Argument zní na první poslech rozumně. Stát by ušetřil, administrativa by se zjednodušila a malé obce by se spojily do větších celků. Jenže je tu jeden poněkud nepříjemný detail: obec není jen administrativní a ekonomická jednotka. Je to základní politické, a hlavně lidské společenství.
A právě na to se při debatách o „optimalizaci“ české územní samosprávy příliš často zapomíná.
Představme si malou obec, kde žije několik set lidí. Starostu tam občané znají osobně. Vědí, kde bydlí. Potkávají ho v obchodě, v hospodě nebo na osmiligovém místním fotbale, na který se někdy skoro nedá koukat.
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Když se něco nepovede, mohou mu to říct prakticky okamžitě. Na zastupitelstvo mohou přijít a skutečně se ho účastnit. Rozhodnutí o opravě místní komunikace, obecním pozemku nebo dětském hřišti není abstraktní položkou rozpočtu. Je to věc, kterou lidé vidí každý den z okna.
To je demokracie v její nejpraktičtější podobě. Z té by měl Masaryk nebo Havel jistě radost.
Peníze nejsou všechno
Pochopitelně, malá obec nemusí být vždy stoprocentně efektivní. Někdy nemá peníze na odborného zaměstnance, jindy obtížně zajišťuje tu či onu odbornější agendu. Ale z toho ještě neplyne, že řešením má být její zánik.
Stejnou logikou bychom mohli tvrdit, že protože malá rodinná firma nemá vlastní právní oddělení, měla by být zrušena a připojena k nadnárodní korporaci. Neměla.
Existuje přece spolupráce obcí. Svazky obcí, společné technické služby, sdílení zaměstnanců, společné nákupy, společné zajišťování některých odborných agend. Stát by měl tyto formy spolupráce podporovat a odstraňovat zbytečné překážky. Může také pomoci malým obcím s digitalizací a odborným servisem.
To všechno je rozumná reforma.
Méně rozumná je myšlenka, že někde v Praze vznikne mapa a na ní se červenou tužkou označí obce, které jsou „příliš malé“.
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Křížkujte jak o život. Je to skvělá příležitost, jak si nakonfigurovat obec
Protože kdo rozhodne, co je ještě dostatečně velká obec? Pět set, nebo dvě stě obyvatel? Tisíc? Dva tisíce? A proč právě toto číslo? Je snad demokracie kvalitnější v obci s 1200 obyvateli než v obci s 850?
Dobrovolné slučování vs. byrokratické oktrojování
Navíc existuje zásadní rozdíl mezi dobrovolným slučováním a slučováním nařízeným shora.
Jestliže se dvě nebo tři sousední obce samy rozhodnou, že společně dokážou lépe zajistit školu, dopravu, infrastrukturu nebo úřední služby, je to naprosto legitimní cesta. Pokud místní občané dospějí k názoru, že jejich samostatnost už nedává smysl, nikdo by jim v tom neměl bránit.
Ale proč by měl stát lidem jejich obec – starostu, zastupitele, prapor… – vzít jen proto, že excelová tabulka ministerstva dospěla k závěru, že její existence není dostatečně efektivní? Tady už totiž nejde jen o úsporu peněz. Jde o základní, nejen právně-filozofickou otázku: Komu obec patří? Občanům, kteří v ní žijí? Nebo státu?
Česká tradice místní samosprávy je přitom pozoruhodná právě svou rozdrobeností. Za každou malou obcí není jen úřad. Je tam historie, místní identita, spolkový život, hasiči, sportovní oddíl, kostel, hřbitov, kulturní dům nebo prostě jen pocit, že „tohle je naše“.
Možná se nám to v době tabulek, excelových modelů a manažerského řízení státu může zdát poněkud staromódní. Jenže demokracie je také poněkud staromódní instituce. Byla a je založena na tom, že lidé nejsou pouze adresáty veřejné správy. Jsou jejími spolutvůrci. Aktivními.
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Při debatě o počtu obcí bychom proto měli být opatrní s kouzelným slovem „efektivita“. Efektivní stát je nepochybně žádoucí. Ale výkonnost není jedinou hodnotou veřejné správy. Vedle ní existuje dostupnost, lidský rozměr, odpovědnost, místní znalost, participace, a především demokratická legitimita.
A ta se měří poněkud hůře než počet zaměstnanců obecního úřadu.
Demokracie, která je blízko lidem
Slučování obcí ano, pakliže je dobrovolné a pokud o něm rozhodnou sami občané. Administrativní likvidace obcí rozhodnutím z Prahy nikoli.
Nezapomínejme: obec není jen hodnota v excelové tabulce. Je to kus země, kde lidé žijí, rozhodují a nesou za svá rozhodnutí odpovědnost.
A možná právě v tom spočívá její největší význam. Českých, moravských i slezských obcí máme možná hodně. Naší formy demokracie bychom si však měli vážit právě proto, že je tak blízko lidem.
A více než 62 tisíc zdejších zastupitelů je skutečnou solí naší země.