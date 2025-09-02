Británie vyzbrojuje Norsko. Cílem je vytlačit Rusy ze Severního moře

Británie už není velmoc, své strategické zájmy ale stále má. To, že je ochotna je chránit, je vidět například na reorganizaci jejích elitních jednotek. Celá polovina speciálních sil Commandos totiž momentálně cvičí v Norsku na potenciální arktickou válku.
Londýn určitě nechce jít do války, ale kdyby se tak stalo, za nejkritičtější oblast považuje právě Arktidu, a speciálně Norsko. Například v nedávné publikaci někdejšího šéfa britského generálního štábu Davida Richardse The Retreat from Strategy začíná hypotetická třetí světová válka ruským útokem na norské Špicberky.
Lodě proti ponorkám
Způsobů, jak prohlubovat vzájemné vazby, je hned několik. V listopadu 2022 například připlula do Osla vlajková loď britského námořnictva HMS Queen Elizabeth. Jednalo se především o zdvořilostní návštěvu. Britové mají v dosahu Osla několik vlastních válečných přístavů a strategickou nutnost tedy pro ně hlavní norské město samo o sobě nepředstavuje. Navíc proplout jen kilometr širokým Oslofjordem není jednoduché ani pro civilní lodě, natož pro letadlovou loď širokou jako fotbalové hřiště. I tímto způsobem se ale dělá diplomacie. Nechtělo se tím říct nic jiného než: kdyby šlo do tuhého, jsme tu pro vás.
|
Británie se chystá na válku v Arktidě. Slavní Commandos dostali sněžné skútry a přesunuli se za polární kruh
Mnohem konkrétněji teď Británie uzavřela s Norskem největší vývozní kontrakt v historii svého námořnictva. Oslo podle deníku The Guardian nakoupí minimálně pět moderních fregat Typu 26 v hodnotě 10 miliard liber, tedy zhruba 280 miliard korun.
Tato loď je primárně určena proti ponorkám a není se třeba ptát dvakrát, čí ponorky jsou tu na mysli. Vzhledem ke zvýšené aktivitě ruského námořnictva v Severním moři je cíl odstrašení jasný. Pro Oslo je to ze strany Londýna projev zvláštní důvěry. Typ 26 dosud totiž měla ve výzbroji jen námořnictva britského Commonwealthu, tedy britské, kanadské a australské.
Neprávem opomíjené kolbiště
Milovníku vojenské historie tu jistě sepne celá řada referencí. Bylo to například právě Norsko, kam vedla v dubnu 1940 první rozsáhlá (a neúspěšná) operace britského námořnictva za druhé světové války. Pravda, cíl byl tehdy jiný. Nešlo ani tak o ochranu britské ropy jako o přerušení dodávek železné rudy pro Německo. Tak jako tak, byl to riskantní tah, který vymyslel Winston Churchill, ale za následné fiasko nesl politickou odpovědnost jeho nadřízený Neville Chamberlain. Paradoxně právě tento propadák následně Churchilla vynesl do křesla ministerského předsedy. A zbytek je historie.
|
Špicberská dohoda slaví 100 let. Právo těžby má na ostrovech i Česko
Plyne z toho nějaké poučení? Zhruba to, že skandinávské země jsou neprávem opomíjeným strategickým kolbištěm, které většinou stojí stranou hlavního zájmu politiků i historiků. Jejich surovinové bohatství však bylo odpradávna lákavým zdrojem pohonu pro válečnou mašinerii. A vzhledem k nově nacházeným ložiskům nerostných surovin, například klíčových vzácných zemin v mořích okolo Špicberků, tohle pravidlo možná bude platit čím dál víc.