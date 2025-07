Velké ceny jsou jak sedmikrásky nad Brnem, vládní koalice platí motorky ve veřejném zájmu

Brněnská primátorka Markéta Vaňková si pochvalovala, že je mnohem lepší, když Brno není pořadatelem Velké ceny jako v minulosti. Když v roce 2020 Velká cena končila, myslela si paní primátorka, že je to naposledy. A vidíte, něco, co bylo před pěti lety naprosto neúnosně předražené a nevýnosné, je nyní, za vlády brněnských rozpočtových jestřábů, patrně ziskové.

Proč? To se nedovíme, víme jen, že je skvělé, že Brno a kraj už nejsou pořadateli. Skeptik řekne, že veřejné instituce musely veřejně účtovat, tedy nebylo možné lhát o tom, jak jsou závody nerentabilní. Dnes paní Vaňková nemusí ani lhát, nemusí totiž říkat vůbec nic.

Když Grand Prix v Brně končila, mnohé debaty se točily kolem takzvaného zalistovacího poplatku, vlastně licence, kterou udělovala promotérská společnost. Mluvilo se o čtyřech až šesti či dokonce devíti milionech eur za ročník. Kolik je to letos? Nevíme, paní Vaňková to ví, ale prý nám to nesmí prozradit. Proč také, vždyť je to problém soukromých firem a do toho nám, smrdutým občanům, nic není, stát, kraj a město „jen“ platí. Není to krásné?

Neživotaschopná akce úžasnou atrakcí

Vlastně jen škarohlíd a nenapravitelný dezolát či russák se může tázat, co se stalo, že z naprosto nerentabilní a neživotaschopné akce se stala tak úžasná a výhodná atrakce. Které parametry se změnily? Do Velké ceny se zapojilo i město, motorky budou i na náměstí v centru. Že by v tom byla ta epochální změna? Kdo by měl ještě pochyby, toho přesvědčí šéf Autoklubu ČR Jan Šťovíček: „Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou chystáme obsáhlou ekonomickou studii. Chceme představit tvrdá data, která vyčíslí přínosy naprosto přesně. Závody ještě ani nezačaly a už teď jsme na daních odvedli desítky milionů do státního rozpočtu.“

Podobné studie lze vypracovat k libovolnému sportovnímu podniku, jen realita je poněkud méně růžová, než nám ji vykreslí studie s parametry na objednávku, ostatně optika pořadatele musí být nutně jiná než pohled veřejných rozpočtů. Žádná studie nevyčíslí náklady pro obyvatelstvo, které je obětí podobných akcí, ať už jen proto, že bydlí v místě vystaveném hluku podobných „radostí“, nebo proto, že akce ucpe většinu komunikací. Ostatně obyvatelé Hamburku odmítli v referendu pořádání olympiády asi z čiré hlouposti, ignorance a zpátečnictví. Ti němečtí hlupáčci si nechtěli vydělat a užít si podobně velkolepě jako s Velkou cenou Brňané.

V případě Grand Prix České republiky v Brně si též povšimněme ochabnutí boje proti dotačním baronům, motorky v tomto případě vlastně představují kulturu jemně smíšenou s motosportem. Taková akce zkrátka zušlechťuje populaci. Věcnou diskusi nečekejme, zvláště ne letos, když se motorky dají využít v rámci předvolební kampaně.

Krátké shrnutí problému pro potřeby koalice Spolu by mohlo znít asi takto: Zlý populista Babiš, když ještě vládl, odmítl přispět na demokratickou motoristickou akci. Hodný, spravedlivý a rozpočtově odpovědný kabinet Petra Fialy ale podnik, výdělečný jen pro vybrané, zachránil. Ať žije Velkobrno sobě!