Starmer končí, o nástupnictví se hlásí Burnham. Může zachránit labouristy i zastavit Farage

V posledních měsících čelil Keir Starmer silné kritice. Předvolební sliby byly obří a jejich plnění bylo v nedohlednu. A protože lidé jsou stále víc netrpěliví, popularita Starmera klesala a klesala, až o něm média začala mluvit a psát jako o nejméně oblíbeném předsedovi vlády posledních dekád.
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I další přezdívka, kterou vyfasoval, nebyla příliš lichotivá. Potěšit může leda nás Čechy, kteří se hlásí ke Karlu Čapkovi. Starmerovo další přízvisko totiž zní: robot. Lidem přišel příliš kožený, příliš toporný a neobratný. Jakoby snad kvalifikace pro výkon úřadu vlády zahrnovala i žonglování a metání kotrmelců. Taková už je ale doba.
Keir Starmer je ze zcela jiného těsta než například jeden z jeho předchůdců Boris Johnson. Ten byl sice zábavný, postrádal však jakousi osobní a politickou integritu. Starmer je možná suchar, ale rozhodně ho neprovází žádné skandály a kontroverze a má pověst solidního člověka. Takovou stopu nejspíš zanechá i výkon jeho premiérské funkce.
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Král severu
A jaký byl Starmer coby lídr labouristů? Když stranu před šesti lety přebíral, málokdo by na ni vsadil zlámanou grešli. Partaj ovládalo, do té doby okrajové, ultralevicové křídlo kolem Jeremyho Corbyna. Strana byla prolezlá antisemitismem a mířila ke svému konci. Je bezpochyby zásluhou Starmera, že strana nejen přežila, ale po čtrnácti letech v opozici se opět chopila moci. Jako lídr opozice byl Starmer úspěšný, jako předseda vlády už méně. Jak stranu vytáhl, tak ji začal pohřbívat.
Labouristé teď začnou hledat nového lídra. Za nejvážnějšího kandidáta je považován dosavadní starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten, stejně jako další případní zájemci, bude muset projít vnitrostranickou volbou. Šance má velké. Král severu, jak se mu říká, pomalu sahá na korunu celé Británie.
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Poté, co v pátek nad ránem vyhlásili výsledky doplňovacích voleb, v nichž byl zvolen poslancem, Burnham uvedl, že jde o „poslední šanci, která se už nebude opakovat“. Byť to neřekl naplno, všichni to pochopili. Jde i o možná poslední šanci zachránit Labouristickou stranu od dalších volebních porážek a celou zemi od vítězného tažení strany Reform UK vedenou Nigelem Faragem.
Starosta Manchesteru Burnham získal skutečně přesvědčivý mandát: pětapadesát procent voličů hlasovalo právě pro něj. Před pouhými šesti týdny přitom ve stejném obvodě připravila strana Reform UK labouristy o zástupce v místním zastupitelstvu. Teď skončil její kandidát s velkým odstupem druhý. A to i přesto, že ho silně tlačil samotný lídr Nigel Farage.
Člověk z masa a kostí
Volební výsledek v Makerfieldu naznačuje, že reformisté nemusí nutně dobývat Británii. Naznačuje, že je možné je porazit. Jen je zapotřebí nasadit proti nim ty správné lidi. Mezi ně Andy Burnham rozhodně patří.
Je za ním úspěšná kariéra v pozici starosty města Manchester, těší se oblibě a on sám je přirozeným komunikátorem, který je schopen zcela spontánně oslovit lidi na ulici a nedopadne to trapným fiaskem. Pochází z postindustriálního severu, který stále sužuje řada problémů a vypadá, že rozumí potřebám běžných lidí.
Na rozdíl od Keira Starmera působí Burnham jako člověk z masa a kostí. Jako člověk, který by mohl vyvézt labouristy z krize. Krize, která je předurčuje k dalším a dalším volebním porážkám. Potřebuje jediné: dostat se do čela Labouristické strany.