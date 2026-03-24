Zůstanou na Kypru britské základny? Válka s Íránem odhalila nedostatky královského námořnictva

Štěpán Hobza
Safespace   12:00
Jsou to již tři týdny od raketového útoku Hizballáhu na britskou základnu Akrotiri na Kypru. Slíbený torpédoborec HMS Dragon, který Londýn vyslal na podporu vzdálené posádky, však stále pluje Středozemním mořem a nedorazil do cíle. Je to šrám na pověsti královského námořnictva, které dlouho platilo za neotřesitelný pojem.
Letoun po startu z britské základny Akrotiri na jižním Kypru, 7. března 2026.

Letoun po startu z britské základny Akrotiri na jižním Kypru, 7. března 2026. | foto: Reuters

Třešničkou na dortu je fakt, že namísto Britů momentálně Kypr hájí Francouzi, kteří na ostrově žádnou základnu nemají. Zrovna tak, když se spekulovalo, zda Londýn do bojů na Blízkém východě vyšle svou letadlovou loď HMS Prince of Wales, ukázalo se, že by ji musely doprovázet francouzské torpédoborce, protože britské nejsou k dispozici.

Co je teď Britům platné, že na kyperské základně mají supermoderní stíhačky F-35, helikoptéry Wildcat s protidronovými raketami a vrtulníky Merlin, které by si s jakýmkoli dalším útokem Hizballáhu patrně poradily? PR katastrofa už je na světě a celý narativ se točí kolem britské neschopnosti poslat k obraně své základny jedinou loď.

„Nebýt Britů, Hizballáh si nás ani nevšimne“

Fiasko nenechává v klidu ani Kypřany. Kyperský prezident Níkos Christodúlídés se nechal slyšet, že britská posádka na ostrově je „důsledkem kolonialismu“ a že až válka skončí, chce otevřít „upřímnou debatu“ s britskou vládou o pokračování hostitelských práv, která spočívají na smlouvě z roku 1960. Jeden z kyperských Řeků zase pro britský deník The Times vznesl rétorickou otázku: „pokud Britové ani nedokážou ochránit své základny, proč tu vlastně jsou?“.

Kypřanům zejména vadí, že nebýt britské přítomnosti na ostrově, Hizballáh by si jich pravděpodobně ani nevšiml. Takhle jsou ale pro islamisty cílem.

Britové z Kypru udělali opěrný bod svého námořnictva v roce 1878, aby mohli lépe kontrolovat nově otevřený Suezský průplav. Po první světové válce ostrov anektovali oficiálně. Za druhé světové války byla tamní silná britská posádka hlavním důvodem, proč se Němci a Italové nepokusili ostrov obsadit. To mimo jiné ušetřilo kyperské Židy stejného osudu, jaký potkal jejich soukmenovce z ostrova Rhodos, již všichni skončili v koncentračních táborech.

Suezská krize z roku 1956, po které Britové de facto ztratili kontrolu nad strategickým průplavem, vzala královským silám původní důvod jejich přítomnosti. I přesto Londýn na ostrově ponechal dvě vojenské základny i po vyhlášení kyperské samostatnosti v roce 1960.

