Heroické selhání. Proč Britové před deseti lety hlasovali pro odchod z EU a co jim to přineslo?

Silvestr roku 2018 jsem trávil v pět set let staré hospodě se slaměnou střechou, a krbem tak velkým, že jsem svůj stůl se čtyřmi židlemi mohl nastěhovat přímo do něj. Nový rok měl přinést odchod Spojeného království z Evropské unie a téma většiny hovorů tak bylo jasné.
Už tehdy, necelé tři roky po referendu, mi pár lidí řeklo, že svého rozhodnutí litují. Zároveň se ale ujišťovali: „Co by si bez nás Evropa počala?“ To bylo poprvé, co jsem se setkal s dualitou: Británie – Evropa. Nikoliv Evropská unie, ale Evropa. Na otázku, jestli snad Spojené království není taky v Evropě, dostal jsem lekci: „Evropa je Evropa. My jsme Británie.“
Jednou nohou v Unii
Když jsem se začal víc zabývat ideovými kořeny brexitu, začalo mi být jasno, že mnoha Britům je vlastní jakýsi odstup, pocit jisté výlučnosti. Jistě, i v české nátuře dřímá neoprávněný pocit velikášství a pocitu výjimečnosti. Pohled na mapu a do dějin nás ovšem zase musí nutně vrátit na zem. Britové ovšem byli po staletí národem, který hleděl víc ke vzdáleným obzorům.
Národem, který ovládal velkou část známého světa a vše cenné odtud odvážel do Londýna. Možná oprávněně mohli mít pocit, že jsou trochu lepší než ostatní. K tomu přidejme ostrovní mentalitu národa, kterého pár desítek kilometrů mořské vody, uchraňuje před zmatky a konflikty starého kontinentu.
|
Brexit neskončil. Británie deset let poté stále řeší důsledky odchodu z Evropské unie
Není potom těžké zabrnkat na tu správnou strunu. I v dobách, kdy Británie patřila k členským státům Evropské unie, v ní byla tak trochu jen jednou nohou. Byla součástí jednotného trhu i celní unie, nikdy se ale nepřipojila k Schengenu a vyjednala si řadu výjimek, které jí například umožnily platit do unijního rozpočtu méně, než co by odpovídalo hospodářskému výkonu země.
Přesto měla stále řada Britů pocit, že jsou manipulováni. Ovládáni neviditelnou rukou Bruselu. Dobře to ve své knize Heroické selhání popsal irský publicista Fintan O’Toole. Na jedné straně byl brexit živen fantaziemi o návratu globálního impéria, na straně druhé byl jakousi vzpourou. Revoltou proti „nesnesitelnému útlaku“. O’Toole to popisuje jako stav, kdy „sám kolonista má pocit, že je někým kolonizován“. Trefné.
Lži a další fauly
Tak dlouho zatápěli populisté, až situace nazrála a David Cameron byl nucen vyhlásit referendum. Pádné argumenty příznivci brexitu neměli, na jejich straně byly emoce. O starých dobrých časech, o ztrátě suverenity a diktátu Bruselu.
Pomohly také kromobyčejné lži. Jako třeba ta, že „po brexitu půjde týdně 350 milionů liber do zdravotnictví, protože přesně tuto částku posílá Británie do EU“. Bylo to hlavní motto kampaně, jejíž nejvýraznější tváří byl Boris Johnson. Odkud se toto číslo vzalo, nikdo pořádně nikdy nevysvětlil. Je to ovšem pěkně kulatá sumička, která vypadá dostatečně hrůzostrašně. Že není pravdivá? Nevadí.
Krátce před tím, než se stal Boris Johnson premiérem, ho toto tvrzení málem dostalo až před soud. Tehdy devětadvacetiletý Marcus Ball vybral ve veřejné sbírce peníze, najal právníky a obvinil Johnsona, že v kampani lhal. Že věděl, že je klamavá a zavádějící. Prvoinstanční soud nařídil soudní líčení, Vrchní soud ale soudní proces zastavil. Rozhodnutí zdůvodnil následovně: nepravdivá prohlášení o statistikách není automaticky pochybením ve veřejné funkci. To není výrok Niccoly Machiavelliho, ale britského soudu! Politik může lhát, aby dosáhl svého cíle. Co jiného než lež je manipulace se statistikami?
|
Nová potenciální obchodní smlouva Britů s Evropskou unií: brexitové psychodrama 2.0
Před soud tedy Johnson nešel a pár dní nato se stal premiérem. Vystřídal Theresu Mayovou, která se marně snažila dotáhnout brexit do konce. I Boris se snažil, ale protože si při referendu Britové neřekli, jak má vlastně odchod z EU vypadat, ani jemu se nedařilo a musel si pomáhat dalšími fauly. Jako například když obelhal královnu Alžbětu II., nechal rozpustit parlament, aby ho byl zase nucen svolat zpět.
Termín brexitu musel být několikrát odložen, protože se Britové nedokázali ani mezi sebou ani s Bruselem domluvit, jak vlastně má odchod vypadat a jak velká a hluboká má odluka být. Čas běžel a aby se brexit podařilo opravdu naplnit, přistoupili britští vyjednavači na často velmi nevýhodné podmínky. Nechali celně a ekonomicky odříznout Severní Irsko od zbytku Velké Británie nebo hodili přes palubu rybáře, jejichž volání po nezávislosti využili brexiteři jako jeden z motorů kampaně.
Už v okamžiku, kdy v lednu 2020 Británie definitivně opustila EU, větší část obyvatel brexitu litovala. Pro odchod z Unie hlasovali hlavně lidé z vesnic, bez většího vzdělání a ve vyšším věku. Řada z nich se odchodu z Unie nedožila a kdyby jejich jména v den brexitu z voličských seznamů vyškrtli, výsledek referenda by byl opačný.
Poláky vystřídali Pákistánci
Co Britové brexitem získali? Opomeneme-li příznivci dodnes často skloňovaný „návrat suverenity“ (což je v dnešním globálním světě pojem poměrně vágní), mnoho ne. Ani jedna statistika či analýza dosud neindikovala ekonomický zisk, naopak.
Nejnovější analýza, kterou si nechala vypracovat Bank of England, mluví o šestiprocentní ztrátě výkonu britské ekonomiky. Firmy se potýkají s řadou bariér, nabobtnalou administrativou spojenou s exportem i importem a nedostatkem lidí. Evropany nahradila pracovní síla z Asie a Afriky. Byť omezení přistěhovalectví bylo výrazným mottem brexitu, opak je pravdou a cizinců dnes v Británii pracuje víc než před brexitem. Jen to nejsou Poláci nebo Italové, ale lidé z Pákistánu nebo z Filipín.
A znovuzískaná suverenita se projevuje především tím, že při cestě na svůj prázdninový dům ve Francii si musí Britové vystát extra frontu na pasové kontrole. Jak mi ale nedávno řekla v Londýně jedna sympatická starší dáma, stálo to za to.