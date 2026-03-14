Úplný seznam Hitlerů naší doby k nahlédnutí u Václava Moravce

Ano, připusťme i to, že tato teze je vyhrocená a ve skutečnosti se dnes ve většině médií nemohou setkat během politické diskuse vrahové a jejich oběti. Nicméně pokud tento koncept označíme jako tzv. pseudovyváženost či slepou vyváženost, tedy jako jednoznačnou špatnost, musíme také jasně říci, že někteří budou z diskuse nutně vyřazeni. Diskusi omezíme právě z důvodu toho, aby spolu nedebatovali „zlí“ a „hodní“.
Problém dnešní reality je v tom, že nepotkáváme na každém kroku čisté zlo, ba ani nevinné oběti systematického vyvražďování. A že protivné politické názory neznamenají ani jedno, ani druhé, mnohým uniká. Avšak určovat, kdo reprezentuje dobro, a tedy smí debatovat, a kdo je zosobněným zlem a veřejnoprávní média jsou pro něj uzavřena, mnohým nečiní nejmenší problém.
Někteří hlasatelé správného vyřazování z veřejné debaty to berou šmahem. Na „plochozemce, absolventy vysoké školy života, putinofily, antivaxery, homofoby a rasisty“ (seznam laskavě vypracoval Petr Honzejk z Hospodářských novin) si musíme dávat pozor. Tito všichni jsou údajně zastánci slepé vyváženosti a prý chtějí, aby televize vysílala nesmysly a proto jim nemá být uděleno slovo. Ano, tahle metoda je prastará a hojně užívaná: vymodeluji si nepřítele, přisoudím mu nejhorší myslitelné vlastnosti a pak všem vysvětlím, proč tento nepřítel má být poražen a anihilován. Je to dětinské a intelektuálně nepoctivé.
Nemůžeme jen tak někoho vyloučit z veřejnoprávních médií, protože na něj připlácneme některou z báječných nálepek, případně proneseme zaklínadlo z preambule televizního kodexu: Ve jménu lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod, úcty k přírodě a kulturnímu dědictví nesmíš na obrazovku.
Ne, takhle triviální náš svět není, proto nemá pravdu ani Václav Moravec, ani jeho plamenní obránci, když jako jedinou alternativu moderátorské svévole vidí mechanické nastavování mikrofonu všem myslitelným segmentům společnosti.
Pozvání dle moderátorovy libovůle
Václav Moravec svým obhájcům asi moc nepoděkuje za to, s jakou vehemencí tuhle ohranou poučku vytáhli. Vezmeme-li „pětiminutovou poučku“ opravdu vážně, musíme připustit, že pro moderátora veřejnoprávní televize je Tomio Okamura Hitlerem sui generis. Takovou hloupost si jistě Václav Moravec nemyslí, natož aby ji hlásal. Jemu jen nepřišlo vhodné, aby někdo jako pan Okamura v jeho pořadu vystupoval. To je legitimní postoj, stejně jako je legitimní, že se dlouholetý šéf parlamentní strany domáhá toho, aby dostal slovo v diskusním pořadu veřejnoprávní televize.
Václav Moravec zrušil veřejnoprávnost České televize, veřejnoprávnost totiž garantuje on
Václav Moravec se nechal slyšet, jak jej pobuřuje snaha, aby si politici sami určovali, kdo konkrétní, coby zástupce dané politické strany, bude vystupovat v jednotlivých pořadech. To je nepochybně skandální, hloupá a škodlivá představa. Jestliže se však moderátor rozhodne do „svého“ pořadu ve veřejnoprávní televizi nějaké lidi nezvat jen dle své libovůle, je to v pořádku? Ano, bude to v pořádku, až bude pan Moravec moderovat své pořady jako reprezentant privátního a nikoli veřejnoprávního média.
Mezi tupým nastavováním mikrofonu každému politikovi a svévolným seznamem „Hitlerů naší doby“ je obrovská škála přístupů, na ní je možno hledat a nacházet nějakou rovnováhu. Pokus o hledání kompromisu není zločin a kritika Václava Moravce jakbysmet, avšak zdá se, že se kritika velikánova brzy stane herezí pro sektu jediného přípustného způsobu veřejnoprávnosti.