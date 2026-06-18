„Král severu“ na cestě do Sněmovny. Povede se vyzyvateli Starmera první krok k jeho výměně?

Je to zhruba šest týdnů, co se židle pod britským premiérem Keirem Starmerem naposledy silně zatřásla. Ve volbách do místních zastupitelstev jeho Labouristická strana utrpěla krutou porážku a na lídra se začala snášet ostrá kritika. Chvíli to vypadalo, že dny Keira Starmera v Downing Street jsou sečteny. Nakonec přece jen získal cosi jako nastavený čas, ale i ten se teď možná chýlí ke konci. A klíč k tomu mají voliči v Makerfieldu.
Když se na začátku května mluvilo nejen v Labouristické straně o Starmerově konci i o tom, kdo by mohl být jeho nástupcem, nejčastěji padalo jméno Andy Burnham. Starosta Manchesteru je všeobecně vnímán jako úspěšný a populární politik. Dnes šestapadesátiletý Burnham, přezdívaný „král severu“, zastával za vlády Gordona Browna post ministra zdravotnictví. Teď by mohl vystoupit na metu nejvyšší. Zatím to ale není možné.
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Byť z kabinetu Keira Starmera odešli, na důkaz nespokojenosti, ministr a šest náměstků, byť část poslanců volá po nové volbě lídra strany a samotný Burnham už mluví o svých vládních prioritách, postavit se současnému stranickému lídrovi a předsedovi vlády nemůže. Nesplňuje totiž jednu z podmínek, kterou stranická pravidla vyžadují. Není poslancem. Od roku 2017 zastává Andy Burnham úřad starosty Manchesteru a dokud se nestane zákonodárcem, o pozici lídra Labouristické strany se ucházet nemůže.
V tradiční baště labouristů
O tom, že by se Burnham mohl stát Starmerovým vyzyvatelem, se spekulovalo už na přelomu roku, kdy se kritika vůči současnému předsedovi britské vlády začala poprvé hromadit. V lednu se dokonce konaly doplňovací volby, ve kterých se Burnham mohl pokusit o návrat do Dolní sněmovny, což by mu otevřelo dveře k tomu, postavit se Starmerovi. Jenže účast v oněch doplňovacích volbách strana Burnhamovi nepovolila.
Spekulovalo se o tom, že premiérovi lidé ve vedení strany tak chtěli zablokovat potenciálního soka. Zamezit vzniku případného alternativního křídla uvnitř strany. Burnham dostal stopku a vedení Labouristické strany k tomu využilo pravidlo, podle kterého musí mít přímo volení zástupci, například starostové, pro svoji kandidaturu na jinou funkci, souhlas strany.
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Jde o to, aby se člověk, na jehož předvolební kampaň vynaložila partaj nemalé prostředky, neucházel o další pozici. Logiku to má. Pokud by se Andy Burnham stěhoval do Westminsterského paláce, musel by skončit ve starostenském úřadě. Náklady na jeho kampaň by přišly vniveč a navíc by musela Labouristická strana vynaložit další nemalé peníze na kampaň pro jeho nástupce.
Teď už je ovšem situace jiná. Krize vedení Labouristické strany natolik postoupila, že Andy Burnham dostal zelenou a v dnešních doplňovacích volbách kandiduje. Aby se tak mohlo stát, musel svůj mandát nejprve složit stávající labouristický poslanec za obvod Makerkfield. Ale to byl jen detail.
Šance, že se Andy Burnham stane poslancem a bude se tedy moci postavit Keiru Starmerovi, je velká. Makerfield je tradiční bašta labouristů a z pozice úspěšného a oblíbeného starosty by neměl být problém volby vyhrát. Ale co když ne?
Skuteční i fiktivní rivalové
V květnových volbách do místních zastupitelstev zvítězila Farageova strana Reform UK, která momentálně vede v preferencích napříč celou zemí. Obvod Makerfield, o kterém do této chvíle slyšel i v Británii málokdo, se stává testovacím polygonem britské politiky, který může ověřit, kterým směrem se ubírá politické smýšlení voličů. O uvolněné křeslo se totiž neuchází jen možný budoucí britský premiér. Kulisy voleb jsou mimořádně zajímavé.
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To, že se jedná o volby důležité, potvrzuje fakt, že v nich nastoupila i parodická postava Count Binface, tedy hrabě s tváří popelnice. V tomto kostýmu se účastní i předvolebních klání. Ten se zjevuje všude tam, kde o něco opravdu jde. Count Binface nejspíš vítězem nebude. Na Makerfield si ale brousí zuby i britská pravice. A to včetně té krajní.
Svého kandidáta postavila relativně nová krajně pravicová strana Restore Britain (česky Obnovme Británii), která se před necelým rokem odštěpila od rovněž silně pravicové strany Reform UK (česky Reformujme Británii) Nigela Farage. Ten slíbil, že udělá vše pro to, aby strana ve volebním obvodu vyhrála. Už proto, aby labouristům zkomplikovala situaci. Souboj v Makerfieldu se tedy bude odehrávat nejen na linii pravice–levice, ale i mezi samotnými pravicovými subjekty.
Dlouhá cesta nahoru
Pokud Andy Burnham doplňovací volby vyhraje (a je to stále velmi pravděpodobné), jak rychle může případně Keira Starmera nahradit? To, že má apetit pustit se do souboje o vedení strany, už manchesterský starosta oznámil. Labouristická pravidla stanovují, že pokud chce poslanec vyzvat stávajícího lídra strany na souboj, musí získat nominaci nejméně dvaceti procent zákonodárců, tedy jedenaosmdesáti poslanců. K tomu musí mít podporu alespoň pěti procent místních sdružení nebo nejméně tří organizací spojených se stranou. Dvě z nich musí být odborové organizace.
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Tímto procesem musí Burnham teprve projít. Je také pravděpodobné, že pokud by se volba nového lídra opravdu konala, přihlásí se další adepti. Případné střídání v Downing Street proto může zabrat měsíce.
A co na to samotný Keir Starmer? Ten soudí, že ke změně ve vedení strany a vlády není důvod a na otázku, zda je případně připraven přibrat potenciálního rivala do své vlády, odpověděl, že na spolupráci s Burnhamem se těší. „Žije snad Starmer na jiné planetě?“ glosovala tento premiérův výrok jedna známá britská komentátorka.
Autor je bývalým zpravodajem Českého rozhlasu ve Velké Británii.