Netanjahu je na historické duchovní misi. Prvním krokem si znepřátelil celý region

Marek Hudema
  11:00
Zdánlivě neškodná slova mají na Blízkém východě velký vliv. A občas ukáží i něco o tom, kdo je pronáší a odhalí jeho skryté cíle. Jako se to stalo izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, když v rozhovoru pro izraelskou televizní stanici i24News jen tak mimochodem uvedl, že „velmi souzní“ s ideou Velkého Izraele a „je na historické a duchovní misi“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě uvedl,...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě uvedl, že Izrael nemá jinou možnost, než dál válčit. (10. srpna 2025) | foto: AP

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Knessetu. (23. července 2025)
Předseda izraelské ultraortodoxní strany Šas Arje Deri v rozhovoru s izraelským...
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu na...
11 fotografií

Velký Izrael je velmi vágní pojem, nicméně vždy označuje větší území, než je území dnešního Izraele. Minimálně zahrnuje dnešní území palestinského Západního břehu a také Pásmo Gaza. To by odpovídalo Netanjahuovým prohlášením, že odmítá vznik palestinského státu, který se měl zrodit právě na těchto územích.

Navíc pojem Velký Izrael je většinou ještě širší, v původním smyslu, jak byl používán ještě před druhou světovou válkou, obsahoval i dnešní Jordánsko, a současná izraelská pravice, na jejíž podpoře stojí Netanjahuova vláda, ho chápe ještě šířeji s odkazy na náboženské texty.

Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové

Zatímco dříve šlo o rozšíření Izraele o palestinská území, syrské Golanské výšiny a Sinaj, tedy území, která Izrael dobyl v tak zvané šestidenní válce, a případně o Jordánsko, nyní občas obsahuje i větší část Sýrie, části Saúdské Arábie, Iráku a dokonce i Turecka. Odpovídá to Zemi Izrael ze Starého zákona přislíbené Abrahámovým dětem, zemi ležící mezi Nilem a Eufratem. Tedy tomu, co donedávna bylo považováno spíše za náboženskou ideu, a jen málokdo to považoval za politických program.

Teritoriální ambice

Netanjahuovo prohlášení proto vyvolalo na Blízkém východě velké pobouření, i když Netanjahu sám nedefinoval to, co myslí Velkým Izraelem a vše navíc řekl jako odpověď na otázky a tak trochu bokem. Bylo by ovšem omylem myslet si, že šlo o náhodu, nějaký přešlap.

Vše vypadá tak, že Netanjahu si chce udržet sympatie svých radikálních koaličních partnerů a zároveň sám myslel Izrael ve větších hranicích, než je současný Izrael a Palestina. Ostatně vypadá to, že část Sýrie za Golanskými výšinami se zřejmě Izrael chystá okupovat na dlouhou dobu či spíše napořád.

Ukazuje to, že Netanjahuův Izrael má teritoriální ambice. A také, že se Netanjahu cítí nesmírně silný, tak silný, že nehledá na Blízkém východě a v širším regionu spojence a je mu jedno, že si znepřátelí státy, které s Izraelem po dlouhá desetiletí nezastřeně i skrytě spolupracovaly.

Například Jordánsko, které fakticky svou laxní podporou arabských armád a bojovníků přispělo ke vzniku Státu Izrael a pak s ním skrytě dlouhá léta spolupracovalo a naposledy dokonce pomáhalo sestřelovat íránské rakety letící na Izrael.

Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu

Nebo Egypt, který začal do určité míry spolupracovat s Izraelem po dohodách v Camp Davidu v roce 1978, či Saúdskou Arábii, která podporovala Izrael proti Íránu a jejíž tajné služby spolupracovaly a zřejmě spolupracují s těmi izraelskými.

Krátkozraký postoj

Zkrátka vypadá to, že Netanjahu sází na to, že Izrael, po vítězství v Libanonu, svržení Asada v Sýrii a střetu s Íránem, obstojí sám – či s americkou podporou – proti komukoliv a nepotřebuje už žádné přátele. Je to ale poněkud krátkozraký postoj. Situace na Blízkém východě se neustále mění a Izrael bez spojenců či aspoň neutrality států ve svém okolí může mít nakonec problémy.

Izrael sice v minulosti vyhrál všechny války proti svým arabským sousedům, ale v neposlední řadě proto, že Arabové byli nejednotní a část z nich chtěla jednat s Izraelem a sabotovala snahu vojensky zničit Izrael. Pokud ale bude Netanjahu příliš tlačit na pilu, může Izrael nakonec o tuhle klíčovou výhodu přijít.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.