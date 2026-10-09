Pro ty, kdo nevládnou anglickým jazykem, je třeba dovysvětlit. „Briturn“ je slovní hříčka, jejíž význam se ozřejmí, když napovím, že „return“ znamená anglicky „návrat“. Onen „briturn“ je tedy opakem „brexitu“. Jestli se tento výraz ujme, to se uvidí. Téma samotné ovšem zaměstnává britskou veřejnost naplno.
Už v roce 2020, kdy země z Unie fakticky odešla, bylo zřejmé, že kdyby se z voličských seznamů vyškrtli všichni ti, kdo už od referenda zemřeli, jeho výsledek by byl jiný.
Když na konci září cestoval britský premiér Andy Burnham do Spojených států na zasedání Valného shromáždění OSN, jeden z dobře informovaných novinářů se jej zeptal, jestli může vyloučit, že se ve volebním programu Labouristické strany může objevit plán na návrat Spojeného království do Evropské unie. Burnham odpověděl, že něco takového vyloučit nemůže. Novinové titulky byly jasné. To jsme ještě netušili, že to nebyla jen slova do větru. K tématu se Burnham vrátil na labouristické stranické konferenci a zdá se, že to s návratem do Unie myslí britský premiér opravdu vážně.
Na brexitu země tratí
Letos v červnu si Britové připomněli deset let od referenda, jehož výsledek rozhodl o odchodu země z Evropské unie. Samotná mechanika odchodu byla těžká a bolestná. Některé otázky, například jasné a konečné postavení Severního Irska, nejsou vlastně pořádně dořešené dosud. Především se ale ukázalo, že ekonomický výkon Británie mimo Unii není takový, jaký by mohl být.
Analýz bylo uděláno mnoho a ze všech vychází, že na brexitu země jednoznačně tratí. Klesl vývoz mířící přes kanál La Manche, klesl i příliv investic z Evropy. Bank of England spočetla, že hrubý domácí produkt je o šest až osm procent nižší, než jaký by byl, kdyby Británie z Unie neodešla.
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Alternativou pro členství v EU by bylo užší přimknutí se ke Spojeným státům. Ty jsou ale daleko a mezi administrativou Donalda Trumpa a labouristy navíc nepanuje ta správná chemie. Británie už není koloniální velmocí s výjimečnou ekonomikou a vědeckým či technickým potenciálem.
Zatímco v Evropské unii hrála roli důležitého a respektovaného člena prestižního klubu, mimo EU je, při vší úctě, její význam mnohem menší. Ekonomicky i politicky. Mluvil o tom nakonec i premiér Burnham. Británie si podle něj nemůže dovolit další dekádu, kdy „pluje nezakotveně světem“ a nevyloučil, že by mohla opět zaplout do přístavu s nápisem Evropská unie.
Burnhamova otočka
Samotný Andy Burnham, stejně jako jeho předchůdce Keir Starmer, hlasoval v referendu roku 2016 pro setrvání v Evropské unii. Když Starmer vyhrál volby a usedl v premiérském křesle, začala se také Británie zase sedmadvacítce přibližovat. Starmer se ale držel za nepřekročitelnou linií, danou programem, se kterým šla Labouristická strana do voleb roku 2024: žádný návrat do Evropské unie, žádný návrat na jednotný trh ani do celní unie.
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Těmito zásadami je vázán i současný lídr labouristů a předseda britské vlády. Na rozdíl od svého předchůdce ale přišel s odvážnou vizí: brexit způsobil mnoho problémů, pojďme se bavit o tom, co dál. Nemluví přímo o návratu do unijních řad, nemluví ani o novém referendu. To by bylo v současné chvíli možná až příliš.
Stačí už to, že před červnovými doplňovacími volbami v okrsku Makerfield (které ho vystřelily až do Downing Street) návrat do Unie ještě nepřímo vylučoval. Byl si vědom toho, že tamní obyvatelé (stejně jako část labouristických voličů na postindustriálním severu Anglie) hlasovali pro brexit? Nebyl si ještě tak jistý v kramflecích jako dnes? Změnil názor? Asi ne. Jen si svůj plán ponechal pro jiné publikum.
Jak by dopadlo nové referendum?
Referendum z roku 2016 rozhodlo velmi těsnou většinou. Statisticky vzato vyvedli Británii z Unie lidé nižšího vzdělání, vyššího věku, žijící na anglických vesnicích. Už v roce 2020, kdy země z Unie fakticky odešla, bylo zřejmé, že kdyby se z voličských seznamů vyškrtli všichni ti, kdo už od referenda zemřeli, jeho výsledek by byl jiný. Tento krutý bonmot potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Pokud by bylo referendum dnes, pravděpodobně by dopadlo jinak než v roce 2016. Andy Burnham to ví a na tuto kartu také vsadil.
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Do příštích parlamentních voleb se nic zásadního změnit nemůže. Jestli ovšem půjdou labouristé do voleb se slibem referenda nebo rovnou navrhnou návrat do Evropské unie, to se uvidí. Téma příštích britských parlamentních voleb je ale víceméně jasné a pro opozici není příliš dobré. Ani konzervativci, ani reformisté nenajdou v rukávě žádná pozitiva, která by mohli přičíst brexitu.
I tak ale bude hrát Andy Burnham vabank. Jak se ukázalo v brexitovém referendu, v rozhodování nehrála hlavní roli fakta, ale emoce. Pokud Burnham vyhraje, vstoupí do historie jako ten, kdo „vrátil Británii do Evropy“. Pokud ne, mohou labouristé utrpět stejně hořkou a zdrcující porážku jako pod vedením extremisty Jeremyho Corbyna. V tuto chvíli to vypadá spíše na tu první alternativu. Do příštích voleb je ale ještě hodně daleko.
Autor je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království.