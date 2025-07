Příliš krátké líbánky. Rok vlády britského premiéra Keira Starmera

Do černých dveří v Downing Street číslo deset, tedy do sídla předsedy britské vlády, se stěhoval lídr labouristů Keir Starmer. Premiér s velmi silným mandátem, který sliboval, že během příštích pěti lety napraví to, co se na hlavu poraženým konzervativcům rozpadlo pod rukama. Byl krásný slunečný den a Starmer mohl mít pocit, že to tak bude napořád. Záhy se ale zatáhlo.

Vláda se ani nestihla rozkoukat a zemi zachvátily nebývalé protesty a násilnosti. Brutální vražda malých dětí v taneční škole ve městě Southport, kterou spáchal sedmnáctiletý mladík, vyvolala bouřlivou reakci. Týden řádila britská ultrapravice v ulicích a z Británie přicházely záběry, které si s touto zemí zpravidla nespojujeme. Tady si, jako právník a bývalý vrchní prokurátor pro Anglii a Wales, věděl Starmer rady hned. Jinak ale nebyl start pro nový kabinet vůbec lehký.

Co by neudělaly ani pravicové vlády

Labouristé byli v opozici příliš dlouho na to, aby měl někdo z nich zkušenost z reálného vládnutí. Většina členů nové vlády nejen neměla zkušenosti s exekutivou, řada z nich ani nikdy nepřekročila práh Downing Street. Ambice i očekávání veřejnosti byly enormní. Keir Starmer před volbami sliboval: „Změnil jsem Labouristickou stranu, změním i zemi“.

Když se stal lídrem labouristů, strana se pod vedením jeho předchůdce, kovaného marxisty Jeremyho Corbyna, topila v antisemitismu a místo za práva pracujících se brala spíše za práva menšin. Vrátit straně původní hodnoty a ideály se Starmerovi podařilo. Reformovat celou zemi je však nesrovnatelně těžší. Ambice přitom měli a mají labouristé velké. Od zestátnění železnic přes nastartování bytové výstavby až po investice do čisté energie i zahrnutí sociálních příkopů. Takové ambice potřebují čas a peníze. Kde na to všechno vzít, když navíc slíbili, že nezvednou daně?

Krátce po nástupu do úřadu oznámil předseda britské vlády, že díra ve veřejných financích, kterou zdědil po konzervativní vládě, činí dvaadvacet miliard liber, což je monstrózních šest set šedesát miliard korun. Ať už cifra sedí, či ne, premiéru Starmerovi měla nejspíš připravit palebnou pozici pro následující škrty.

Nejprve přišel na řadu plošný příspěvek určený penzistům na zvládání rostoucích cen energií. Následovala reforma sociálního zabezpečení, která měla výrazně omezit počet lidí pobírajících sociální či zdravotní dávky a státní kase ušetřit miliardy liber. Jenže. Pokus o reformy tvrdě narazil. U voličů, kteří nehlasovali pro socialisty proto, aby jim utahovali opasky, i u poslanců Labouristické strany. Ti se dokonce otevřeně postavili proti svému lídrovi a předsedovi vlády. Ten, aby předešel nejhoršímu, musel začít silně brzdit. Právě tento týden odrazil potenciální hlubokou krizi, kdy hrozilo, že v boji proti reformám sociálního zabezpečení, se proti němu v parlamentu spojí s opozicí i velká část jeho vlastních poslanců.

Je paradoxní, že Starmer, který představuje umírněnou levici, byl okolnostmi donucen podnikat kroky a rozhodnutí, která neudělaly ani pravicové vlády konzervativců. Kroky, které se nelíbí části jeho vlastních zákonodárců. Po pouhém roce je postavení britského premiéra silně otřesené. Působí jako slabý politik a jeho popularita je v prachu. Co na tom, že před pouhým rokem dovedl svoji stranu k mimořádně přesvědčivému volebnímu vítězství?

Starmerovou pozicí otřásají nejen nepovedené pokusy o reformy a výdajové škrty. K břehům Anglie den co den připlouvají čluny plné ilegálních migrantů. Jsou jako vlna, kterou nelze zastavit. Jejich počty jsou rekordní. Letos by jich do Spojeného království mohlo přicestovat až padesát tisíc, což tu ještě nebylo. Starmer přitom sliboval, že má řešení. Že ví, jak přistěhovalce zastavit. Jisté kroky podniká, ale buď jsou nedostatečné, nebo se jejich dopad projeví až později.

Když se dva perou…

Volič je ale netrpělivý a opozice to dobře ví. A hlásí se silně o slovo. Nejsou to ale tradiční konzervativci, kteří se ještě stále neotřepali z loňské drtivé volební porážky. O slovo se hlásí relativně nová a radikální strana Reform UK. Ta se uchází jak o tradiční konzervativní voliče (kterým se snaží nakukat, že brexit, tak jak ho provedla Konzervativní strana, byl nedůsledný a proto nepřináší slíbené plody), tak o tradiční voliče labouristů. Těm slibuje podporu upadajících regionů i tradičního průmyslu, jako je např. ocelářství i zvýšení těžby fosilních paliv. Prosazuje odklon od „zelené ekonomiky“, která prý brzdí ekonomický růst. Oběma voličským táborům potom reformisté slibují zastavení přílivu migrantů.

Ať už řešení opravdu mají nebo ne, lidé jim naslouchají a Nigel Farage, o kterém si po odchodu Británie z Evropské unie leckdo myslel, že jeho čas vypršel, se vrací na scénu. Kdyby se parlamentní volby konaly dnes, jeho strana Reform UK by je nejspíš vyhrála. Alespoň to opakovaně vyplývá ze všech průzkumů veřejného mínění. Potíže vládnoucích labouristů jsou možná opravdu způsobeny dědictvím dlouhé vlády Konzervativní strany. Zatímco jsou nuceni pouštět se do nezbytných reforem a škrtů a hledání opravdového a efektivního řešení migrační krize, populisté z Reform UK už, podle slov svého šéfa Nigela Farage, „parkují tanky na tradičním labouristickém trávníku“.

První výročí vládnutí se dnes v Downing Street nejspíš příliš slavit nebude.

Autor je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království