Velký krásný zákon aneb Cui bono? Odskáčou si to ti nejchudší

Zhruba 900stránkový nový daňový a výdajový zákon (rozsah dost dobře odpovídá prvnímu přívlastku zmíněného zákona – velký), který prosadil americký prezident Donald Trump a spol., navazuje na daňové škrty, které prosadil již během svého prvního funkčního období.

„Největším vítězem je americký lid,“ zněla reakce Trumpa poté, co Senát zákon schválil. Obsáhlá legislativa však přináší – alespoň podle agentury Reuters – největší zisky těm nejbohatším americkým domácnostem. Těch je zhruba jedno procento z celkového počtu domácností, přičemž jejich roční příjem dosahuje v přepočtu skoro 15 milionů korun. Na druhou stranu, když chcete někde přidat, musíte zase někomu jinému ubrat.

V případě Američanů to je ta nízkopříjmová skupina nejchudších obyvatel, kteří přijdou o značnou část potravinových, a především zdravotních dávek. Zatímco těch nejbohatších není ani milion, tak těch chudých, kteří přijdou o své zdravotní pojištění, je zhruba 15 milionů. A další miliony přijdou o zmíněnou potravinovou pomoc.

A také – jak poukazují někteří odborníci – přináší nový zákon prohloubení příjmové nerovnosti. Podle organizace Penn Wharton Budget Model dojde v důsledku přijetí zákona ke zvýšení příjmů pro pětinu lidí s nejvyššími příjmy a jejich snížení pro čtyřicet procent lidí s nejnižšími příjmy. Nicméně zatímco úspora na nejchudších se pohybuje v řádech nižších stovek miliard dolarů, výdaje federální vlády naopak rostou, což je pro mnohé (mj. například Elona Muska) alarmující.

Útok na zahraniční investory

Už před přijetím zákona Senátem přicházela nejrůznější varování ze stran analytiků a ekonomů, že tyto legislativní změny navýší veřejný dluh, který je již tak obrovský. Verze zákona, kterou nyní poslal Senát do Kongresu, by podle propočtu Rozpočtového výboru Kongresu zvýšila v následujících deseti letech dluh USA, který už dnes dosahuje astronomických 36,2 bilionu dolarů (téměř 756 bilionů korun), o dalších 3,4 bilionu dolarů. To je o více než půl bilionu dolarů více, než s čím počítala původní podoba zákona, již schválila Sněmovna reprezentantů.

A pokud se podíváme do minulosti, tak jen od roku 2008 americký vládní dluh (v poměru k hrubému domácímu produktu) narostl na dvojnásobek. Přijetím zákona míří tento dluh nad astronomických 120 procent HDP. Podobně zadlužené bylo v době své největší krize Řecko a nyní mají podobně hluboký dluh jen dvě země – Japonsko a Súdán. Ostatně rostoucí zadlužení vedlo k poklesu úvěrového ratingu USA u všech hlavních ratingových agentur.

A samozřejmě (nejen) s tím i narůstají náklady na obsluhu takto obřího dluhu. Není divu, že Trump tlačí na Fed, aby snížil sazby. Centrální banka zatím na politický tlak nereaguje a hlídá krocení inflace. Otázkou je, kdy si zhoršování udržitelnosti amerického dluhu uvědomí investoři. Na ty zahraniční totiž dokonce útočí jedna z částí obřího zákona, neboť zvyšuje jejich daňové zatížení, což může odradit zahraniční kapitál. A tím by klesla atraktivita amerického státního dluhu.

A dopady Trumpových změn už ovlivňují i postoj řadových voličů, o tom nemůže být pochyb. Podle průzkumů z půli června s tímto megazákonem nesouhlasí zhruba polovina Američanů. A politologové dodávají, že republikáni se mohou se svojí vládnoucí rolí pomalu začínat loučit…