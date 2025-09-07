Britové přestávají být mistry ukázněného stání ve frontách. Kampaň má zdvořilost zachránit

Společnost nechala vytvořit několik videí, která jasně a srozumitelně vysvětlují, jak se chovat před nástupem do autobusu i v něm. Není to nic světoborného. Základní principy jsou opravdu jednoduché: kdo přijde na zastávku jako první, jako první také do autobusu nastoupí. Ostatní se řadí za něj a ve frontě se nepředbíhá. Nejprve se vystupuje, potom nastupuje. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, jsou senioři a těhotné ženy. Samozřejmostí je také neobtěžovat spolucestující hlasitou hudbou. I kdyby se jednalo o nejžhavější hit.
Vskutku není to nic, co bychom neznali a co by neplatilo tak nějak obecně. Pozoruhodný je spíše samotný fakt, že něco jako manuál slušného cestujícího musel vůbec vzniknout. Dlouhá léta platili Britové za mistry světa ukázněného stání ve frontě. Teď si řidiči i cestující stěžují na „středomořské způsoby“. Ty trápí především řidiče v Edinburghu, který je na konci léta vždy přeplněn turisty, které láká množství festivalů.
Nejsou to ale jen obyvatelé největšího skotského města, kdo si stěžuje na rozklad britských hodnot, k nimž civilizované stání ve frontě rozhodně patří. Vedle fish and chips, nevypočitatelného počasí a čaje o páté patřilo kultivované stání ve frontě k symbolům Spojeného království.
Odhodlání a vytrvalost, s nimiž se Britové při kdejaké příležitosti řadili jeden za druhého, byly vždy obdivuhodné. A protože stát ve frontě není jen tak, na knižním trhu můžeme najít nejméně tři tituly, které se tomuto fenoménu věnují. Za všechny zmíním knihu Joea Morana „Queuing for Beginners“, což lze přeložit jako „Kurz čekání ve frontách pro začátečníky“.
Fronta coby odraz smyslu pro fair play
Kde se posedlost frontami vzala? Jako mnoho dalšího i fronty se zrodily během průmyslové revoluci devatenáctého století. Továrny potřebovaly ohromné množství lidí, kteří se nahrnuli do měst. Infrastruktura přestávala stačit, a aby se lidé před poštou nebo obchodem neumačkali, musel vzniknout strukturovanější a organizovanější způsob, jak vše zvládnout. Zrodila se fronta! S dávkou nadsázky se jedná o projev britského smyslu pro spravedlnost a fair play.
Během válečných let dovedli Britové stání ve frontách k dokonalosti. A to i díky kampani Churchillovy vlády, která civilizované čekání v řadě označila za vlasteneckou povinnost.
Mistrovské stání ve frontě předvedli Britové v září roku 2022, když zemřela královna Alžběta II. Aby se poklonili rakvi s jejími pozůstatky, čekali lidé v Londýně více než čtyřiadvacet hodin. Zástup trpělivě stojících lidí se táhl od Westminsterského paláce podél Temže až daleko na východ Londýna. Nikoho ani nenapadlo předbíhat. Všichni stáli důstojně a organizovaně. S pověstným britským klidem a důstojností. Stejně spořádaně se lidé řadili do metra a u zastávek autobusů.
Mohlo se zdát, že stará dobrá Anglie je stále v pořádku. Společenské trendy naznačují změnu a stání ve frontách už ale přestává být cool. S britskou společností se zjevně něco děje. A dokonce už na to existují i průzkumy a studie. Změna přichází s generační výměnou.
Takzvaná generace Z už spořádané stání ve frontě přestává považovat za důležité. Donedávna neotřesitelný kodex se začíná rozpadat. Zatímco tři čtvrtiny Britů nadále považují tlačenici a předbíhání ve frontě za zločin, více než polovina lidí generace Z soudí, že předbíhání je vlastně přijatelné a nezastaví to ani instruktážní videa v autobusech.