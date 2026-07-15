Předčasnými volbami povyšuje Farage populismus na vyšší úroveň. Porazí popelnicového rivala?

Už pár měsíců má Nigel Farage problém vysvětlit své příjmy.
Potíže s peněžitými dary
Především se jedná o pět milionů liber (v přepočtu 141 milionů korun), které dostal od krypto-miliardáře Christophera Harbornea. Prý na zajištění bezpečnosti. Farage tvrdil, že šlo o osobní dar, navíc v době, kdy ještě nekandidoval do parlamentu a nebyl proto povinen finanční příspěvek deklarovat. Existenci daru potvrdil až v dubnu, kdy o něm začala mluvit a psát média.
Zda šéf Reform UK neporušil pravidla, už řeší dohledový orgán britské Dolní sněmovny a policie začala šetřit i další podezřelý dar pro Nigela Farage: půl milionu liber (asi 14 milionů korun) od dalšího investora do kryptoměn, George Cottrella. Ten měl financovat rovněž bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování.
Dlouholetý Farageův spojenec je vůbec zajímavá postava. Za praní špinavých peněz strávil osm měsíců ve vězení ve Spojených státech a na téma, jak vyčistit podezřelé peníze, napsal dokonce instruktážní příručku.
Občané versus establishment
Pár hodin poté, co Farage avizoval důležité sdělení, vystoupil v živě vysílaném proslovu. Kulisy navozovaly dojem, jakoby už vysněnou funkci předsedy vlády zastával. Nalevo i napravo mikrofonů britské vlajky, v pozadí panorama londýnské City. Nejprve zopakoval argumenty pro svoji nevinu a poté sdělil, že skládá poslanecký mandát.
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Protože je to ale Nigel Farage, hned také oznámil, že v doplňovacích volbách bude svůj post zase obhajovat. „Lidé, nechť rozhodnou o mých skutcích“, uvedl Farage s tím, že půjde o souboj, ve kterém se utkají občané s establishmentem. Rozuměj, voliči s úřady, které vyšetřují, zda poslancovy zatajené finanční dary představují či nepředstavují porušení pravidel, případně zákona. Svůj populismus tak Farage povýšil na další úroveň.
Opětovné zvolení poslancem ho má očistit, jako by se o pochybení rozhodovalo ve volbách. Nigel Farage nabízí jednoduchou logiku: zneužíváš postavení, dotace, nepřiznáš tučné dary? Pokud ti voliči dají dostatek hlasů, očistí tě a soudy jsou na tebe krátké. Volby místo soudů!
Z Farageovy perspektivy má tento přístup logiku. Parlamentní orgány už jeho zatajené finanční dary začaly vyšetřovat a tento proces může v krajním případě vést až k odvolání z pozice poslance. Farage se, jako chytrá horákyně, rozhodl vzít situaci do svých rukou a novým volbám se podrobí sám a dobrovolně.
Je zde jen malý háček. Vlastně dva. Šetření případného porušení pravidel finanční transparentnosti sice svojí rezignací zastavil. Pokud by se ale do Dolní sněmovny vrátil, vyšetřování znovu začne. Včetně hrozby vyloučení z parlamentu. To Farage samozřejmě ví a počítá s tím. Letní show, ve které hodlal zaplnit titulní stránky novin a náměstí ve svém volebním obvodu, mu za to stála.
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Odchody, rezignace a návraty ke stylu šéfa strany Reform UK patří. Farage miluje předvolební kampaně, mítinky a debaty s protikandidáty. Upřímně, v této disciplíně je výborný. Není to muž každodenní parlamentní práce, ale muž gest a pompy. Tentokrát se ale přepočítal.
Protikandidát z vesmíru
V přímořském městečku Clacton-on-Sea bude mít Nigel Farage jediného protivníka. Žádná z ostatních politických stran, od labouristů přes konzervativce až po pravicově populistickou stranu Restore Britain (která se od Farageovy strany Reform UK nedávno odštěpila), svého kandidáta nepostaví. Hru na očistné volby s Faragem prostě odmítly hrát.
V srpnových volbách se tak utkají jen dva kandidáti: Nigel Farage a parodická figura, která si říká Count Binface (jeho jméno můžeme do češtiny přeložit jako Hrabě s tváří popelnice). Postava, která chodí zásadně oděná do stříbřitého splývavého pláště a na hlavě má nasazenu obří přilbu ve tvaru popelnice. Ztvárňuje ji scenárista a spisovatel Jonathan David Harvey a naposledy se objevila i v předčasných volbách v manchesterském obvodu Makerfield, které do Downing Street nejspíš vynesou labouristu Andyho Burnhama.
Jak sám Count Binface říká, na planetu Zemi přichází vždy z vesmíru, aby šířil ducha demokracie. Zatím se mu daří. Poté, co v klání zůstali jen dva kandidáti, objevil se vesmírný bojovník za demokracii snad ve všech britských médiích. Skřehotavým hlasem mluvil o svém programu, který mimo jiné obsahuje i zastropování ceny kebabu. Je pravděpodobné, že volby nevyhraje (a sám to připouští), nasvítit pokrytectví a kalkul Nigela Farage se mu ale daří znamenitě.
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Pokud Farage hodlal (po vzoru už zmíněného Andyho Burnhama) nastartovat své tažení do budoucí vlády očistným volebním vítězstvím v malém městě, dost se přepočítal. Obyvatele zapomenutého přímořského letoviska navíc postavil před nelehkou volbou: volit svého favorita (jakým tam Nigel Farage bezpochyby je), kterému stojí v cestě jen komická figura, nebo raději k volbám nejít?
Jak se rozhodnou, uvidíme v polovině srpna. Do té doby je vítězem doplňovacích voleb v Clactonu intergalaktický kníže. Nakonec z průzkumu agentury Ipsos vyplývá, že jeho vítězství by si přála většina oslovených Britů. Pokud by v Clactonu mohli hlasovat občané celého Spojeného království, místo Nigela Farage by do Westminsteru vyslali mimozemšťana s popelnicí na hlavě.