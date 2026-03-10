Václav Moravec zrušil veřejnoprávnost České televize, veřejnoprávnost totiž garantuje on

Nejde tu ani tak o objektivitu, ba dokonce ani o pseudovyváženost neboli slepou vyváženost (termín pana Moravce), ale o to, že během jedenadvaceti let si jeden člověk zvykl na to, že je sám sobě šéfem a jakýkoli zásah do „svých pravomocí“ nesnese. Proto také demonstrativně skončil s moderováním, aniž by cokoli dopředu řekl svým nadřízeným.
Lze s tím něco dělat? Nikoli. Ti, kteří považují Moravcův krok jen za odchod jednoho novináře z pořadu, který byl nemístně přeceňován, se příliš nevzrušují. Jiní, kteří měli Moravcův obraz světa, jak jej servíroval každou neděli na obrazovce, za jediný objektivní, však prožívají krizi. Otázka je, zda je jim pomoci. Lze se obávati, že nikoli.
I kdyby za Václavem Moravcem přišlo celé vedení televize, poklonili se mu, odprosili jej a přemluvili k návratu do pořadu, už to nikdy nebude jako dřív. Ředitelem televize by se v takovém případě stal, zcela neformálně, Václav Moravec. Někteří spoluobčané by se mu možná posmívali za jeho nekonzistentnost, ale televizi by fakticky ovládl. Kdyby si něco přál, stačilo by pohrozit odchodem. Tento scénář je velmi nepravděpodobný. Spíš očekávejme, že moderátor opustí veřejnoprávní televizi nadobro.
Veřejnoprávní televize coby předmět zájmu
Možná se stane hlavním hrdinou demonstrace na Letenské pláni 21. března. To nelze vyloučit, ale co by měli demonstranti požadovat, aby se situace „napravila“? Samozřejmě návrat moderátora do ČT, jeho naprostou autonomii a zřejmě i vyhazov pro ty, kteří si někdy dovolili jej kritizovat. Možná by měla též vláda podat demisi, neboť ve volbách koaliční strany sice zvítězily i slibem, že změní financování veřejnoprávní televize, ale to v očích mnoha spoluobčanů znamená též ohrožení veřejnoprávnosti, či dokonce demokracie.
|
Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno
Čistě věcně by militantní ochránce veřejnoprávnosti a la Moravec uspokojil pouze status quo ante a jeho nějakým způsobem garantovaná neměnnost. Jenže to je asi tak snadno proveditelné jako návrat vymačkané zubní pasty zpět do tuby.
Václav Moravec může samozřejmě svůj pořad přenést do jakéhokoli soukromého média či si založit vlastní firmu a vysílat sám za sebe na internetu. Technologicky je to nepříliš náročné a diváky by jistojistě našel. Moravcovi sirotci se nemusejí bát, že by jejich další „morální maják“ zhasl.
Nevyhnutelným předmětem zájmu se stává veřejnoprávní televize. A zde bude záležet na tom, jak se zachovají nejen mocipáni, tedy představitelé vládní koalice, kteří chtějí poměry v ČT měnit, ale též, co budou požadovat ochránci „veřejnoprávnosti“. Můžeme tu totiž mít co nevidět válku o Českou televizi, jejíž obětí se stane nejen samotné médium, ale i novináři, kteří v něm pracují.
Jenže v situaci, kdy hlasité menšiny „odpůrců“ i „podporovatelů“ veřejnoprávní ČT svorně usilují o destrukci a konfrontaci, bude těžké zachovat věcný tón a myslet na to, aby si vysílání zachovalo kvalitu. Bylo by ironií, kdybychom kvůli jednomu sebestřednému moderátorovi dramaticky poškodili solidní médium veřejné služby. Okolnosti však napovídají spíš tomu, že se to stane.