Velký bariérový útes odmítá zemřít podle plánu. Navzdory alarmistům se má pacient čile k světu

Důvod, proč jste o těchto dobrých zprávách neslyšeli, je vcelku prostý. Útes má své vlastní oddělení pro styk s veřejností, které se zaměřuje na předpovídání jeho blížícího se zániku. V roce 2012 vědci oznámili, že útes od poloviny 80. let přišel o polovinu svých korálů, přičemž odhadli, že do roku 2022 by se jejich rozsah mohl opět snížit na polovinu. V roce 2014 pak deník Guardian zveřejnil interaktivní nekrolog věnovaný útesu. V roce 2016 mu přitakal i časopis Outside, který prohlásil útes za mrtvý ve věku 25 milionů let.
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Jenže pacient, jak se ukázalo, tyhle zprávy asi nečetl. Množství korálů bylo v roce 2021 vyšší než kdykoliv od začátku měření v roce 1986. V letech 2022 a 2023 se držel na dosud nevídané úrovni a v roce 2024 dokonce dosáhl nového historického maxima. Po dvě desetiletí ho odsuzovali k smrti a on jim na to odpověděl tím, že vyprodukoval víc korálů než kdykoliv předtím.
A kdy už tam budem?
Vědci dokonce přestali zveřejňovat statistické údaje za celý útes, čímž laické veřejnosti prakticky znemožnili všimnout si, že sám útes vyvrací původní předpovědi. Nadále však zveřejňovali průměry za jednotlivé oblasti, díky čemuž bylo možné efektivně odvodit průměr za celý útes – a ten se očividně stále zvyšoval.
To představovalo pro pesimisty problém, který však vyřešili po svém a přišli s novým každoročním rituálem: nejprve ohlásí příznivé číslo, ke kterému pak přidají kopu varování. Když se korálové útesy v roce 2021 výrazně rozrostly, monitorovací institut trval na tom, že výhled do budoucna zůstává „velmi špatný“. Když rok 2022 přinesl rekordní hodnoty, BBC připustila, že množství korálů bylo nejvyšší za posledních 36 let, ale zároveň dodala, že útesy jsou „velmi zranitelné“.
V roce 2023, kdy se útes stále pohyboval blízko rekordních hodnot, nesla oficiální zpráva titulek o „pauze“ v zotavování. V roce 2024, kdy byl útes na svém maximu, vědci prohlásili, že stačí sebemenší narušení a celý se zhroutí. Konec měl nastat vždy ten další rok, ale roky plynuly a korál nikam nemizel.
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V roce 2025 se média shodla, že konečně nastal den zúčtování. „Velký bariérový útes zaznamenal největší úbytek korálů v historii,“ oznámila BBC. CNN označila útes za „zdevastovaný“. Jednu věc však média zapomněla uvést, a sice fakt, že k tomuto poklesu došlo z historického maxima, takže rok 2025 se i tak zařadil na čtvrté nejlepší místo za čtyřicet let měření. V jakémkoliv jiném oboru by přitom čtvrté nejlepší umístění znamenalo důvod k oslavám.
Škarohlídi však nadále pokračovali ve svých proklamacích. Dva přední mořští biologové nedávno varovali, že útes čelí velmi vysokému riziku „kolapsu ekosystému“. Nyní, o několik týdnů později, však máme k dispozici aktuální data – korály na severu a ve střední části opět rostou a na jihu je jejich stav stabilní, k čemuž přispěl pozdní monzun, který ochladil vodu. Kolaps se tedy opět nekoná.
Katastrofa se nekoná
Když ovšem nedojde ke katastrofě, je připraven druhý scénář: poklonit se a poslat vyúčtování. Australská federální vláda a vláda státu Queensland vynaložily od roku 2014 na programy na ochranu útesu více než pět miliard australských dolarů, a když UNESCO v červenci odmítlo zařadit útes na seznam „ohrožených“ památek, australští ministři si toto rozhodnutí vyložili jako uznání příkladné péče o útes, která by měla být pro zbytek světa vzorem. To už chce pořádnou kuráž, roky předpovídat zánik celého ekosystému, a pak si připsat zásluhy za jeho zdraví.
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Tyto výkyvy stavu korálového útesu nemají s rozpočtem Canberry prakticky nic společného. Výdaje, které mají prokazatelný vliv na rozsah korálů, souvisejí především s bojem proti hvězdici trnité. Když počet těchto malých predátorů prudce vzroste, spotřebují obrovské množství tvrdých korálů. Podle nejvíce pravděpodobných odhadů vedly australské výdaje na hubení těchto hvězdic k nárůstu rozsahu korálů o půl procentního bodu. Ani to však zjevně není hlavním důvodem zotavení korálového útesu o 10 až 25 procentních bodů.
Rozloha korálových útesů se zmenšuje, když udeří cyklóny, vlny veder a hvězdice trnitá, ale poté zase roste, jak je ostatně u těchto rychle rostoucích tvrdých korálů zvykem už po celá tisíciletí. Vládní výdaje monzun nepřivolají. A pokud by ty investované miliardy skutečně vysvětlovaly rekordní roky, čím by se dal vysvětlit pokles v roce 2025? Přestaly snad peníze na chvíli fungovat?
To však neznamená, že útes nečelí žádným hrozbám. Od roku 2016 došlo již šestkrát k bělení korálů. Rozloha korálového porostu kolísá a příští rok by průzkum mohl ukázat nižší hodnoty. Kolísání však neznamená zánik, vždyť ekosystém, který právě zažil pět nejlepších let během čtyřiceti let měření, rozhodně nemůže být na smrtelné posteli.
Každý srpen se objeví výsledky průzkumu, ale katastrofa se nikdy nekoná, přičemž ti, kteří předpovídali zánik útesu, nečelí žádné kritice. To by se ale mělo změnit, protože i přehánění může nadělat neplechu. Bajka o chlapci, který volal „vlk!“, má dobře známý konec. Navzdory tomu, že světová média už roky hrají smuteční hudbu, Velký bariérový útes je stále v plné síle.