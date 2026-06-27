Jinak a jinde. Věra Linhartová byla výjimečnou autorkou české experimentální prózy

Radim Kopáč
Nekrolog   21:33
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie2

Věra Linhartová na snímku z roku 2003. | foto: ČTK

Věra Linhartová, která zemřela v pátek 26. června, byla jednou z posledních, kdo vlastním životem a dílem svědčili o síle a pestrosti československé kultury šedesátých let. Měla štěstí, tu éru chytila v pravý čas: byla ročník 1938. A chytila ji všestranně: jako spisovatelka jedinečných próz, jako kurátorka důležitých výstav, jako autorka myšlenkově nabité, provokativní esejistiky.

Přitom byla skoro vždycky mimo centrum, mimo Prahu – studovala v Brně, pracovala v Pardubicích a na Hluboké, od osmašedesátého roku žila v Paříži. A podobně jako Milan Kundera fungovala ve dvou jazycích: od sedmdesátých let psala své texty hlavně, skoro bezvýhradně francouzsky.

V sedmapadesátém roce poznala na Bítově, kde brigádničila jako průvodkyně, skupinu takzvaných šestatřicátníků. Patřili k ní mimo jiné tamější kastelán Jiří Kuběna, básnířka Viola Fischerová, pozdější disident a ještě pozdější prezident Václav Havel – anebo esejista Pavel Švanda. Z knižního portrétu, který „šestatřicátníkům“ složil Pavel Kosatík, vystupuje Linhartová jako „ta vzadu“: mlčenlivá, hloubavá, soustředěná pozorovatelka. Vědomého i nevědomého, reálného stejně jako imaginovaného. Taková byla i ve svých raných, dodnes uhrančivých prózách, jako Meziprůzkum nejblíž uplynulého, Prostor k rozlišení, Rozprava o zdviži, Přestořeč nebo Dům daleko.

Jistě ji ovlivnily avantgardy dvacátých a třicátých let, zejména francouzský surrealismus, ale psala vždycky po svém. Hledala nejpřesnější výraz; v dotyku se zvukem, s vizualitou. Text brala jako místo promýšlení sebe, světa – i samotného textu, co právě píše. Její psaní dodnes zní jako šepot ze snu, jako mantra mumlaná mimo čas i konkrétní prostor; je magické, neodbytné, vtahující. A samozřejmě náročné na čtenáře: buď s Linhartovou její hru člověk hraje, anebo ne.

Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži

S odchodem do Francie její próza zduchovněla, zprůzračněla, omezila se na základní struktury. Linhartová se začala věnovat dominantně esejistice – a přesunula svou pozornost k Asii, nejvíc k Japonsku. Zaujatě pátrala po projevech tamějšího avantgardního umění ve 20. století, ale zamířila i hlouběji, do spodních vrstev asijských duchovních dějin. V letech 1978 až 1985 pak vystudovala po historii umění a estetice svou třetí univerzitu: japanistiku. Po devětaosmdesátém se začala pozvolna vracet do českého kontextu: vyšly v reedicích její knihy ze šedesátých let, vyšly v překladu některé její texty psané francouzsky, pod titulem Soustředné kruhy zbilancovala svou esejistickou práci. A získala několik prestižních cen, mimo jiné Jaroslava Seiferta, F. X. Šaldy a Toma Stopparda.

V roce 2003 přijela Linhartová nečekaně do Olomouce na festival Poezie bez hranic. Zúčastnila se diskuse na šestatřicátnické téma. Mluvila především o svém vztahu k jazyku: o „vyždímané“ češtině, o nevyčerpatelnosti francouzštiny, o vzdálenosti japonštiny. „Když jsem byla tady, francouzština a Paříž pro mě byly to vysněné jinde,“ řekla. „Když jsem se přestěhovala do toho vysněného jinde, potřebovala jsem další vysněné jinde, a to je Japonsko. A proto se tam nikdy nepřestěhuju, protože bych ztratila poslední vysněné jinde, které pořád ještě mám.“

Před pár dny se Věra Linhartová přece jen přestěhovala – do svého definitivního „jinde“. Zůstalo její dílo. Jen tak se neztratí.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.