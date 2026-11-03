Stručná taxonomie žab z Kavčích hor. ČT je obětí vnitřních mocenských zájmů a politických kalkulací

Příběh Jakuba Puchalského je v tomto směru příznačný. Když v roce 1998 nastoupil do čela ČT, měl jasnou představu, kam chce instituci posunout. Chtěl moderní televizi s jasně definovanými programovými kanály, silným zpravodajstvím, investigativní dokumentaristikou, kvalitní původní tvorbou a profesionálnějším řízením. Byl to projekt, který předjímá doslova každý další pokus o evoluci Kavčích hor.
Puchalský podcenil složitost instituce, kterou převzal. Nedokázal dostatečně komunikovat se zaměstnanci, získat jejich důvěru ani přesvědčivě vysvětlit některé personální a organizační kroky. To je legitimní kritika.
Jenže právě zde začíná další část příběhu. Proti Puchalskému se postavila významná část zaměstnanců, vznikla petice požadující jeho odchod a v atmosféře konfliktu se otevřel prostor pro politický tlak. Některým politickým aktérům se hodilo, že nespokojenost uvnitř instituce mohou využít k oslabení jejího vedení. Byli to často ti samí, kteří zanedlouho během velké prosincové televizní stávky v roce 2000 skončili v pověstných spacácích u revoltujícího zpravodajství.
|
Konec televizních a rozhlasových poplatků: Jak bude zrušení v praxi fungovat
Jakub Puchalský ke škodě ČT nakonec 15. prosince 1999 rezignoval poté, co mu Rada ČT tragikomicky nedokázala vyslovit důvěru. O rok později přišla televizní krize kolem Jiřího Hodače. Jiří Balvín, který se následně stal ředitelem, převzal instituci za podmínek, kdy zaměstnanecký odpor fakticky ukázal, že vedení televize může být pod tlakem zaměstnanců neudržitelné. V listopadu 2002 byl nakonec sám Radou ČT odvolán. Také v jeho případě se střetly manažerské problémy, zaměstnanecké zájmy a politické vlivy.
Žába na prameni
Zaměstnanci mají právo kritizovat vedení, bránit své pracovní podmínky a upozorňovat na ohrožení nezávislosti redakční práce. Televize není armáda a generální ředitel nemá mít neomezenou moc. Jenže stejně tak nemůže být instituce řízena podle toho, která skupina zaměstnanců dokáže nejhlasitěji protestovat, zorganizovat petici nebo ochromit vysílání.
|
Dopadne zrušení poplatků na chudé? Nestrašme se nesmysly, ani veřejnoprávním médiím to nepomáhá
Veřejnoprávní televize potřebuje stabilní a odpovědné vedení. To musí mít možnost uskutečňovat schválenou koncepci, měnit organizační strukturu, vyžadovat hospodárnost a nést odpovědnost za výsledky. Pokud každá významnější reforma narazí na odpor zhruba té samé části zaměstnanců a ten se stane nástrojem politického boje, žádná dlouhodobá strategie nemá šanci.
To je skutečná překážka modernizace ČT. Žábou na prameni nejsou všichni zaměstnanci ani všichni politici. Jsou jí mocenské struktury uvnitř televize, které si chtějí zachovat své postavení a privilegia, a politici, kteří jejich odpor využívají k prosazování vlastních zájmů.
Při pohledu na koncepce generálních ředitelů, kteří nedokončili mandát, je pozoruhodné, kolik problémů se opakuje. Puchalský chtěl zprůhlednit řízení a zefektivnit organizaci. Chmelíček chtěl nastolit odborný dialog uvnitř televize. Souček chtěl televizi připravit na digitální budoucnost. Vydrželi každý zhruba rok.
Možná bychom se proto měli přestat ptát jen na to, zda byl ten či onen ředitel dostatečně schopný. Měli bychom se také ptát, zda Česká televize vůbec dokáže vytvořit podmínky, ve kterých může její vedení dlouhodobě a odpovědně pracovat. Protože pokud bude každá reforma rukojmím vnitřních mocenských zájmů a politických kalkulací, může mít televize sebelepší koncepce. Změní se ředitel, změní se organizační schéma, napíše se nová strategie. Instituce se ve skutečnosti nikam neposune.