V jednom týdnu „odpracoval“ 183 hodin – tedy o patnáct hodin víc, než kolik jich týden má. Se svými šéfy komunikoval výhradně online a jeho triky byly překvapivě dětinské. Jeden z mnoha šéfů se pamatoval, že si Kashim natřel tvář čímsi bílým, než se ukázal na obrazovce, a tvrdil, že je nemocný. Šéf poznal, že to není pravda, ale neobtěžoval se Kashima informovat, že ho přistihl při lži.
Ani ostatní šéfové svého podřízeného moc přísně nekontrolovali. Jen se podivovali jeho skopičinám.
Metráž z Kashimových videohovorů ale zůstala zachována. Dnes čelí obviněním z podvodu u Southwarského korunního soudu.
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A dává si setsakra pozor na kamery. Mimo soudní budovu, kde tak zahalený být nesmí, se ho podařilo vyfotit jen v kapuci, černých brýlích a masce přes obličej.
Jiný neúspěšný zločinec, 43letý Shawn Tully, se letos v průběhu června a července vloupal do školky, pěti restaurací a komunitního centra v Leicesteru.
Pokud na místě našel kameru, pokusil se ji zneškodnit. A v jednom případě se zahleděl zblízka přímo do čočky, zatímco se ji snažil oslepit pytlíkem ze samoobsluhy. Vyšetřovatelé měli k dispozici dokonalou fotku jeho drsné tváře včetně vybledlých zorniček a děr po vypadaných zubech. Byla hračka ho vypátrat.
U Leicesterského korunního soudu dostal 28 měsíců. A protože se Tully údajně nechal slyšet, že prý „všechno skoncuje“ a „neodejde sám“, bude na kameře 24 hodin denně v rámci bezpečnostních opatření. Přestože kamery ve vězeňských celách obvykle nebývají.
Ani dětinské triky pana Chowdhuryho, ani zlodějské neumětelství pana Tullyho se ale nedá srovnat s tím, co nedávno předvedl K.-ův kolega v práci.
Jo rád říkává: „Musíš v tom umět chodit, vole!“
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A touto poučkou se řídí při všech svých nekalých činech. Jo si rád přisvojuje zavazadla vlakových pasažérů. Pokud mu chcete udělat radost, vezměte velký kufr, umístěte ho na regál nad hlavou a zapomeňte ho tam. Jo si ho odnese a schová, aby ho nemusel předat na Ztráty a nálezy. Na konci směny ho zase vyhrabe a odnese si ho domů. Tváří se přitom jakoby nic. Holt v tom umí chodit.
Teď se mu ale povedlo odcizit značkové dámské šaty. Nové, i s účtenkou na £230. Zavětřil peníze. A vydal se s modelem i účtenkou do obchodu v centru Londýna.
Tam šaty přijali zpátky a bez řečí vrátili peníze. Jo byl šťastný, že mu na účtu přibude tolik peněz. Jenže ho nenapadlo, že obchod vrátil peníze na účet člověka, který šaty koupil. Jo spílal ještě týden.
Pak se ukázalo, že v obchodě byly kamery a on tam přišel v pracovní uniformě. K soudu nepůjde, ale okamžitě dostal vyhazov.