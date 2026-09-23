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Čeká britskou monarchii nová krize? Bratr princezny Diany vytáhl v knize silnou munici

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Komentář   12:00
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Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, kterou napsal bratr...

Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, kterou napsal bratr zesnulé princezny Charles Spencer a v pondělí vyšla ve Velké Británii. Na snímku londýnské knihkupectví Waterstones v Piccadilly. (22. září 2026) | foto: Aaron Chown, PA Images/Alamy/Profimedia

Charles Spencer při natáčení dokumentu Princess Diana: My Sister’s Story (19....
Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, kterou napsal bratr...
Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, kterou napsal bratr...
Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, kterou napsal bratr...
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Nestává se často, aby jedna jediná kniha vzbudila tak silné reakce. A to dokonce dříve, než vůbec dorazila na knihkupecké pulty. O publikaci, která v pondělí vyšla ve Velké Británii, napsal tamní deník The Times, že „může vyvolat novou krizi monarchie“. Řeč je o pamětech Charlese Spencera, mladšího bratra princezny Diany. Jde opravdu o rozbušku, která zatřese britským trůnem?

Labutí píseň aneb Diana, má sestra. Tak zní titul knihy, vůči které už se ohradil i Buckinghamský palác. V monografii, kterou napsal mladší bratr „princezny lidských duší“, vzpomíná Charles Spencer na svou sestru a především velmi otevřeně se pouští do svého bývalého švagra, krále Karla III.

Největší rozruch vzbuzuje pasáž, ve které Spencer popisuje svůj údajný telefonát s Charlesem, v němž ho prý měl chtít přesvědčit (jak víme, neúspěšně), aby Harry a William nemuseli kráčet za rakví své zesnulé matky. „Buď si jistý, brzy na ni zapomeneme,“ měl znít výrok dnešního krále a podle Spencera to odráželo „jeho potlačované pohrdání Dianou a jeho zděšení nad tím, jak moc svět zasáhla její smrt“.

Královská reakce

Buckinghamský palác je za běžných okolností tajemný jako hrad v Karpatech. K jakékoliv aktuální, byť sebedůležitější, události se zásadně nevyjadřuje. Nikdy se například nevyjádřil ani k brexitu. O to překvapivější je, že nelenil a svoje prohlášení ke knížce Charlese Spencera vydal. To už je samo o sobě velmi výmluvné. Stanovisko ke sporným výrokům přitom sdělil palác ještě dříve, než se kniha ocitla na pultech.

Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu

Vůči veřejnému praní špinavého prádla i nejrůznějším více či méně podloženým tvrzením o životě královské rodiny je Buckinghamský palác zpravidla imunní. Ticho panovalo i poté, co se svojí trochou do mlýna přišel princ Harry s knihou Náhradník, která členy královské rodiny také nešetří. Z okamžité reakce je zřejmé, že se obvinění vznesená Spencerem krále vskutku dotkla.

Padla ta slova, nebo nepadla?

U inkriminovaného telefonátu byli jen dva: Charles Spencer a tehdejší princ Charles. Jen oni vědí, co přesně tehdy zaznělo.

Protože ale ani jeden z aktérů není veřejnosti a médiím neznámý, ozvalo se několik bývalých spolupracovníků krále Charlese III. a znalců poměrů v královské rodině. Ti všichni se shodli, že tohle nebyl a není Charlesův styl. Během manželství s princeznou Dianou byl chladný i nevěrný, ale že by o ní mluvil tak, jak si údajně vzpomíná jeho bývalý švagr, to lidé z jeho okolí prakticky vylučují.

Proč tedy Charles Spencer opět s dynastií Windsorů vykopal válečnou sekyru? Na konci srpna příštího roku uplyne třicet let od tragické smrti lady Di. Výročí přinese bezpochyby nezměrnou řadu knih, reportáží i analýz. Dokonce i princ Harry prý chystá televizní dokument. Možná i proto si chtěl Charles Spencer pospíšit, aby byl první. Proč ale nasadil tak silnou munici?

Unavují mě už lživé názory jiných. Bratr princezny Diany chystá o ní vlastní knihu

Především je dobré vědět, že mladší bratr Diany se po její smrti stal zarytým nepřítelem Windsorů. Začalo to už na pohřbu lady Di, kdy z její smrti nepřímo obvinil královskou rodinu. Kniha plná kritiky je jen dalším kouskem do skládačky. Byť lze předpokládat, že se bude dobře prodávat (a veškeré spekulace a spory kolem ní jsou skvělou reklamou), o peníze Spencerovi asi nejde. Peněz má víc než dost. Jde o mstu a o dekády trvající nenávist.

Národ Charlesovi odpustil

Titulky, kterými provázejí média vydání knihy, jsou opravdu alarmující. Mají navodit dojem, že tvrzení obsažená v Labutí písni mají stejnou váhu, jako mělo královnino mlčení po Dianině smrti. Tehdy se monarchie opravdu otřásala v základech. S tím, jak se obliba královské rodiny propadala k nule, sílily hlasy volající po zrušení království. Rok 1997 byl pro Windsory vskutku kritický.

Krizi ustáli a krůček po krůčku se jim podařilo budovat pozitivní obraz. Národ odpustil i princi Charlesovi, respektive králi Karlu III. Zároveň stále méně lidí zajímá, co kdo před skoro třiceti lety řekl nebo neřekl a pro mnohé je princezna Diana jen hrdinkou ze seriálu na Netflixu. Z tohoto mraku asi už nezaprší.

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