Doplňovací volby do britského parlamentu nejsou obvykle nijak zajímavé ani důležité. Volby, které se ve čtvrtek odehrály v anglickém přímořském městě Clacton-on-Sea, byly jiné. Ne že by byl jejich výsledek nějak zvlášť důležitý a rozhodně nebyl nepředvídatelný. Právem však přitahovaly velkou pozornost. Své poslanecké křeslo tam obhajoval Nigel Farage a to poté, co na mandát sám rezignoval. Čelí totiž vyšetřování za nepřiznané finanční dary.
Jeden z nich, v přepočtu za sto dvacet milionů korun, dostal od podnikatele v kryptoměnách, který žije trvale v Thajsku. Podle parlamentních pravidel měl tento dar oznámit, to ale Farage neučinil. Tvrdí, že s politikou neměla finanční injekce nic společného. Že to byl zkrátka osobní dar. Parlamentní vyšetřovací komise, která dohlíží na dodržování pravidel, ale byla jiného názoru a celou věc začala šetřit.
Farage přešel do protiútoku. Složil svůj mandát a poté, co byly vyhlášeny doplňovací volby, znovu se do nich přihlásil. Matador britské politiky předpokládal, že srpnové volby přemění ve one man show, která ho na týdny vynese do záře reflektorů. Dost se ale přepočítal. Ostatní politické strany jeho hru na očistu odmítly hrát, do souboje o parlamentní křeslo se kromě Farage sice přihlásilo dalších třiatřicet kandidátů, vesměs se ale jednalo o zástupce ministraniček toužících po zviditelnění, náboženských šílenců nebo excentriků či parodických postav.
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Tou mediálně nejvděčnější byla postava jménem Count Binface, intergalaktický hrabě s popelnicí na hlavě. Na britském politickém nebi to není žádný nováček. Už tradičně se objevuje ve většině voleb, kde o něco jde. Spolu s novým předsedou britské vlády Andym Burnhamem kandidoval i v obvodu Makerfield. Teď se sžíravou ironií nastavoval zrcadlo Farageově pokrytectví.
Když se ho třeba televizní reportér tázal, jestli v Clactonu žije, odpověděl protiotázkou: „Vy ano?“ „Já samozřejmě ne“, reagoval redaktor. „Tak proč to chcete po mně?“ opáčila postava v stříbrném plášti. Všem bylo jasné, kam míří.
Proč Clacton-on-Sea
Ani Nigel Farage v Clactonu nikdy nežil a nežije a po dobu výkonu svého mandátu se tam objevoval sporadicky. Ospalé a trochu zapomenuté městečko mu prostě jen vyšlo z průzkumů jako správné místo, kde může úspěšně kandidovat. Kdysi vyhledávaná prázdninová destinace, kam se hrnuly tisíce rodin, je dnes městem krachujících obchodů, levného bydlení, důchodců a frustrace. V referendu roku 2016 tam hlasovalo pro brexit sedmdesát procent lidí. Uvěřili, že dávná sláva a úspěch se po odchodu z Evropské unie vrátí a návrat starých zlatých časů stále čekají.
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Tak jako kdysi se u nás říkalo, že v Praze by vyhrála volby i tenisová raketa Václava Klause, v Clactonu má zase své jisté Nigel Farage. Bylo až dojemné sledovat, jak důchodci, mající od pohledu hluboko do kapsy, obhajovali astronomické příjmy svého vůdce. Pro spoustu lidí má prostě Farage stále své kouzlo. Dokázal jim vsugerovat, že bojuje s elitami, s establishmentem. Co na tom, že on sám patří mezi nejvlivnější politiky v zemi, že roky seděl v Evropském parlamentu (odkud pobírá solidní důchod), že je poslancem a de facto majitelem politické strany. Sám tvrdí, že zastupuje „obyčejné“ lidi proti těm, kdo jsou „nahoře“.
Tak ostatně postavil i svoji předvolební kampaň: lid proti establishmentu. Za kandidáta systému označil i komickou figuru popelnicového hraběte Counta Binface. Muž s popelnicí na hlavě, který vystupuje ve skafandru, stříbřitém plášti a přilbou ve tvaru odpadkového koše, je prý představitelem establishmentu, proti kterému bojuje a který ho drtí.
Nevítězství Nigela Farage
Volby přilákaly do Clactonu novináře, influencery a různé aktivisty. Například muž v obleku ušitém z látky potištěné desítkami britských vlajek, chodil po ulicích a kolemjdoucím četl z volebního programu strany Reform UK a posluchači se tak mohli seznámit třeba s tím, že Nigel Farage chce vpustit soukromý kapitál do státního zdravotnictví, omezit pracovní práva zaměstnanců a snížit daně nejbohatším. Bylo to často poprvé, co se lidé dozvídali, jaké jsou priority strany, kterou v minulosti volili a kterou Farage vlastní (strana je totiž zaregistrovaná jako společnost s ručením omezením). Málokdo volební program četl a Farage volili jako známou tvář.
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To nakonec zafungovalo a šéf strany Reform UK volby vyhrál. Získal dvaadvacet tisíc hlasů. Jeho hlavní vyzyvatel, komik Jonathan Harvey, tedy parodická postava Count Binface, ale dostal téměř devět a půl tisíce voličských hlasů. Nigel Farage a jeho lidé mluví o zdrcujícím vítězství, kdy získal víc hlasů než při řádných parlamentních volbách před dvěma lety. Tehdy ale kandidovaly všechny velké politické strany. Teď porazil komika, který nosí na hlavě popelnici.
Dočká se lídr Reform UK trestu?
Pár hodin po vyhlášení volebního výsledku, který Nigela Farage vrátil do Dolní sněmovny, oznámila parlamentní komise, že obnovuje šetření nepřiznaného daru staronového poslance. Pokud dojde k závěru (a je to velmi pravděpodobné), že Farage pravidla porušil, čeká ho nějaký trest. Tím může být i dočasné zastavení výkonu poslaneckého mandátu a bude velmi záležet na tom, jak bude tento distanc dlouhý.
Pokud totiž bude delší než deset dní, může vést k nastartování nových voleb v Clactonu. K jejich opakování bude potřeba sesbírat jistý počet podpisů voličů. Těch je rozhodně méně, než kolik lidí volilo vesmírného kandidáta Counta Binface. I v případných dalších volbách bude moci Farage kandidovat. Tentokrát už se ale proti němu postaví i další politické strany a nejen muž s popelnicí na hlavě.