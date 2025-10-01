Obešli se bez nich déle než sedmdesát let. Budou mít Britové znovu povinné občanky?

Příliv přistěhovalců, kteří takřka každý den připlouvají k břehům Britských ostrovů, je noční můrou labouristické vlády. Jak počty migrantů rostou, její obliba klesá. Žádné z navrhovaných řešení, jak migrační vlnu zastavit, zatím nepřineslo kýžený efekt a kabinet proto sáhl po nečekaném řešení. Tím mají být povinné identifikační průkazy.
Řada, ne-li většina, nelegálních migrantů v Británii zmizí v šedé ekonomice. Nejrůznější pomocné síly a poslíčci rozvážející jídlo z restaurací pracují načerno. V každé z policejních razií z posledních týdnů se to jen potvrdilo. Sami přistěhovalci mířící přes kanál La Manche potvrdili, že s touto strategií přímo počítají. To, že je možné bez větších problémů přežívat v šedé zóně, se ví, a pašeráci lidí, kteří organizují nebezpečné plavby přes kanál, toho samozřejmě využívají.
Logika vlády Keira Starmera je následující: znemožníme nelegálním přistěhovalcům pracovat a oni se nebudou snažit dostat se do země. Kabinet teď chce zavést legislativu, která by vyžadovala od každého pracovníka prokázat se zaměstnavateli platným průkazem totožnosti, ze kterého by byl patrný i jeho status. Je-li občan, či osoba s trvalým pobytem. Průkazy totožnosti by totiž měly být povinné pro všechny, kdo v Británii žijí.
Zní to logicky? Možná našinci, který je na svoji občanku zvyklý od patnácti let. Britové to ale vidí jinak. Samozřejmě, že vláda nehodlá zavádět žádné plastové či jiné kartičky. Vše by měla zastat speciální aplikace nahraná v mobilním telefonu. Nepředpokládá se také, že by se digitální identifikace uplatňovala jinde než v přísně vyjmenovaných případech.
Pro Brity je to však nepřekročitelná linie. Identifikační karty považují tradičně za nepřiměřený zásah do občanských práv. Za nepřijatelnou intervenci ze strany státu. Plán zavést digitální průkazy oznámil Keir Starmer v pátek. Přes víkend podepsalo petici proti jejich zavedení přes dva a půl milionu lidí.
Prokázat totožnost lze i účtem za energie
Odmítavý postoj k jakékoliv formě identifikačních průkazů je v Británii dlouhodobý. Vlády je zaváděly vždy jen v mimořádných situacích. Období, ve kterých měli Britové povinné občanky, mluví za vše: 1915-1919, tedy během první světové války a 1939-1952, tedy v průběhu druhého světového konfliktu a krátce po něm. Od té doby nic podobného neznají. Existovalo sice několik pokusů průkazy totožnosti zavést, záměr se ale nikdy nepodařilo dotáhnout do konce.
Nutně se nabízí otázka: jak tedy Britové prokazují svoji identitu dnes? Vždyť i v Británii jistě existují situace, kdy je to žádoucí a potřebné. Nejčastější způsob prokázání totožnosti je řidičský průkaz, případně cestovní pas. Ty ale nemusí mít, a také nemá, každý. Jako přijatelný způsob identifikace lze proto využít třeba i účet za energie, na kterém je uvedeno jméno a adresa, nebo výpis z banky.
Zejména mladí lidé mívají CitizenCard, tedy cosi jako průkaz občana. Ten ale vlastně slouží jen k potvrzením věku. Typicky proto, aby dotyčný prokázal, že dosáhl plnoletosti a může si nechat v baru nalít drink. V tomto případě ale nejde o průkaz vydaný státem, ale nevládní neziskovkou. Byť ministerstvo vnitra projekt podporuje a kartu uznává. Průkaz totožnosti to ale není a mladí lidé ho zpravidla odloží v okamžiku, když jim barman nalije pivo i bez něj.
Aby mohl být plán na zavedení průkazů totožnosti uveden v život, musí vzniknout potřebná legislativa a ta vzápětí projít parlamentem. Proti už se postavila celá opozice. Jaký je postoj vládních labouristických poslanců, zatím nevíme. Víme ovšem, jak se k nápadu staví členové Labouristické strany. Sedmapadesát procent se v průzkumu vyslovilo pro zavedení identifikačních průkazů. Mezi zákonodárci by to mohlo být podobné. Zdá se tedy, že tentokrát by projekt identifikačních karet mohl být úspěšný. Byť nic takového labouristé ve svém volebním programu neměli a v příštích volbách jim to bezesporu nemálo hlasů ubere.
Autor je bývalým zpravodajem Českého rozhlasu ve Velké Británii