Nezasáhne to Česko, Evropu jen okrajově a nejvíc problémů to může přinést nakonec samotnému Rusku. Celý dekret o zákazu vývozu ropy do některých zemí, který Putin podepsal, zakazuje ruským společnostem obchodovat s ropou s těmi osobami a firmami, které dodržují podmínky stanovené zeměmi EU a G7 o cenovém stropu ve výši 60 dolarů za barel ruské ropy. Je namířen proti „USA a jeho spojencům“.