Síla Muskova „tweetu“. Vyšetřování pákistánských gangů a znásilňování dívek v Anglii je zpátky

Po létech váhání, opatrného přešlapování na místě i pokusech zamést vše pod koberec, se britská policie vrací k případům organizovaného sexuálního zneužívání dívek na severu Anglie. Pokyn k nápravě letitých křivd přišel od předsedy britské vlády a Národní kriminální agentura spustila celostátní operaci proti sexuálním predátorům, kteří byli součástí organizovaných gangů. Pozdě, ale nakonec přece. Oč jde?

Dvacet tisíc obětí

Na začátku devadesátých let vychovatelé pečovatelských domů v anglickém Rotherhamu zaznamenali, že pro dívky, které mají v péči, nějak často přijíždějí pákistánskými taxíky. Muži, kteří byli dobře o generaci starší. Nikoho nenapadlo, že mladé ženy (ale často i děti) jsou oběťmi organizovaných gangů. Angličtina má pro tuto nekalou činnost termín „grooming“. Jde o to, že dospělý člověk (zpravidla muž) naváže důvěrný vztah s dítětem, aby ho později zneužil. A přesně o to zde šlo.

Mladší členové skupiny oslovovali mladé dívky, scházeli se s nimi a zahrnovali je pozorností a dárky. Mnohé oběti později vypověděly, že to bylo poprvé, kdy měly pocit, že na nich někomu záleží. Muži totiž lovili především mladé dívky, často z velmi chudých poměrů nebo z nefunkčních rodin. Řada z nich alespoň zpočátku věřila, že jsou muži jejich partnery a mají je rádi. Až do okamžiku, než je opili nebo zdrogovali a následně znásilnili a nabízeli k sexu svým známým či členům své rodiny.

Těchto smutných případů jsou stovky, ba tisíce. Střízlivý odhad mluví o skoro dvaceti tisících obětí. Zneužívání se odehrávalo dlouhé roky, od devadesátých let zhruba do roku 2014 a to především na nepříliš bohatém severu Anglie, na předměstích Manchesteru, jako je Rochdale a Oldham, nebo v Rotherhamu, kousek od Sheffieldu. Všude tam žije početná muslimská komunita, často s pákistánskými kořeny.

A jsme u jádra věci. Někdo by namítl: proč se zneužívané dívky neobrátily o pomoc na policii? Nejhorší na tom je, že ony se často obrátily. Muži zákona je ale většinou odbyli. Proč? Báli se, že budou obviněni z rasismu. Jak by to vypadalo, kdyby všechna nahlášená znásilnění šla na vrub příslušníků jedné jediné menšiny? Když se kruh podezřelých stahoval kolem skupiny Pákistánců, měli dokonce policejní velitelé vyzvat své muže, aby „zkusili najít i pachatele nějakého jiného etnika“. V obavě z nelichotivé nálepky rasisty zavírali oči úřady i muži zákona.

Když policie odmítala cokoli podniknout, dívky se začaly obracet na neziskovku Risky Business, která pracovala s dospívajícími a mladými ženami, kterým hrozilo sexuální vykořisťování. Sociální pracovníci pod vedením Jayne Seniorové začali shromažďovat důkazy, že ve městě řádí takzvaný grooming gang. I Seniorová kontaktovala policii, ani ona neuspěla. Odbyli ji s tím, že „dívky se sexem souhlasily, věděly, co dělají, a k násilníkům se dobrovolně vracely“.

Laciná munice pro ultrapravici

Na několik případů narazil reportér deníku Times, ale poté, co vydal jeden článek, téma opustil. Vše se zdálo být tak nepravděpodobné. Vše vypadalo jako fantazie extremistické pravice. Copak je možné, aby se tak obří bezpráví dělo ve Velké Británii 21. století? Možné to je a násilníkům to vycházelo opravdu dlouho.

Až v roce 2010 bylo odsouzeno prvních pět mužů. Pak se do věci konečně vložil parlament. První vyšetřovací zpráva z roku 2013 upozornila, že jen ve městě Rotherham bylo mezi srpnem 2010 a říjnem 2011 zaznamenáno 2409 potvrzených obětí. Dnes už víme, že obětí jsou tisíce, pachatelů stovky. Řada z nich byla odsouzena. Není pravda, že všichni vyvázli bez trestu. Řada pachatelů ale opravdu odsouzena nebyla.

Je vlastně pochopitelné, že výše popsané se stalo lacinou municí pro britskou ultrapravici. Ta mohla docela dobře mluvit o dvojím metru a téměř institucionalizovaném bezpráví. Žádné vyšetřování (a že jich bylo) nikam nevedlo. Až teď. A celé to paradoxně odstartoval lednový výkřik Elona Muska na jeho sociální síti X. Nejprve britská vláda další šetření odmítala, nakonec ale ještě jedna komise vznikla.

Závěrečná zpráva zveřejněná toto pondělí je zdrcující. Šéfka komise baronka Caseyová, v ní píše o „hlubokém selhání v ochraně dětí a dospívajících dívek před znásilněním, vykořisťováním a závažným násilím“, v jehož středu je „slepota, ignorance, předsudky a defenzivní přístup“. Policie chce znovu otevřít osm set případů, které před lety odložila. Ministryně vnitra Yvette Cooperová odhaduje, že znovu otevřených vyšetřování může být nakonec až tisícovka. Její cíl je pachatele usvědčit a poslat za mříže.

Oběti, které jsou dnes dávno dospělé ženy, se snad konečně dočkají spravedlnosti a extrémisté už nebudou moci ukazovat na údajné zvýhodňování muslimské menšiny. Co nesvedlo šetření parlamentu i řady komisí, dokázaly dvě krátké věty na sociální síti.

Autor je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království.