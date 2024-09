Čtvrt století mluvení o velké vodě. Příběh přehrady v Nových Heřminovech, která pořád nestojí

Glosa

Z Nových Heřminov, obce s neexistující přehradou, o které se při stávajících povodních tolik mluví, je to do Zátoru po silnici osm kilometrů. Přes Nové Heřminovy se do Zátoru klikatí řeka Opava. Právě na ní má přehrada stát. Starostka Zátoru Salome Sýkorová při výročích povodní z roku 1997 opakovaně připomínala, že Zátor i další obce nejen na horním toku Opavy přehradu potřebují.