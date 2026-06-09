„Woke vražda“ ve Velké Británii. Jak si policie spletla vraha s obětí

Británií hýbe případ Henryho Nowaka. Tento osmnáctiletý mladík z britského Southamptonu byl v prosinci 2025 násilně zavražděn přímo na ulici. Pachatelem byl britský Ind, člen komunity sikhů Vickrum Digwa. Aby to ale nebylo tak jednoduché, Digwova rodina přišla s nápaditým řešením. Zavolají na linku policie 999 a budou předstírat, že Vickrum není pachatel, nýbrž oběť.
Matka schovala nůž a bratr policii poskytl falešnou verzi historky, v níž Nowak měl na Digwu zaútočit na ulici, „shodit mu turban“ a křičet na něj rasistické urážky. Jejich verze měla celou řadu nápadných nedokonalostí. Například ten drobný fakt, že když čtyři policisté dorazili na místo, pobodaný Nowak ležel na zemi celý od krve. Krev měl taky v ústech, na což policii dokonce – v ojedinělém vnuknutí pravdomluvnosti – upozornil vrahův bratr.
Ta pravá absurdní tragédie však začala vzápětí. Místo aby se britští policisté zachovali jako strážci zákona – to jest zavolali ambulanci člověku, který má pusu plnou krve a opakovaně jim říká, že „nemůže dýchat“ a že „byl pobodán“ – jali se oběť vraždy zatýkat. Proč? Spáchala přece zločin z nenávisti – pověstný hate crime –, když na vraha měla křičet blíže neurčené urážky. Policistům ani nepřipadalo zvláštní, že na zemi leží celý od krve údajný rasista, ale pět členů Digwovy rodiny stojí v perfektním stavu kolem něj.
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Scény, které následovaly, je bolestivé sledovat, a v ničem si nezadají s nechvalně proslulým videem úmrtí George Floyda v Minnesotě v květnu 2020. Nowak celkem čtrnáctkrát upozorní zasahující policisty, že nemůže dýchat. Jednou policisty dokonce úpěnlivě prosí slovy „prosím, brácho“. Muži zákona ale Nowaka obrátí břichem na zem a nasadí mu želízka. Nejen že mu nepomohou, ale ještě tak uspíší jeho smrt, která přijde pár minut na to.
Bez prostého selského rozumu
Britská veřejnost měla vágní představy o tom, co se oné prosincové noci odehrálo. Teprve před týdnem ale britská policie zveřejnila takzvané bodycam video zasahujícího policisty. Na něm se hrůzná scéna odvíjí se všemi konturami a britský divák je nutně konfrontován s nepříjemnou myšlenkou: „Je cosi shnilého ve státě dánském“.
Sugestivního videa teď politicky využívá opoziční strana Reform UK Nigela Farage, a těžko se tomu může někdo divit. Přisadil si i americký viceprezident J. D. Vance, který britské občany vyzval k „oprávněnému vzteku“. Prestižní americký deník The Wall Street Journal případ označil za „woke vraždu“ a odsoudil reakci britské policie i tamních politických elit, které kauzu v první řadě využily k tomu, aby útočily na Farage. Ten si ale, pravda, o to vysloveně řekl, když zcela ignoroval běžné britské okolky a výzvy ke smíru a občany vyzval k „chladnému hněvu“.
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Farage patrně nemá pravdu, když tvrdí, že v Británii existuje „two-tier policing“, tedy policie dvojího metru. Zas tak daleko od pravdy ale taky není. Britská policie jistě není rasistická v tom smyslu, že by primárně zatýkala bílé Brity a stranila tak černochům či Indům. Pokud se ale jen stínem zmíní obvinění z rasového zločinu z nenávisti, každý policista se právem bojí o místo. Kombinovaný tlak britské woke kultury a pochybného výcviku pak zasahujícího policistu zbaví prostého selského rozumu. Ten „zlý“ je přece bílý rasista a tak je k němu třeba přistupovat. Fakt, že leží zakrvácený na zemi, ho jaksi neomlouvá.
Nebezpečí kulturních válek
Celý případ je ukázkovou „case study“ nebezpečí kulturních válek. Pokud takzvaní bojovníci za sociální spravedlnost dokázali v britské společnosti způsobit tak panický strach z verbálních „zločinů z nenávisti“, nemohou se divit, že muži zákona se tomuto novému statusu quo ve své práci snaží přizpůsobit. A chybují – tentokrát se zcela tragickými důsledky.
Vinny jsou mimochodem všechny britské strany – včetně té Farageovy. Pokud platí, že vládnoucí Labouristické straně lze všeobecně přisoudit podporu woke kultuře, konzervativci jistě nejsou z obliga. Ostatně zpřísnění rasového školení britských policistů začalo v roce 2019 za jejich vlády.
Říká-li tedy lídryně opozice Kemi Badenochová, že zodpovědné za fiasko jsou bizarní tréninkové programy policejního sboru, ukazuje ve skutečnosti prstem na vlastní stranu – stejně jako Farageova přeběhnuvší poslankyně Suella Bravermanová, která je dokonce někdejší konzervativní ministryní vnitra! I přes tento škraloup ale platí, že Farage z této situace může těžit jednoznačně nejvíc.