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Mají být elitní vojáci nad zákonem? Británie řeší vraždy v Afghánistánu i šikanu

Štěpán Hobza
Analýza
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Ilustrační snímek. | foto: Stock Budget/Profimedia

Slavná jednotka SAS má problém. Její příslušníci jsou nepochybně ti nejlepší z nejlepších, zároveň za nimi ale zůstává spousta mrtvých a negativní PR pro celé Spojené království.

Populární seriál SAS Rogue Heroes (v ČR vysílaný jako Pluk mizerů) není historickým dokumentem. Když v něm vojáci britských speciálních sil likvidují německé a italské pěšáky po stovkách, člověk může nabýt dojmu, že celou druhou světovou válku Albionu vyhrálo několik přiopilých rabiátů. Jednu věc ale seriál zachycuje dobře. Příslušníci speciálních jednotek rozhodně nebyli žádná koťátka.

Proč by měl řadový Afghánec soudit, že Velká Británie je v něčem lepší než Tálibán, když se její vojáci chovají k civilistům se stejnou krutostí jako islamisté s kalašnikovy?

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