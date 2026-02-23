Kdo v zemi vládne? Soudcokracie na britský a italský způsob

Jeho oponenti takový výklad šmahem označují za nesmysl. Co ale dělat, když soudy, i ty nejvyšší, vynášejí verdikty v přímém rozporu s rozhodnutími vlády či zdravého rozumu jen proto, aby se zavděčily pokrokovým aktivistům a médiím?
Podobnou otázku řeší i britská vláda, která loni v červnu zakázala organizaci Palestine Action i proto, že její aktivisté pronikli na základnu britské armády, kde poničili dvě letadla (škoda přesáhla devět milionů dolarů) jen proto, že Velká Británie pomáhala Izraeli v boji proti Hamásu. Jenže neziskovka se odvolala a nejvyšší soud vládní zákaz v polovině letošního února označil za nezákonný. Soudci mají za to, že není důvod, aby aktivity, které Palestine Action provádí, byly označeny za terorismus.
Verdikt soudu uvítaly i další neziskovky, mají za to, že vláda svým postupem vůči Palestine Action porušila svobodu slova a právo pokojně se shromažďovat. Britská ředitelka protiizraelské Human Rights Watch Yasmine Ahmedová rozhodnutí soudu označila za nový impuls pro britskou demokracii, dodala, že vláda používá protiteroristické zákony na potlačení kritiky Izraele. Vláda chystá odvolání, ministryni vnitra Shabanu Mahmoodovou soudci zklamali, protože Palestine Action, která byla založena v roce 2020, podle ní není řadová aktivistická skupina, ale organizace, jejíž činy jsou v rozporu s demokratickými hodnotami a právem.
Nepřímé financování migrace
Výrok soudu šokoval i britské židovské organizace, které tvrdí, že aktivity Palestine Action zhoršily pocit bezpečí Židů. Terčem aktivistů často byly instituce židovských komunit či podniků, například v srpnu 2024 se vloupali do prostorů izraelské zbrojařské firmy Elbit Systems UK. Soudci se i v tomto případě chovali nepochopitelně, protože osvobodili šest členů Palestine Action, přestože záběry průmyslových kamer jasně ukázaly, jak jeden z aktivistů kladivem zlomil páteř zasahující policistce.
Židé ve Velké Británii se bojí oprávněně. Organizace Community Security Trust uvádí, že v zemi loni bylo registrováno 3 700 antisemitských incidentů, což je mírný nárůst (o čtyři procenta) oproti roku 2024, kdy se jich odehrálo 3 556. Nejvíce antisemitských incidentů v zemi, celkem 4 298, bylo nahlášeno v roce 2023, kdy teroristé Hamásu a lůza z Gazy zaútočili na Izrael.
Postoj britských soudců by se nejlépe dal komentovat slovy italské premiérky, která ve své zemi rovněž zažila podobný verdikt v kauze lodě německé NGO Sea-Watch 3, která přivezla 42 nelegálních migrantů do Itálie, ale přitom u ostrova Lampedusa prolomila blokádu a poškodila plavidlo italských celníků. Soud v Palermu se však minulý týden zastal aktivisty a nařídil italskému státu za „nelegální zabavení lodě“ zaplatit odškodné ve výši 76 tisíc eur, tedy nepřímo financovat nelegální migraci.
„Právo se postavilo na stranu občanské neposlušnosti. Ptám se, zda úkolem soudců je dodržovat zákony, nebo odměňovat lidi, kteří se chlubí tím, že zákony nedodržují. Co chtějí soudy? To, aby se vláda v Římě nepostavila proti nelegální migraci?“ ptala se zjevně vytočená Giorgia Meloniová a verdikt soudu označila za „objektivně absurdní“.