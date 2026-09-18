Řvoucí vesnice. Piddington chce vystoupit ze Spojeného království kvůli migrantům

Vesnice hledá podporu nejen u britských politických špiček, ale žádá o pomoc i amerického prezidenta. Obyvatelé Piddingtonu doposud věděli, kde chtějí bydlet, s kým a jak, ale život vesničanů po nečekaném rozhodnutí progresivní vlády Velké Británie se s největší pravděpodobností radikálně změní.
Piddington má přibližně 350–360 obyvatel. Navrhované přesídlení by mělo za důsledek, že populace obce ze dne na den vzroste na čtyřnásobek. Obyvatelé se údajně obávají dopadu na bezpečnost a kvalitu života, proto organizují různé protesty. Vznikl i otevřený dopis, který podepsalo 133 žen z vesnice, poslaly ho všem poslankyním ve Spojeném království. „Jako ženy určitě pochopíte, jak vážným rizikům jsme vystavěny. Naše bezpečnost, jistoty a svobody jsou v ohrožení,“ uvádějí ženy Piddingtonu.
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Obávají se toho, co si – bohužel pozdě – uvědomovala i britská vláda, která zhruba před měsícem vydala nové pokyny pro migranty týkající se rovnosti pohlaví, sexuálního souhlasu a veřejné etikety a varuje, že porušení pravidel by mohlo ovlivnit výsledek jejich žádostí o azyl. „Muži a ženy mají ve Spojeném království stejná práva,“ uvádí se v pokynech a dodává se, že ženy mohou pracovat, studovat, cestovat a vybírat si, koho si vezmou, bez svolení mužského příbuzného. Žadatelé o azyl byli také upozorněni na to, aby na veřejnosti neobtěžovali ostatní, nepronášeli sexuální komentáře, nikoho nesledovali, neblokovali cestu ostatním a neuráželi lidi kvůli jejich pohlaví, náboženství nebo vzhledu.
Máme toho plné zuby
Kampaň podpořila Konzervativní strana, pravicová strana Reform UK a někteří liberální demokraté. Labouristická vláda Andyho Burnhama přesto trvá na přesídlení migrantů do Piddingtonu. Ministerstvo vnitra slibuje, že ubytovat migranty v bývalém vojenském zařízení bude levnější než jiné varianty (například hotely) a že místní úřady a policie zajistí bezpečnost ve vesnici.
List The Telegraph oslovil obyvatele vesnice Herberta Owena (76), který řekl: „V sázce je vše, za co naši prarodiče a rodiče bojovali. Nejde jen o Piddington, ale o celou naši zemi. Tato vláda ji destabilizuje. Tito lidé ničí životy lidí, ať už jsou umístěni kamkoli - do táborů či do komunitního ubytování.“ Muž také kritizuje migrační politiku své rodné země. Jen za poslední tři roky dorazilo do Británie po moři ve člunech přibližně 108 000 nelegálních migrantů.
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„Celá země už má plné zuby toho, že se do Velké Británie mohou dostat nelegální migranti a že jsou ubytováni, ať už v hotelech, bytech nebo vojenských zařízeních,“ řekl BBC Chris Philp, stínový ministr vnitra opozičních konzervativců. Nový labouristický premiér Andy Burnham v zásadě chápe obavy obyvatelstva, ale trvá na strategii rozmístění žadatelů o azyl po celé zemi. Podle premiéra za to musí převzít odpovědnost bohatší a venkovské oblasti, stejně jako velká města a strukturálně slabé regiony.
Dopis Trumpovi
Poté, co byly vyhlášeny výsledky referenda, místopředsedkyně farní rady Susannah Pardenová prohlásila: „Jsme Piddington, řvoucí vesnice.“ Předseda obecní rady Tim McNally hlasování označil za příklad demokracie v akci. „Poslali jsme světu vzkaz,“ dodal. McNally dokonce poslal dopis Donaldu Trumpovi, v němž ho, jako velkého kritika pokrokového přístupu Velké Británie k nelegálním migrantům, prosí, aby na vládu v Londýně vyvinul tlak, aby ustoupila od záměru ubytovat v Piddingtonu 1256 cizích mužů. Média v této souvislosti uvedla, že vesnici volající o pomoc se již dostalo zastání u Trumpova přítele a miliardáře Elona Muska.
Jenže referendum v této anglické vesnici není právně závazné. Obce nemohou vyhlásit nezávislost ani opustit Spojené království, proto hlasování i místní berou jako čistě symbolické, které má zvýšit povědomí o odporu k projektu přesídlení nelegálních migrantů k nim. Obyvatelé, kteří od začátku zdůrazňovali, že se k žadatelům o azyl nechovají nepřátelsky, již dosáhli alespoň jednoho - jejich případ se stal nejen celostátní, ale minimálně celoevropskou záležitostí, jelikož o této poněkud nezvyklé reakci lidí informovala všechna západní média.