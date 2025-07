Na neekologické závody motorek se veřejné peníze najdou. Vítězí benzin, ego a byznys

Přesně tolik zaplatí stát, Jihomoravský kraj a město Brno, aby soukromá show mohla proběhnout. Plus zvýšené náklady na policii, zdravotníky či brněnský dopravní podnik a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. A tady je problém.

Tuto akci neorganizuje stát ani kraj, ani město. Je to byznys. Soukromá událost. Navzdory tomu se tváří jako veřejný zájem hodný dotací, za které by šlo třeba pokrýt roční provoz několika sociálních zařízení, zrekonstruovat oddělení v nemocnici nebo zajistit fungující síť lékařských pohotovostí v kraji. Jenže kdepak. Tam peníze nejsou. Jsme přece „v krizi“.

Změna priority

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) a jeho alter ego „pan Kšiltovka“ na sociálních sítích opakovaně varoval: „Kraj nemá peníze. Jiné kraje mají více, stát nás okrádá.“ Přiznává, že škrtá, že nemůže navýšit peníze pro sociální služby, a že krajské školství, zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura (krajské silnice) trpí.

Ale když přijde Velká cena Brna, najednou se najde 170 milionů ve veřejných pokladnách (městské, krajské, státní) jako mávnutím kouzelného proutku. Kdo ví, možná ty motorky budou rozvážet seniory na dialýzu?

Je přitom paradoxní, že se akce prezentuje jako „návrat tradice“. Jenže ta už jednou z finančních důvodů skončila – nebylo na ni. Město i kraj si to před pěti lety správně spočítaly. Nyní, v době inflace, nutnosti posílení obrany (až pět procent HDP), zhoršující se péče o seniory i zoufalých výzev neziskových organizací o přežití, se ale zázračně změnila priorita. Rozumíte tomu?

Chudí diváci?

Celkově organizátoři počítali, že na závody od pátku do neděle dorazí 200 tisíc diváků, nakonec jich bylo 220 tisíc. Pak vystává otázka, to sem jezdí tak chudí (či lakomí) lidé, že akci nejsou schopní zaplatit ze vstupného? Navíc jsou peníze mimo jiné z reklamy, pronájmu stánků, z „merche“, a zejména z televizních práv, že ano?

To opravdu dnes (kdy je prý válka na spadnutí a obranu země nesmíme podceňovat, jak tvrdí především vládní politici) musíme kratochvilnou neekologickou zábavu dotovat skoro dvěma sty miliony korun? To nejsou peníze politiků, ty nejdou z jejich (soukromých) kapes, ale nás všech. Prvně nám je sebrali.

Opravdu super pocit pro brněnského či znojemského občana, že dotuje zábavu zejména západoevropským turistům. Řeči, že sem prý „mototuristé“ přivážejí peníze, jsou absurdní ve světle toho, že nejsou schopní zaplatit plné, nedotované vstupné.

Jistě, koupí si „pivo a burger“, ale při standardní 15procentní dani ze zisku by akce musela vyprodukovat více než miliardu čistého zisku, aby nám vrátili těch 170 milionů. Zisku, nikoli nákladů či obratu, a jak znáte podnikatele v gastronomii a službách, skoro žádný zisk zde není, je to taková charita. Dělají to hlavně pro spokojenost lidí a ze srdíčka. Navíc, jak jsem slyšel nedávno jednoho „podnikavce“, pořád si sanují ztráty z covidu.

Možná se něco o málo více vybere na spotřební dani a DPH. Ale v nejlepším případě se vrátí přibližně sto milionů do veřejných pokladnic, což je při dotaci 170 milionů prima kšeft. Nota bene, političtí zástupci kraje a statutárního města Brna se nechali slyšet, že ve spolupráci s experty musejí teprve spočítat reálný přínos pro region a město. Proč má přemýšlivější občan pocit, že tohle mělo být spočítáno dávno před akcí?

Jako trumfové eso máme, že se zvýší známost Brna ve světě. A ta je nevyčíslitelná. Tak můžeme být rádi, že za 170 milionů „zadotujeme“ geografické neznalosti lidí z jiných států.

Kdyby náš stát nebyl po uši zadlužen, pak by se tomu i někdo serióznější zasmál.

Již vidím nemotorkářskou rodinu ze Španělska, která se rozhodla na základě informace v tamním televizním zpravodajství, že se v Brně konají závody motorek, odjet sem na deset dnů na dovolenou namísto k moři, za babičkou do Baskicka či do hor. Buď zde již dávno byli (třeba na památky či za kamarády nebo rodinou) či je jim (a nadále bude) celé Brno ukradené, ať se zde nějaké dotované závody konají, či nikoliv.

Na akci se objevili i naši politici, celostátní i regionální. Jak trefně poznamenal můj soused, právník v důchodu: „Doufám, že si premiér, prezident, jihomoravský hejtman a další pohlaváři platili lístky ze svého a za plnou cenu. Jako každý jiný. Jinak by to muselo být vnímáno jako protiplnění s korupčním potenciálem, které mohlo spolurozhodnout o tom, že budou akci dány dotace.“

Snad investigativní novináři či kontrolní orgány veřejné správy prošetří i tuto záležitost. Chodit na akce zdarma by bylo papalášstvím, proti kterému se prezident Pavel a premiér Fiala rádi vymezují. A do moderní společnosti nepatří.

Otázkou zůstává, proč o takové částce nerozhodovali občané? Proč nebylo krajské anebo městské (zde brněnské) referendum? Politici před volbami na rozdíl třeba od dálnice z Brna do Vídně nic takového neslibovali. Vždyť jde o desítky (v součtu se státními „penězi“ stovky) milionů veřejných peněz, které by mohly pomoci tisícům lidí. Takhle pomohou především promotérům, hoteliérům, marketingovým agenturám a fanouškům rychlých strojů z Německa, Itálie a Rakouska.

Ještě jeden aspekt nelze přehlédnout: ekologii. Zatímco děti ve školách počítají svou „uhlíkovou stopu“, kraj i město dávají desítky milionů do akce, která bude mít stopu jako tanková divize. Klimatické závazky, dekarbonizace, snižování emisí, říká to politikům něco? V Brně neznámý pojem, pokud se netýká občanů, kteří mají třídit odpad a jezdit MHD.

MotoGP se tak vrátila do Brna jako symbol pokrytectví veřejné správy: pro nemocné, na obranu, samoživitelky, seniory a opomíjené nejsou peníze. Ale pro dny, kdy se město otřásá řevem motorů a výpary z benzinu, je kapsa státu, kraje i města dokořán. Tak si to užijme.

A až budete čekat na jediné brněnské lékařské pohotovosti (zřizované krajem) nebo na místo v domově seniorů, nezapomeňte: přednost mají závody motorek. A propos, je ježdění na motorce zdravé? Doporučil někdy někomu lékař jako pohybovou aktivitu jízdu na motorce?