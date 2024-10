Důvod přestřelky Muska a Jourové? Boj s dezinformacemi není to jediné, co miliardáři leží v žaludku

V posledních měsících už je nepřehlédnutelné, že Musk používá síť X (někdejší Twitter) k propagování své vize světa a politiky, nejenom pro své obchodní zájmy, jak to dělal již dříve. Nejnověji skrze síť X podporuje své partnerství s Donaldem Trumpem.

Elon Musk se totiž rozhodl podpořit Donalda Trumpa v jeho kandidatuře na prezidenta USA. A je to považováno za jedno z jeho nejriskantnějších rozhodnutí.

Musk tvrdí, že hlavním důvodem jeho podpory Trumpa je potřeba „rozumných regulací“, které by mohly urychlit procesy, jako je licencování pro SpaceX nebo naposledy udělení patřičných licencí Muskovým samořiditelným taxíkům CyberCab. Zejména v oblasti vládních kontraktů a regulací by se Muskovi hodila podpora Trumpovy administrativy pro firmy SpaceX a Tesla.

Optimismus investorů

Svoji logiku to má. Tesla je dnes hodnocena na základě optimismu investorů ohledně využitelnosti „budoucích technologií“, což tvoří velkou část její tržní hodnoty. Musk sám zjevně výrobu automobilů nevidí dlouhodobě jako zdroj zisku, protože tady bude Čína velmi silná.

Jen asi 70 až 100 miliard dolarů hodnoty firmy je dáno stávajícím automobilovým byznysem. Zbytek z cca 700 miliard hodnoty firmy na burze tvoří právě očekávání ohledně budoucích technologií. Tedy robotika a obchodní příležitosti související s autonomním řízením, jako je právě samořiditelné taxi. Jenže to jsou právě oblasti, kde může mnohé zbrzdit nejrůznější regulace.

Podobně je to se SpaceX. Analytici z Morgan Stanley předpovídají, že příjmy SpaceX by mohly do roku 2030 vzrůst na 63 miliard dolarů, což je trojnásobek současných příjmů. K tomu je důležité, aby SpaceX dostalo povolení rozšířit síť satelitů ze 7500 na 30 000 a hodily by se další armádní i civilní (NASA) kontrakty, které by náklonnost Trumpovy administrativy mohly přinést.

Moderovaný, nebo nemoderovaný obsah?

Musk tvrdí, že jeho politická aktivita je motivována obavami o budoucnost Ameriky a civilizace - proto také přešel z původně demokratického do republikánského tábora. Ale proč ta nelibost s českou eurokomisařkou? Inu, Evropská unie přijala Akt o digitálních službách DSA, který stanovuje pravidla pro moderování obsahu na sociálních sítích, která nejsou Muskovi příliš po chuti.

Věra Jourová také je jednou z protagonistek eurounijního boje proti dezinformacím, zatímco Musk se zasazuje o nemoderovaný obsah. Jeho moderace a zodpovědnost jeho společnosti za správnost totiž zvyšuje náklady již tak ztrátové společnosti. Oproti tomu Evropská unie si stěžuje na proruské narativy i vyslovené lži, které se prostřednictvím hromady nekorigovaných účtů na síti X šíří do světa - a na toxicitu, s níž tyto anonymní trollingové účty útočí na všechno ostatní.

To ale není poslední sůl Evropské unie v Muskových očích. Nedávno představený CyberCab totiž bude čelit regulatorním problémům nejenom v USA, ale také - a především - v Evropské unii. Už dnes se výrazně liší úroveň služeb, které teslácký plně řiditelný režim FSD nabízí v USA a v EU.

Regulační rámec DCAS přijatý letos v březnu právě vstupuje v platnost. Mimo jiné stanovuje postup testování systémů řídících asistentů druhé úrovně, jako je FSD tak, aby mohly být provozovány v EU na veřejných silnicích.

Plně řiditelné automobily ovšem vyžadují úroveň 4 a 5 a tam se teprve bude Tesla snažit o schválení regulátorem. Její systém FSD bude muset prokázat celou řadu schopností, jak si poradit s ošemetnými situacemi na evropských silnicích. Tesla si zatím věří a ohlásila, že její FSD bude dostupné v EU a v Číně, kde platí podobná regulace, v prvním pololetí roku 2025.

Jenže to mluvíme o onom FSD, které mělo nabízet plnou samořiditelnost vozů již v roce 2018 - v tomto případě má za sebou Elon Musk konstantní sérii nesplněných slibů. A na kvalitě samořiditelnosti stojí business Muskova CyberCabu. Autonomní taxík ani nemá nouzové ovládání přes pedály a volant, vůbec nepočítá s tím, že bude muset živý řidič převzít řízení přímo ve vozidle - ačkoliv servisní režim zjevně počítá s tím, že na dálku bude vozidlo do jisté míry řiditelné.

Tesla bude každou chvíli vydávat třináctou verzi svého řídícího systému FSD, které má nabídnout výrazné prodloužení trasy mezi nutnými manuálními zásahy řidiče. Přidáno bude parkování, kdy vystoupíte z vozu, auto samo objede parkoviště a najde si volné místo, do něhož zaparkuje. A také dojde k podstatnému zlepšení jízdy po dálnicích.

Jenže to všechno jsou věci, kde regulace omezuje Muskův obchod a způsobuje mu dodatečné náklady. Všechno by bylo mnohem jednodušší, kdyby EU netrvala na tom, že samořiditelné automobily mají opravdu fungovat a na sociální síti si může kdo chce co chce tvrdit bez ohledu na to, jaká je pravda. Proč si tedy na eurokomisařku trochu nezanadávat na Xku a nenasbírat trochu bodů obdivu od republikánských fanoušků i anonymních proruských trollů...