská rada, zjevně zaskočená vášnivou reakcí, popírá, že se postávání v hospodách snaží omezit. Prý se jednalo jen o podnět k diskusi. Obávám se ale, že kdyby se hospodští i zákazníci neozvali, za chvíli by už nad svou pintou seděli jako zařezaní.