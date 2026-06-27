Jinak a jinde. Věra Linhartová byla výjimečnou autorkou české experimentální prózy

Přitom byla skoro vždycky mimo centrum, mimo Prahu – studovala v Brně, pracovala v Pardubicích a na Hluboké, od osmašedesátého roku žila v Paříži. A podobně jako Milan Kundera fungovala ve dvou jazycích: od sedmdesátých let psala své texty hlavně, skoro bezvýhradně francouzsky.
V sedmapadesátém roce poznala na Bítově, kde brigádničila jako průvodkyně, skupinu takzvaných šestatřicátníků. Patřili k ní mimo jiné tamější kastelán Jiří Kuběna, básnířka Viola Fischerová, pozdější disident a ještě pozdější prezident Václav Havel – anebo esejista Pavel Švanda. Z knižního portrétu, který „šestatřicátníkům“ složil Pavel Kosatík, vystupuje Linhartová jako „ta vzadu“: mlčenlivá, hloubavá, soustředěná pozorovatelka. Vědomého i nevědomého, reálného stejně jako imaginovaného. Taková byla i ve svých raných, dodnes uhrančivých prózách, jako Meziprůzkum nejblíž uplynulého, Prostor k rozlišení, Rozprava o zdviži, Přestořeč nebo Dům daleko.
Jistě ji ovlivnily avantgardy dvacátých a třicátých let, zejména francouzský surrealismus, ale psala vždycky po svém. Hledala nejpřesnější výraz; v dotyku se zvukem, s vizualitou. Text brala jako místo promýšlení sebe, světa – i samotného textu, co právě píše. Její psaní dodnes zní jako šepot ze snu, jako mantra mumlaná mimo čas i konkrétní prostor; je magické, neodbytné, vtahující. A samozřejmě náročné na čtenáře: buď s Linhartovou její hru člověk hraje, anebo ne.
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Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži
S odchodem do Francie její próza zduchovněla, zprůzračněla, omezila se na základní struktury. Linhartová se začala věnovat dominantně esejistice – a přesunula svou pozornost k Asii, nejvíc k Japonsku. Zaujatě pátrala po projevech tamějšího avantgardního umění ve 20. století, ale zamířila i hlouběji, do spodních vrstev asijských duchovních dějin. V letech 1978 až 1985 pak vystudovala po historii umění a estetice svou třetí univerzitu: japanistiku. Po devětaosmdesátém se začala pozvolna vracet do českého kontextu: vyšly v reedicích její knihy ze šedesátých let, vyšly v překladu některé její texty psané francouzsky, pod titulem Soustředné kruhy zbilancovala svou esejistickou práci. A získala několik prestižních cen, mimo jiné Jaroslava Seiferta, F. X. Šaldy a Toma Stopparda.
V roce 2003 přijela Linhartová nečekaně do Olomouce na festival Poezie bez hranic. Zúčastnila se diskuse na šestatřicátnické téma. Mluvila především o svém vztahu k jazyku: o „vyždímané“ češtině, o nevyčerpatelnosti francouzštiny, o vzdálenosti japonštiny. „Když jsem byla tady, francouzština a Paříž pro mě byly to vysněné jinde,“ řekla. „Když jsem se přestěhovala do toho vysněného jinde, potřebovala jsem další vysněné jinde, a to je Japonsko. A proto se tam nikdy nepřestěhuju, protože bych ztratila poslední vysněné jinde, které pořád ještě mám.“
Před pár dny se Věra Linhartová přece jen přestěhovala – do svého definitivního „jinde“. Zůstalo její dílo. Jen tak se neztratí.