Léto bez masa a piva. Proč Británie tak trpí válkou proti Íránu?

Právě tento plyn se totiž používá k čepování piva (rozuměj vytlačení piva ze sudu) či uspávání zvířat před porážkou a následnému balení masa, zejména kuřecího a vepřového. Protože ale CO2 vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hnojiv a k té je zase potřeba velké množství zemního plynu, Británie má problém.
Až 10 procent LNG totiž dováží z Hormuzského průlivu a „domácí“ plyn, který těží v Severním moři, jí bude zdražovat kvůli rostoucím cenám komodit v důsledku války. Jiné země mohou nastalou mezeru pokrýt ze svých strategických rezerv, které se zpravidla nacházejí v bývalých plynárnách či solných kavernách. Například Německo i Česko má k dubnu 2026 zásoby zhruba na měsíc, Britové však pouze na dva dny.
Spojené království je typický příklad země, která se kvůli své závislosti na dovozu ukazuje jako výrazně citlivější na narušení dodavatelských řetězců než USA či některé jiné evropské země. Bývalý britský premiér Rishi Sunak o víkendu na stránkách deníku The Times varoval, že zatímco USA se z války oklepou poměrně rychle, Británii to bude trvat mnohem déle. Jako jedno z možných řešení se nabízí další rozšíření těžby ropy a zemního plynu v Severním moři, které by Albionu v budoucnu mohlo zajistit větší strategickou nezávislost.
„Ze střednědobého hlediska se země jako Británie musí obávat, že energeticky nezávislé státy, jako jsou USA, se rozhodnou, že ochrana celosvětových dodávek energií není jejich problém,“ píše mimo jiné Sunak. To není tak těžké si představit. Není to ostatně tak dávno, co americký prezident Donald Trump Britům vzkázal, aby si do Hormuzského průlivu „došli pro svoji ropu“.
Britové kontrolovali oblast Perského zálivu od počátku 19. století až do poloviny století dvacátého. Jejich hlavní motivací byla mimo jiné tamní ložiska ropy a plynu. Mezi světovými válkami Londýn například inicioval těžbu ropy v kdysi chudém Kataru, jenž se do té doby specializoval primárně na lov perel. Po Suezské krizi v roce 1956 se sice Britové ze středního východu začali stahovat, avšak obchodní vazby přetrvaly. V 80. letech začal v Kataru výrazně investovat britský ropný gigant Shell a přivedl tam technologie umožňující těžbu zemního plynu a jeho následný transport ve zkapalnělé podobě (LNG).
Právě tato komodita je pro Albion dodnes tak strategicky důležitá. Na rozdíl od dob minulých však již Britové v Hormuzském průlivu nemají opěrné body, které by úzké hrdlo kontrolovaly. V minulosti jejich námořnictvo operovalo zejména ze základen na ostrově Kešm či v jihoíránském Jasku. Následně se těžiště britské kontroly přesunulo do Bahrajnu, kde dodnes přežívá jedna britská základna. Ta je však dnes již stínem své někdejší slávy a do průběhu americko-íránského konfliktu její lodě prakticky nepromluvily.