Páteční summit Evropské unie a Spojeného království se odehrál v bezpříkladné shodě. Zástupce Velké Británie přivítal smyčcový kvartet, který zahrál britskou a unijní hymnu. Úsměvy už nemohly být zářivější a předseda Evropské rady Antonio Costa vrhal během tiskové konference směrem k britskému premiérovi skoro až láskyplné pohledy. I Andy Burnham se tvářil spokojeně. Podařilo se mu vyjednat v zásadě vše, co potřeboval.
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Brexitové dohody, které přisoudily Britům poněkud ponižující roli, byly přepsány. Trhy se zemědělskými produkty a potravinami se znovu propojí a zejména britská vláda si od toho slibuje snížení cen, které jsou (znám to z vlastní zkušenosti) vskutku astronomické a stále rostou. Propojí se i trhy s emisními povolenkami a pro mladé lidi do 31 let se částečně vrátí svoboda pohybu. Až tři roky budou moci Evropané žít a pracovat v Británii a opačně, Britové budou moci naopak na zkušenou do Evropské unie. To je bezpochyby něco, co chybělo. Zejména mladí lidé v Británii měli pocit, že se vinou brexitu ocitli v izolaci.
Andy Burnham se svým plánem restartu vztahů s Evropskou unií uspěl. Z britské strany se dostal na maximum možného. Předvolební manifest i vládní programové prohlášení už hlubší sbližování zapovídají: žádný jednotný trh, žádný svobodný pohyb občanů, žádná celní unie.
Na stole je návrat do EU
Byť britský premiér opakuje, že dál ve sbližování s Evropskou unií už jít ani nemůže, ani nechce (pro tuto chvíli), je zjevné, že jeho konečným cílem je návrat Británie do EU.
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Ještě před cestou do Bruselu připustil britský ministr zahraničí Ed Miliband, že součástí neformální části jednání se špičkami Evropské unie bude bezpochyby i diskuse na téma případného návratu do bloku a samotný předseda vlády Andy Burnham měl dokonce, podle týdeníku The Observer, říct lídrům EU, že chce být tím, kdo Británii přivede zpět do evropských struktur a podle spikleneckého pomrkávání na tiskovce po summitu se na to v Bruselu už těší. V tuto chvíli to možné není, ale je velmi pravděpodobné, že s tímto plánem půjde Labouristická strana do příštích parlamentních voleb.
Zastánci brexitu se šikují
S tím, jak premiér Burnham stále více odkrývá karty a nepokrytě mluví o tom, že odchod z EU přivodil Británii víc škod než užitku a že je na čase zařadit zpátečku, začínají se ozývat ideoví zastánci brexitu. Respektive na prstech jedné ruky lze spočítat ty, co se ještě od pátečního summitu neozvali.
Nigel Farage, jeden z duchovních otců brexitu, dokonce sedl na vlak a svoji kampaň za setrvání vně Unie zahájil přímo v Bruselu. Opět hrozil vlnou přistěhovalectví, tučnými platbami do unijní pokladny a diktátem „nikým nevolených úředníků“. Pro Nigela Farage je znovuotevření debaty o brexitu doslova požehnáním. Tohle je téma, které umí rozehrát dokonale a slibuje mu dalších pár let na politickém výsluní.
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Za brexit se ale postavili i bývalí britští premiéři: David Cameron (který v roce 2016 vyhlásil referendum a obhajoval setrvání v EU), Boris Johnson (který fakticky vyvedl Británii z EU) a po dlouhé době se v televizním rozhovoru objevila i Theresa Mayová (která hlasovala pro setrvání v EU a usilovala o spíše symbolický odchod z Unie). Jako poslední vystoupil Rishi Sunak (zatím poslední konzervativní předseda vlády).
Ti všichni podpořili současný status quo. Varovali před opětovným štěpením společnosti a argumentovali, že země musí jít vpřed a neohlížet se stále do minulosti. Vlastní kampaň už spustila někdejší pravá ruka Borise Johnsona a mimo jiné i vedoucí úřadu jeho vlády Michael Gove. Ten se ohání náklady případného opětovného členství, nicméně cifra je to stejně pofiderní jako částka, se kterou před referendem strašila kampaň za odchod z EU.
Strašidlo je zpět
Jedenatřicátého ledna roku 2020 jsem v deštivé a chladné noci stál na Parlamentním náměstí v centru Londýna, kde davy oslavovaly okamžik, kdy v jedenáct večer přestala být Británie členem Evropské unie. Předchozí čtyři roky strávila země debatou o smyslu a podobě brexitu. Společnost byla rozdělená na dva tábory, štěpící linie šly napříč rodinami a zanikla mnohá přátelství.
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Únava ve společnosti vrcholila a předčasné volby roku 2019 vyhrál Boris Johnson hlavně proto, že slíbil nekonečné martyrium ukončit a zemi z Evropské unie definitivně vyvedl. A to i za cenu toho, že Británie ve vztahu s EU tahala za výrazně kratší konec provazu. Letitý svár ale skončil a oddychli si, myslím, všichni. Brexitové šrámy zacelil čas a společnost řešila jiné, nové výzvy.
A najednou je to zase zpět. Od pátečního summitu vyšlo nesčetně komentářů a analýz, které obhajují i kritizují případný návrat Velké Británie do Evropské unie a je jasné, že tohle je teprve začátek. Článků, rozhovorů a polemik bude přibývat. Stejně tak jako politických debat a střetů. Otázka, zda být, či nebýt součástí Evropské unie znovu hýbe britskou společností. Strašidlo brexitu je zpět a znovu obchází Spojené království. Britové se mají na co těšit.
Autor je bývalým zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojeném království