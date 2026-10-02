Populární seriál SAS Rogue Heroes (v ČR vysílaný jako Pluk mizerů) není historickým dokumentem. Když v něm vojáci britských speciálních sil likvidují německé a italské pěšáky po stovkách, člověk může nabýt dojmu, že celou druhou světovou válku Albionu vyhrálo několik přiopilých rabiátů. Jednu věc ale seriál zachycuje dobře. Příslušníci speciálních jednotek rozhodně nebyli žádná koťátka.
Proč by měl řadový Afghánec soudit, že Velká Británie je v něčem lepší než Tálibán, když se její vojáci chovají k civilistům se stejnou krutostí jako islamisté s kalašnikovy?