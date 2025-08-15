Netanjahu je na historické duchovní misi. Prvním krokem si znepřátelil celý region

Velký Izrael je velmi vágní pojem, nicméně vždy označuje větší území, než je území dnešního Izraele. Minimálně zahrnuje dnešní území palestinského Západního břehu a také Pásmo Gaza. To by odpovídalo Netanjahuovým prohlášením, že odmítá vznik palestinského státu, který se měl zrodit právě na těchto územích.
Navíc pojem Velký Izrael je většinou ještě širší, v původním smyslu, jak byl používán ještě před druhou světovou válkou, obsahoval i dnešní Jordánsko, a současná izraelská pravice, na jejíž podpoře stojí Netanjahuova vláda, ho chápe ještě šířeji s odkazy na náboženské texty.
Zatímco dříve šlo o rozšíření Izraele o palestinská území, syrské Golanské výšiny a Sinaj, tedy území, která Izrael dobyl v tak zvané šestidenní válce, a případně o Jordánsko, nyní občas obsahuje i větší část Sýrie, části Saúdské Arábie, Iráku a dokonce i Turecka. Odpovídá to Zemi Izrael ze Starého zákona přislíbené Abrahámovým dětem, zemi ležící mezi Nilem a Eufratem. Tedy tomu, co donedávna bylo považováno spíše za náboženskou ideu, a jen málokdo to považoval za politických program.
Teritoriální ambice
Netanjahuovo prohlášení proto vyvolalo na Blízkém východě velké pobouření, i když Netanjahu sám nedefinoval to, co myslí Velkým Izraelem a vše navíc řekl jako odpověď na otázky a tak trochu bokem. Bylo by ovšem omylem myslet si, že šlo o náhodu, nějaký přešlap.
Vše vypadá tak, že Netanjahu si chce udržet sympatie svých radikálních koaličních partnerů a zároveň sám myslel Izrael ve větších hranicích, než je současný Izrael a Palestina. Ostatně vypadá to, že část Sýrie za Golanskými výšinami se zřejmě Izrael chystá okupovat na dlouhou dobu či spíše napořád.
Ukazuje to, že Netanjahuův Izrael má teritoriální ambice. A také, že se Netanjahu cítí nesmírně silný, tak silný, že nehledá na Blízkém východě a v širším regionu spojence a je mu jedno, že si znepřátelí státy, které s Izraelem po dlouhá desetiletí nezastřeně i skrytě spolupracovaly.
Například Jordánsko, které fakticky svou laxní podporou arabských armád a bojovníků přispělo ke vzniku Státu Izrael a pak s ním skrytě dlouhá léta spolupracovalo a naposledy dokonce pomáhalo sestřelovat íránské rakety letící na Izrael.
Nebo Egypt, který začal do určité míry spolupracovat s Izraelem po dohodách v Camp Davidu v roce 1978, či Saúdskou Arábii, která podporovala Izrael proti Íránu a jejíž tajné služby spolupracovaly a zřejmě spolupracují s těmi izraelskými.
Krátkozraký postoj
Zkrátka vypadá to, že Netanjahu sází na to, že Izrael, po vítězství v Libanonu, svržení Asada v Sýrii a střetu s Íránem, obstojí sám – či s americkou podporou – proti komukoliv a nepotřebuje už žádné přátele. Je to ale poněkud krátkozraký postoj. Situace na Blízkém východě se neustále mění a Izrael bez spojenců či aspoň neutrality států ve svém okolí může mít nakonec problémy.
Izrael sice v minulosti vyhrál všechny války proti svým arabským sousedům, ale v neposlední řadě proto, že Arabové byli nejednotní a část z nich chtěla jednat s Izraelem a sabotovala snahu vojensky zničit Izrael. Pokud ale bude Netanjahu příliš tlačit na pilu, může Izrael nakonec o tuhle klíčovou výhodu přijít.