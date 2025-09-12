Založit si nový kmen. Když se tři blázni dají dohromady a okupují veřejné pozemky

Kmen Kubala si v lese v jižním Skotsku založil Kubalské království. Jestli to správně počítám, kmen i království sestává ze tří lidí – krále Atehenea, což je Ghaňan původním jménem Kofi Offeh, jeho partnerky královny Nandi, Zimbabwanky původním jménem Jean Gasho, a jejich služebné Kaury Taylor (kmenovým jménem Asnat), což je Texasanka, kterou její rodina před časem nahlásila jako pohřešovanou.
Královna Nandi je podle zpráv matka sedmi dětí, ty ale v království nepobývají. Zřejmě jí děti odebrala sociálka, protože je zanedbávala a odmítala je posílat do školy.
Kubalské království, jak se zdá, je zatím bez následníků trůnu. A nemá to lehké: už jednou bylo fyzicky odstraněno z veřejného pozemku. Přestěhovalo se, i se třemi stany a skládací židlí, do lesa na soukromé půdě.
|
Na letošním Nottinghillském karnevalu v Londýně si policajti zatančit nemohli
Příslušníci kmene Kubala o sobě tvrdí, že jsou potomci černých jakobitů, které vyhnala ze Skotska královna Alžběta I. To je, stručně řečeno, málo pravděpodobné. Alžběta I. nikdy Skotsku nevládla a jakobitské hnutí začalo až nějakých 80 let po její smrti.
Ale takové detaily kmen Kubalů nezajímají. Mají jiné věci na práci. Nejde jim o nic méně než navrátit kmeni půdu, která jim byla odcizena před 400 lety.
Je těžké brát Kubalské království a jeho nejvyšší představitele vážně. Když král Atehene, rozvalený ve skládací židli, vede řeči o původu kmene Kubala a jeho klíčovém významu pro lidstvo, snad každému cukají koutky. Tajemné symboly, které si král, královna i služebná malují na čelo, k jejich hodnověrnosti nepřispívají.
Zdá se, že se na světě najdou jen tři lidé, kteří – jak aspoň tvrdí – neochvějně věří ve světoborný význam kmene Kubala a jeho bohatou historii. Propagují návrat k přírodě, uznávají pouze zákony boha Jahveho a na ty lidské kašlou.
|
Chci své jistoty. Tenkrát i dnes
Vládnou ale moderní technikou, a tak mohou lepit na internet informace o událostech v království. Nedávno je napadla skupinka místních obyvatel, kteří s jejich přítomností ve skotském lese nesouhlasí. Pokusili se jim zbořit – a snad i podpálit – stany a vyhnat je pryč. O tom všem král a královna informovali svět.
Místní správa nabádá občany, ať – proboha – neberou věci do svých rukou. S odstraněním Kubalského království je třeba počkat, až k tomu dá příkaz soud. To se zaručeně stane, i když to možná bude chvíli trvat. Není vyloučené, že dřív, než soudní příkaz vyžene Kubaly z lesa poctivá skotská zima. Vždyť v lese táboří teprve od léta. Nikdo nepochybuje, že v okamžiku, kdy uvidí první sněhovou vločku, to kmen Kubala zabalí a odebere se zpátky do civilizace. Mezi lidi, kteří je nejspíš budou mít za cvoky, ale poskytnou jim střechu nad hlavou, jídlo a lékařskou péči.