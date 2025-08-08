Přelomová dohoda Velké Británie s Francií. Přinese kýžené řešení migrační krize?

„Jeden za jednoho“ označují britská média i politici princip, na němž je dohodnutá výměna postavena. Francie se zavázala brát zpět ilegální migranty, kteří od jejích břehů doplují na člunech k britskému pobřeží. To je novinka. Až dosud se tomu Paříž důsledně bránila. Teď souhlasí. Pod podmínkou, že za každého vráceného migranta, pošle do Británie běžence, který už ve Francii prošel azylovým řízením a ve Spojeném království má rodinné příslušníky.
Náklady na přepravu a administrativu bude platit britská strana. Londýnská vláda považuje smlouvu za velký úspěch a z politického hlediska to úspěch je. O podobný mechanismus usilovaly už předchozí britské konzervativní vlády, a neuspěly. Paříž kývla až otevřeně proevropské vládě labouristy Keira Starmera. Ten si smlouvu s Emmanuelem Macronem může připsat k dobru. Přináší však zásadní řešení krize? Odpověď je jasná: nikoliv.
Hrozba návratem nefunguje
Britská ani francouzská strana nespecifikovaly, kolik lidí by mohlo být v rámci pilotního projektu přes kanál la Manche vyměněno. Logisticky ani administrativně ale nejspíš nebude možné zvládnout víc než 50 osob za týden. Za stejný týden ale ke břehům Albionu připluje v průměru osm set lidí! Nepoměr je na první pohled zřejmý i tomu, kdo není v matematice příliš dobrý.
Když deník Daily Express položil svým čtenářům v bleskovém průzkumu otázku „Zastaví Starmerova dohoda s Francií nelegální migranty?“ 99 procent hlasujících odpovědělo, že ne. Britové přitom mají jasno: příliv nelegálních migrantů je problém a vláda si s ním neví rady. Den co den připlouvají oranžové nafukovací čluny k anglickým břehům, a pokud se něco zásadního nestane, odhaduje se, že letos by počet migrantů mohlo dosáhnout rekordních 50 tisíc.
Připojí se ke zhruba stejně početné armádě přistěhovalců, kteří už do Británie připluli na člunu před nimi. Všechny musí britská vláda ubytovat, nakrmit a případ každého z nich zpracovat v azylovém řízení. A to stojí čas i peníze. Každý den skoro dvě stě milionů korun. Občas se navíc při policejních raziích ukáže, že žadatelé o azyl, kteří na náklady státu žijí v ubytovnách a hotelech, na černou pracují.
Radikálnější část britské veřejnosti dává svou nevoli najevo a před ubytovnami žadatelů o azyl se stále častěji odehrávají protestní shromáždění a demonstrace. Často násilné. Premiér Starmer uklidňuje, že nová dohoda odradí migranty od riskantní plavby přes mořský průliv. Mohlo by se jim totiž podle něj stát, že sice draze zaplatí převaděčům, ale namísto ve vytoužené Británii se záhy ocitnou zpět ve Francii.
Zastraší to ty, co už přešli půl světa a od kýženého nového života je dělí jen 30 kilometrů? Když se během červencové státní návštěvy Emmanuela Macrona o dohodě jednalo, vydali se britští novináři na francouzské pobřeží, aby tuto otázku položili těm, kterých se bezprostředně týká. A výsledek? Buď o takovém riziku vůbec nevěděli, nebo jim bylo jedno.
Opozici stačí jen sedět
Vzpomínám si na několik mladíků, kteří prohlašovali, že pokud je vrátí do Francie, zkusí to znovu a znovu. Nemají prý totiž co ztratit. A to je pravda. Vidina života v Británii je tak lákavá. A představy o ní tak zkreslené. Vybavuji si jiného muže, který nebyl s to reportérovi uvěřit, že na něj v Británii nikdo nečeká s otevřenou náručí.
To, že člověk, který přepluje přes moře, bude zpět ve Francii dřív, než by řekl borůvkový koláč, se opravdu může stát. Pravděpodobnost je ale zhruba stejná, jako že by skončil v detenčním zařízení v africké Rwandě. Právě tím chtěla migranty zastrašit předchozí konzervativní vláda. Ani tuto hrozbu nebral nikdo vážně.
Oproti deportacím do Rwandy však má současná dohoda s Francií přece jen jednu nespornou výhodu: řešení je výrazně levnější. To je ale asi tak všechno. Aby se Británii krizi podařilo zvrátit, musela by zastavit nebo vrátit osm z deseti nových migrantů, což je cíl, který je předem odsouzen k nezdaru.
Britská vláda, která před volbami slibovala řešení, je v nezáviděníhodné pozici. Slib rozbít gangy převaděčů, jejž dal premiér Keir Starmer, málokoho uklidní. Strategie je to možná dobrá, ale než přinese kýžený výsledek, bude to chvíli trvat. Ručičky na pomyslných hodinách přitom ukazují přinejmenším za pět minut dvanáct.
Populistické opozici Nigela Farage stačí přitom jen sedět, popíjet gin s tonikem a počítat nové a nové přistěhovalce. A čekat na volby. Pokud proud migrantů neustane, britské politické scéně hrozí zemětřesení, jaké už možná dlouho nezažila.
Autor je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království.