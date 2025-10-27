Čínské nepřátelské aktivity v Británii narůstají. A zdá se, že ohrožují bezpečnost této země

Nedávno se dění v Dolní sněmovně britského parlamentu točilo kolem trestního řízení proti dvojici mužů: bývalému zaměstnanci parlamentu Christopheru Cashovi a učiteli Christopheru Berrym. Ti byli v březnu 2023 zatčeni, protože měli získávat informace ze zákulisí britské vládní politiky a předávat je čínské tajné službě. Jejich zprávy snad končily až na stole pravé ruky čínského prezidenta. Oba muži spolupráci s Číňany od začátku odmítali. Po důkladném vyšetřování byli v červnu 2024 obviněni.
Špionážní aféra
Letos 8. října měli mít soud. Krátce před tímto termínem prokuratura obvinění překvapivě stáhla. Proč? Jednoduše řečeno proto, že vláda nedodala prokuratuře dostatečně jasné důkazy, že Čína je stát Británii nepřátelský a představuje hrozbu pro její národní bezpečnost. Alespoň tak to vysvětlil šéf státních zástupců Stephen Parkinson. Zákon o státním tajemství z roku 1911 totiž definuje špionáž jako činnost prováděnou pro „nepřátelský“ stát. Důkazy, že Čína představuje bezpečnostní hrozbu, prý ale vláda nedodala, a proto oba muži byli zproštěni obvinění.
Začalo zuřivé přetahování o to, kdo a jak Čínu v minulosti označil. Opoziční konzervativci obvinili vládu, že je „příliš slabá“, aby se Pekingu postavila. Ta na svou obranu provedla zcela neobvyklý krok: po parlamentní přestřelce zveřejnila dokumenty, které prokuratuře poskytla, z nichž má vyplývat, že Čína byla ve zprávě opakovaně označena za hrozbu pro ekonomickou bezpečnost země. Samotný premiér Keir Starmer tvrdí, že nepříjemný konec trestního stíhání obou mužů má na svědomí předchozí kabinet a jeho nejednoznačný postoj k Číně.
Technicky se spor netýká ani tak toho, zda Čína špehuje Spojené království, ani toho, zda jsou oba původně obvinění muži vinní, či ne. Svár mezi konzervativci a labouristy se týká především toho, kdo je za zhroucení případu zodpovědný, a zda měla současná vláda udělat více, aby krachu zabránila.
Nestabilní vztahy
Byť v tomto konkrétním případě odejdou nejspíš oba muži, kteří měli dodávat informace Číňanům, bez trestu, téma vztahů Londýna a Pekingu se rázem dostalo do hlavních titulků médií i do parlamentní debaty. Labouristický kabinet měl zájem normalizovat bilaterální vztahy, které ochladly za vlády konzervativců. Důvod byl pragmatický: snaha získat čínské investice do uvadající britské ekonomiky, zejména do automobilového odvětví a do finančních služeb.
V Pekingu byl britský ministr zahraničí David Lammy i ministryně financí Rachel Reevesová. Na summitu G20 se britský premiér Starmer setkal s čínským prezidentem a dokonce se chystal osobně navštívit Čínu. Zdálo se, že kyvadlo britsko-čínských vztahů se po 14 letech zase začíná pohybovat ke „zlatému věku“, který zažívaly za vlády Davida Camerona. Následující konzervativní vlády komunistické Číně příliš nepřály. Rishi Sunak ji dokonce označil za hrozbu pro britský způsob života. Do otevřeného konfliktu se však ani konzervativci nehrnuli.
V souvislosti s propíranou aférou takzvaných čínských špionů přinesl deník Telegraph výpověď bývalého poradce premiéra Borise Johnsona Dominika Cummingse, který býval Johnsonovým blízkým spojencem. Ovšem poté, co se s ním rozešel, nevynechá jedinou příležitost, aby svému bývalému šéfovi a příteli nezatopil. Tentokrát přišel s tvrzením, že v roce 2020 se stala britská vláda terčem rozsáhlého hackerského útoku, který však tehdejší Johnsonova vláda ututlala.
V čínských rukou skončilo „obrovské množství“ citlivých informací včetně zpravodajských briefingů. Podle Cummingse není jasné, zda o tom byl současný labouristický kabinet, když se v červenci 2024 dostal k moci, informován. S tutláním je však možná konec. Ředitel kontrarozvědky MI5 Ken McCallum uvedl, že Spojené království zaznamenalo za uplynulý rok nárůst vyšetřování ohrožení státu o 35 procent.
Aktivity čínského státu podle něj „každý den“ představují hrozbu pro národní bezpečnost a navíc mají tyto nepřátelské aktivity vzestupnou tendenci. Překvapí proto v této situaci někoho, že se vláda nehrne do definitivního rozhodnutí o výstavbě obří čínské ambasády? A může kabinet stokrát ujišťovat, že odklad nemá politické pozadí. Oč jde?
Případ nové čínské ambasády
Plánované čínské velvyslanectví má stát nedaleko mostu Tower Bridge. Objekt někdejší mincovny zakoupil Peking před sedmi lety. Číňané ho chtějí přestavět a zvětšit tak, že se stane největším zastupitelským úřadem v Evropě. Celý areál má mít rozlohu 5,5 hektaru. Proti záměru opakovaně protestovali rezidenti, kteří nechtějí žít vedle monstra.
Výhrady mají aktivisté i bezpečnostní experti, kteří varují, že Čína chystá v Londýně vybudovat špionážní centrum pro celý starý kontinent. Třešničkou na dortu je technologický tunel, kterým vedou pod areálem optické kabely přenášející mimořádně citlivá data mezi dvěma finančními centry: londýnskou City a čtvrtí Canary Wharf.
Když do Downing Street 10 nastoupila Labouristická strana, čekalo se, že vláda bude vůči Číně vstřícnější, a Peking možná dostane zelenou i pro stavbu své super ambasády. Teď britská vláda rozhodnutí už podruhé odložila. Definitivní verdikt má padnout nejpozději 10. prosince. Po tom všem, co poslední týdny padalo nejen v britském parlamentu, si lze jen obtížně představit, že by verdikt zněl „ano“. V opačném případě by mohli mít pravdu opoziční konzervativci, kteří vládu obvinili, že je „příliš slabá“, aby se Pekingu postavila.