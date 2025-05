Nová potenciální obchodní smlouva Britů s Evropskou unií: brexitové psychodrama 2.0

Po více než pěti letech od brexitu má ale velká většina Britů pocit, že bude lépe se na příští měsíce, pokud ne roky, zavřít potichu někde ve tmě, a pravidelně ledovat čelo. To, co britský premiér, sir Keir Starmer, tak hrdě a s úsměvem na rtech prezentoval jako smlouvu, je totiž stěží jen skořápka. Nespočet důležitých položek a detailů se bude teprve muset dojednat. Proto jsou pondělní úsměvy už jen pradávnou minulostí.

Souhlasíte s brexitem? celkem hlasů: 0 Ano 0 %(0 hlasy) Ne 0 %(0 hlasy) Nevím 0 %(0 hlasy)

Politické riziko, které si britský premiér vzal na triko, spočívá v tom, že vláda věří, že brexit a rybolov nevzbuzují u lidí stejné emoce jako dříve, a že až přijdou volby, benefity nové dohody už Britové budou pociťovat. Nebude jim proto vadit upsat se evropským pravidlům výměnou za vyšší růst ekonomiky, nižší ceny a jednodušší cestování.

Špatná komunikace vlády

Konzervativci se společně s krajně pravicovou stranou Nigela Farage Reform UK předhánějí v tom, kdo vládu více zpranýřuje. Slovo kapitulace si nezadá se zaprodáním – Británie obecně a rybářů konkrétně. Právě rybolov pomyslně na udici zachytil, a tak i odhalil možnou naivitu britského premiéra.

Britský premiér Keir Starmer.

Spekuluje se, že si Starmer vstřelil gól do vlastní branky rozhovorem, který dal v sobotu 17. května deníku The Times. V něm mluvil o možnosti volného pohybu mladých lidí, což prý Francouze vyburcovalo, aby si řekli na poslední chvíli o víc. S čímž ovšem Starmer údajně nepočítal. Ryby se proto musely vyměnit za do budoucna volný pohyb mladých lidí.

Zmiňovaný volný pohyb patří společně třeba s finančními příspěvky do evropské pokladny mezi řadu důležitých bodů, na které si však ještě budeme muset počkat, než se dojednají. A ani používání elektronických bran na pasovou kontrolu není pro Brity zaručeno.

Británie se také zavázala, že bude dodržovat evropská pravidla pro potraviny a energie. Což ale do budoucna znamená, že se bruselská direktiva vrátí do britského parlamentu jako téma ostrých hádek politiků. Starmer nicméně doufá, že to Britové budou spíše ignorovat, tedy alespoň ti, co nebudou zavření v temném pokoji s ledem na čele. Z výzkumů veřejného mínění koneckonců vyplývá, že Britové chtějí užší vztah s EU.

Tytéž výzkumy ale jedním dechem dodávají a ukazují, že Reform UK zmíněného Nigela Farage labouristy semílá. Nemluvě o revoltě vlastních poslanců proti řadě domácích témat. Problém dnešní britské vlády je totiž také v tom, že nedokáže dobře komunikovat. Keir Starmer je relativně úspěšný na mezinárodním poli – tyto úspěchy ale neumí doma prodat, natož vysvětlit.

Nikoli konec, ale začátek

Britové si přitom zaslouží vědět, o co se teď vláda snaží. Starmer bude muset začít vysvětlovat, že se svět od referenda o brexitu v roce 2016 rapidně změnil. Nezměnila se ovšem geografie – Británie a Evropa se neposunuly ani o píď. Nebezpečím, kterým přitom Evropa čelí, je nespočet. Proto je důležité, aby Británie stála po boku Bruselu, pokud jde o bezpečnost a obranu, stejně jako o imigraci a boj o demokracii.

Rusko vrátilo na kontinent válku, na USA se nedá spolehnout a politické strany extremistů se těší rostoucí oblibě voličů. Evropa je v problémech až po uši a Britové, byť už nejsou členy EU, se od toho nemohou oddělit. Bezpečná Evropa znamená bezpečnou Británii. Dohoda Británií s EU není jen o tolik zmiňovaném „pragmatismu“ a znovubojování o brexit. Je, jak říká bývalý předseda konzervativců William Hague, o přípravě na nejistou budoucnost v rychle se měnící globální situaci.

Testem bude, zda skutečně pomůže obchodu a ekonomice, stejně jako vybudování důvěry mezi oběma partnery. Keir Starmer v pondělí 19. května řekl, že toto není konec, ale naopak úplný začátek, na kterém Británie s EU stojí. Mluvit by teď neměl přestat. Právě jeho další slova totiž určí, jak Britové budou jeho vládnutí nakonec hodnotit.