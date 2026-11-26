V dnešním Posledním slově bych chtěl připomenout to, co se stalo před – bez dvou dnů – 85 lety, o čem se často spíše nemluví a co přitom ještě i na dnešek vrhá svůj neblahý stín: 28. listopadu 1941, v době největších úspěchů nacistů a jejich spojenců (kteří měli tehdy v moci prakticky celou západní, střední a jižní Evropu a na východě stáli před Moskvou) se v Berlíně za velké pozornosti nacistické propagandistické mašinerie setkali vůdce Velkoněmecké říše Adolf Hitler a velký muftí Jeruzaléma hadží Mohamed Amín al-Husajní a – řečeno slovy propagandy jiného, ovšem podobného režimu – setrvali v delším srdečném rozhovoru, během něhož v duchu hlubokého porozumění posoudili otázky vzájemně prospěšné spolupráce. Německý kancléř přitom al-Husajního poctil titulaturou „čestný Árijec“, na což muftí odpověděl označením Hitlera za „čestného muslima“.
|
Dvě ulice, v jejichž názvu by se jejich patroni nepoznali
Takové setkání nebylo nahodilé, mělo svou – dlouhou – předehru. Al-Husajní (nar. někdy v letech 1895-97) pocházel z jednoho z nejbohatších a nejmocnějších klanů v (tehdy osmanské) Palestině. Když byla po porážce a rozpadu Osmanské říše na konci 1. světové války na tomto území vyhlášena tzv. Britská mandátní Palestina (“mandátem“ se rozumí mandát správy udělený Společností národů) a al-Husajní vyrostl v mladého muže, stal se arabským nacionalistou, který odmítal – tehdy mezi místními Araby většinově přijímanou – myšlenku kooperativního arabsko-židovského soužití, a zejména nesouhlasil s myšlenkou ustavení budoucího „národního domova pro židovský národ“, jak věc tehdy – opatrně, bez užití slova „stát“ – formulovala Společnost národů.
Poté, co zorganizoval řadu atentátů jak na místní Židy, tak na představitele umírněných Arabů, byl britskými úřady zatčen a odsouzen k dlouholetému vězení, z něhož se mu však podařilo uprchnout do Sýrie. Odtud vedl velmi úspěšnou (sebe)propagandu, až mu nakonec Britové z obavy před vzpourou jeho příznivců udělili milost. Poté se al-Husajní vrátil do Jeruzaléma a začal s Brity spolupracovat, a to dokonce natolik, že jej britský vysoký komisař Palestiny r. 1922 akceptoval jako jeruzalémského muftího, tedy duchovního vůdce, jenž prezentuje sunnitskou komunitu a vykládá šaríju.
Na počátku 30. let se ovšem opět zradikalizoval, pod rouškou „boje za islám“ dále upevnil svou pozici mezi palestinskými Araby, vytvořil ozbrojené arabské milice – a opět začal s kampaní vražd Židů, arabských odpůrců a tentokráte již i britských úředníků, policistů a vojáků. Protože počet židovských obětí vzrostl rychle na tisíce, povolily nakonec britské úřady ustavení židovské pomocné policie, a nakonec jako reakce vznikly i podzemní židovské militantní organizace jako Hagana, které odplácely stejnou mincí – vraždami. Tak došlo k rozeštvání předtím víceméně poklidného, sousedského soužití místních Arabů a Židů, k čemuž je potřeba dodat, že oleje do ohně posléze také přilila evropským antisemitismem způsobená masivní židovská imigrace druhé poloviny 30. let, při níž Arabové začali i reálně pociťovat propagandisticky dobře využitelnou skutečnost, že (doslovně) „ztrácejí půdu pod nohama“ (byť zcela legálně, prodejem většinou bonitně nejhorší půdy arabskými vlastníky židovským přistěhovalcům).
|
Maršálek je víc než maršál aneb O vojenské hodnosti Josefa Václava Radeckého z Radče
Poté, co v r. 1937 navštívil Palestinu Adolf Eichmann, pozdější hlavní architekt holokaustu, aby spolu se svým nadřízeným z SS prozkoumali možnosti vysídlení německých Židů do Palestiny, začal al-Husajní otevřeně spolupracovat s nacistickým Německem a fašistickou Itálií, zejména je požádal o dodávky zbraní pro své milice (čemuž bylo vyhověno). Ovšem po vypuknutí 2. světové války a zejména pak po (byť neúspěšném) atentátu na generálního inspektora britské policie byl al-Husajní nucen uprchnout nejprve do Libanonu a následně do Sýrie, kterou tehdy spravovala německým zájmům podřízená vichystická Francie.
Ovšem poté, co tamní vláda přešla do rukou de Gaullových Svobodných Francouzů, začala al-Husajnímu hořet půda pod nohama i zde, a tak nakonec přes Irák, Írán a nacisty obsazený Balkán odešel pod italským diplomatickým krytím do Německa. Zde jej na zmíněné schůzce přijal Hitler a poskytl mu časově neomezený pobyt v Berlíně, v němž pak al-Husajní pobýval až prakticky do konce války a organizoval přitom jako Gruppenführer SS jmenovaný Himmlerem muslimské oddíly SS z balkánských, kavkazských a dalších muslimů na Němci obsazených územích.
Po válce byl internován Francouzi, ale podařilo se mu – za nevyjasněných okolností, možná za benevolentního přihlížení Francie, která si přála obnovit přátelské vztahy s arabskými státy – uprchnout do Egypta, který jej poté odmítl vydat do Jugoslávie, kde byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti za podíl na masových vraždách, jichž se zde dopustily jednotky bosenských muslimů, které organizoval a ideově ovládal. Po boku dalších nacistů (mj. Otto Skorzenyho), jimž Egypt poskytl útočiště, pak al-Husajní vedl boj proti nově vzniklému státu Izrael, a v r. 1951 také zosnoval (úspěšný) atentát na jordánského krále Abdalláha, jenž mu odmítl povolit návrat do (tehdy Jordánskem obsazeného) Jeruzaléma. Ovšem ani Abdalláhovi nástupci v tomto bodě nijak nezměnili názor, a tak se al-Husajní do Jeruzaléma již nikdy nevrátil, v exilu byl nicméně jedním ze zakladatelů Arabské ligy. Jeho ideje a postoje převzal a na území historické Palestiny prosazoval jeho synovec Mohamed Abdel Raouf al-Husajní, známější pod jménem Jásir Arafat.
Hadží Mohamed Amín al-Husajní zemřel v egyptském azylu v r. 1974, jeho odkaz arabského nacionalismu, islámského fundamentalismu a rozvratu arabsko-židovských vztahů je však bohužel velmi živý dodnes.