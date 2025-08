Smutný pohled na nemocnou Británii. Napětí mezi vládou a občany poroste

Komentátoři v médiích milují krize, a když to na žádnou nevypadá, stačí trochu nafouknout negativní společenské trendy a je na ni zaděláno. Proto berte i mé pesimistické úvahy s rezervou, přestože mi připadá, že od rozpadu sovětského impéria sleduji nezadržitelný úpadek západní civilizace.

Británie tak jako ostatní západoevropské státy má podobné problémy, trpí nízkou porodností a masovou imigrací, trápí ji konflikty s muslimy. Státní správa, školství i zdravotnictví dlouhodobě upadají.

Od současné vlády socialistů v čele s Keirem Starmerem nelze očekávat kapitalistickou reformu, jež by zastavila pokles životní úrovně a děsivě vzrůstající deficit rozpočtu. Úvěr je příliš drahý a škrty nemyslitelné. Vláda chystá to jediné, co labouristé umí, zvýšení daní těm bohatým. Mimochodem už nyní jsou daně nejvyšší od války. Tím ovšem „vystěhuje“ ze země možná až 30 000 cizích podnikatelů.

Také umanutě pokračuje v nákladné zelené přestavbě energetiky. Úpadek infrastruktury je přitom nejlépe vidět v Londýně – přetížená městská doprava a špatně fungující komunální služby, nemluvě o děsivém nárůstu drobné kriminality. Na ulici si nemůžete vytáhnout mobil a nevídaná zlodějna v samoobsluhách zvyšuje ceny. Třetina škol má nadpoloviční počet žáků, kteří neumí anglicky a jejich morálku formuje více méně kriminální prostředí, v němž vyrůstají.

Už více než šedesát let prosazují politici všech stran masovou imigraci proti odporu svých občanů a jen během posledních deseti let přibylo zhruba 8 milionů příchozích, z toho 170 000 nelegálních. Londýn má typické problémy třetího světa.

Konzervativci nic nevyřešili

Po čtrnáctileté vládě konzervativců, která se nepokusila o žádnou reformu, hospodářství nechala zahnívat a vpustila do země 8 milionů migrantů během deseti let, naštvaní voliči pravice volili socialisty a ti díky většinovému systému dvou stran zvítězili extrémním nepoměrem.

S pouhými 33,7 procenta voličů získali největší parlamentní převahu v dějinách, 411 křesel z 650, a konzervativci se smrskli na 120. Zbytek si rozdělily ministrany z levé strany politického spektra čili Skoti, Velšané, liberálové a zelení. A to v době, kdy v Evropě i Británii narůstá národně konzervativní pravice. Výsledek způsobil šok a společenské napětí. Voliči si koupili, co nechtěli, proč by teď měli poslouchat vládu, která nereprezentuje většinu.

Těsně před volbami založená strana Reform (původně strana nezávislosti UKIP Nigela Farage) vylétla v průzkumech k hranici 30 procent, a kdyby se to za čtyři roky ve volbách potvrdilo, rozpadl by se systém dvou stran, který má zajistit pohodlnou parlamentní většinu. Je otázka, zda Farageova plebejská strana může v třídní společnosti zcela zastoupit Konzervativní stranu vyšší třídy. Její program je stejně atraktivní jako Trumpův v Americe a konzervativci už přemýšlejí, co z něho použít. Museli by však vyměnit svou černošskou šéfku Kemi Badenochovou, která postrádá anglické charizma.

Farage nabízí většině přesně to, co si žádá – zastavit legální i nelegální imigraci, což znamená pro elitu nemyslitelné, totiž vystoupit z Evropského soudu pro lidská práva. Hodlá také zarazit program bezemisní ekonomiky a povinné elektrifikace aut, snížit daně i odvody dělníkům a do škol by rád vrátil patriotismus, ačkoli většina učitelů je proti.

Dokonce by rád vyřešil podivný anglický problém, 9 milionů osob v aktivním věku (16–64) totiž pobírá dávky kvůli pracovní neschopnosti, často jen obezitě. Nárůst během let způsobilo zavedení psychiatrické diagnózy, hodit se marod nadosmrti je hračka. Odhaduje se, že nejméně polovina doktorů pracuje na poloviční úvazek. Není divu, že Británie trpí nedostatkem pracujících.

Nejen konzervativci, ale i labouristé se musí bát o voliče. Socialisté na tom taky nejsou moc dobře. Nejenže ztratili anglické dělníky, ale hroutí se i jejich aliance s muslimy, kteří se s pomocí levicových extremistů pomalu osamostatňují a mají šanci minimálně ve 30 levicových obvodech vyhrát.

Občanská válka nehrozí

Nemyslím si, že hrozí výbuch občanské nespokojenosti, jak prorokují pesimisté. Avšak vzhledem k tomu, že lidé dnes viní masovou imigraci za veškerý ekonomický úpadek a premiér Starmer, jenž zahájil svou kariéru v oboru lidských práv, je tak jako jeho parlamentní parta zastáncem otevřených hranic, byť se teď pod tlakem tváří, že s tím něco udělá, napětí mezi vládou a občany nepochybně čtyři roky poroste a budeme svědky mnoha střetů.

Potyčky s policií jako ta v Eppingu, kde lidé demonstrovali před hotelem, v němž byl ubytován nelegální uprchlík z Etiopie, jenž napadl nezletilou dívku, se budou opakovat. A že si policie dovolila proti nim najmout dav demonstrantů „antirasistů“, rozhořčilo veřejnost a opět prokázalo, že vláda bude i nadále usilovat o násilnou převýchovu společnosti. Už chystá nový, přísnější zákon proti „islamofobii“. Náklady na nelegální migraci podle deníku The Times už dosáhly 5,77 milionu liber denně a rostou.

Británie je nemocná, stala se varovnou ukázkou, kam vede socialismus pečovatelského státu a progresivistické představy o rovnosti všech kultur a lidí. Mnoho lze ještě napravit, ale to nejcennější je ztraceno. V Londýně žije tradičních Britů méně než 30 procent, Anglie už nikdy anglická nebude.