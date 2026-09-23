Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, vůči které už se ohradil i Buckinghamský palác. V monografii, kterou napsal mladší bratr „princezny lidských duší“, vzpomíná Charles Spencer na svou sestru a především velmi otevřeně se pouští do svého bývalého švagra, krále Karla III.
Největší rozruch vzbuzuje pasáž, ve které Spencer popisuje svůj údajný telefonát s Charlesem, v němž ho prý měl chtít přesvědčit (jak víme, neúspěšně), aby Harry a William nemuseli kráčet za rakví své zesnulé matky. „Buď si jistý, brzy na ni zapomeneme,“ měl znít výrok dnešního krále a podle Spencera to odráželo „jeho potlačované pohrdání Dianou a jeho zděšení nad tím, jak moc svět zasáhla její smrt“.
Královská reakce
Buckinghamský palác je za běžných okolností tajemný jako hrad v Karpatech. K jakékoliv aktuální, byť sebedůležitější, události se zásadně nevyjadřuje. Nikdy se například nevyjádřil ani k brexitu. O to překvapivější je, že nelenil a svoje prohlášení ke knížce Charlese Spencera vydal. To už je samo o sobě velmi výmluvné. Stanovisko ke sporným výrokům přitom sdělil palác ještě dříve, než se kniha ocitla na pultech.
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Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu
Vůči veřejnému praní špinavého prádla i nejrůznějším více či méně podloženým tvrzením o životě královské rodiny je Buckinghamský palác zpravidla imunní. Ticho panovalo i poté, co se svojí trochou do mlýna přišel princ Harry s knihou Náhradník, která členy královské rodiny také nešetří. Z okamžité reakce je zřejmé, že se obvinění vznesená Spencerem krále vskutku dotkla.
Padla ta slova, nebo nepadla?
U inkriminovaného telefonátu byli jen dva: Charles Spencer a tehdejší princ Charles. Jen oni vědí, co přesně tehdy zaznělo.
Protože ale ani jeden z aktérů není veřejnosti a médiím neznámý, ozvalo se několik bývalých spolupracovníků krále Charlese III. a znalců poměrů v královské rodině. Ti všichni se shodli, že tohle nebyl a není Charlesův styl. Během manželství s princeznou Dianou byl chladný i nevěrný, ale že by o ní mluvil tak, jak si údajně vzpomíná jeho bývalý švagr, to lidé z jeho okolí prakticky vylučují.
Proč tedy Charles Spencer opět s dynastií Windsorů vykopal válečnou sekyru? Na konci srpna příštího roku uplyne třicet let od tragické smrti lady Di. Výročí přinese bezpochyby nezměrnou řadu knih, reportáží i analýz. Dokonce i princ Harry prý chystá televizní dokument. Možná i proto si chtěl Charles Spencer pospíšit, aby byl první. Proč ale nasadil tak silnou munici?
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Unavují mě už lživé názory jiných. Bratr princezny Diany chystá o ní vlastní knihu
Především je dobré vědět, že mladší bratr Diany se po její smrti stal zarytým nepřítelem Windsorů. Začalo to už na pohřbu lady Di, kdy z její smrti nepřímo obvinil královskou rodinu. Kniha plná kritiky je jen dalším kouskem do skládačky. Byť lze předpokládat, že se bude dobře prodávat (a veškeré spekulace a spory kolem ní jsou skvělou reklamou), o peníze Spencerovi asi nejde. Peněz má víc než dost. Jde o mstu a o dekády trvající nenávist.
Národ Charlesovi odpustil
Titulky, kterými provázejí média vydání knihy, jsou opravdu alarmující. Mají navodit dojem, že tvrzení obsažená v Labutí písni mají stejnou váhu, jako mělo královnino mlčení po Dianině smrti. Tehdy se monarchie opravdu otřásala v základech. S tím, jak se obliba královské rodiny propadala k nule, sílily hlasy volající po zrušení království. Rok 1997 byl pro Windsory vskutku kritický.
Krizi ustáli a krůček po krůčku se jim podařilo budovat pozitivní obraz. Národ odpustil i princi Charlesovi, respektive králi Karlu III. Zároveň stále méně lidí zajímá, co kdo před skoro třiceti lety řekl nebo neřekl a pro mnohé je princezna Diana jen hrdinkou ze seriálu na Netflixu. Z tohoto mraku asi už nezaprší.