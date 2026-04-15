To zjevně ministr kultury nepochopil. O tom, jak utilitárně přistupuje tahle strana k veřejnoprávním médiím, vypovídají výroky poslance Filipa Turka. Ten se po prezentaci záměru rušit poplatky vyjádřil, že po předávání hudebních cen Anděl, jež přenášela veřejnoprávní televize, se prý nabízela privatizace a po přenosu by neměla existovat povinnost platit koncesionářské poplatky. Znamená to, že veřejnoprávní média mají vysílat výhradně to, co se líbí panu Turkovi? Asi ano.
Poplatky nejsou posvátná kráva
Za prvé, výroky, které zazněly na předávání jakékoli ceny, nepadají na hlavu veřejnoprávních médií, to si pan Turek a spol. pletou pojmy s dojmy. Médium vysílá předávání relevantních cen, a pokud se někdo k něčemu vyjádří, jde to na vrub mluvčího, případně organizátora. Pokud se pan Turek nemůže smířit s názory laureátů cen Anděl, nechť bojuje spíš s touto entitou a nehorší se na veřejnoprávní média. My bychom se pak mohli turkovským stylem zlobit na Českou televizi za to, že přináší ze sněmovny přenosy, ve kterých například ctihodný poslanec Turek plácá hlouposti.
Buďme však chvilku vážní. Veřejnoprávní média potřebují změnu a nikoli petrifikaci. Tu jim žel zajistila předchozí Fialova vláda tím, že zvýšila poplatky a rozšířila počet plátců, aniž se kohokoli ptala. Leckdo může říci, že si chtěli v těchto institucích někteří politici navždy zabetonovat své příznivce. A do jisté míry je to pravda.
Nicméně není nic pošetilejšího než se pokoušet zastavit čas. Média se překotně mění a dnešní mladí pod třicet téměř nesledují lineární televizní a rozhlasové vysílání, v daleko větší míře se obracejí k podcastům a využívají k získání informací jiné kanály, například umělou inteligenci.
Je na místě ptát se, v jakém rozsahu má veřejnoprávní televize „vyrábět obsah“. Zda má či nemá vysílat zábavnou soutěž StarDance, zda má či nemá vyrábět zaměnitelné detektivky, či pohádky. Zda a v jakém rozsahu má vysílat sport. Stejně je legitimní ptát se, jakým kulturním aktivitám má dávat prostor, a když to hodně přeženu, kolik má být baletu a symfonické hudby a kolik má být rapu, techna či dechovky.
Má smysl bavit se o tom, zda má mít veřejnoprávní rozhlas tři stanice nebo padesát. Jak se mají obsluhovat nejrůznější minority, regiony, menšinové žánry. Teprve poté, až bychom si tyhle otázky rámcově vyjasnili, bychom se měli bavit o tom, za kolik peněz by to veřejnoprávní média zvládla.
Koncesionářské poplatky nejsou posvátná kráva, a když generální ředitel veřejnoprávního rozhlasu tvrdí, že „současný systém je funkční, spravedlivý, stabilní a dlouhodobě udržitelný“, můžeme s ním úspěšně polemizovat a je to legitimní.
Nicméně cesta ke změně nevede přes zničení veřejnoprávních médií. Ano, můžeme mít naše veřejnoprávní média za nedokonalá, ale jsou funkční a jejich totálním vyhladověním nic nezlepšíme.
Živá voda pro opozici
A nyní se dostáváme k politickému patláctví Motoristů. Když chci něco prosadit, musím si pro to sehnat podporu, čím má být změna trvalejší, tím by měla být podpora širší. Zde se nabízí otázka, zda mají Motoristé podporu ANO. Lze docela úspěšně spekulovat, jestli aktuální Klempířův nápad neskončí podobně jako předchozí Okamurův. Premiér si těžko bude chtít sám svolávat na Letnou půl milionu odpůrců.
Oto Klempíř, samozřejmě nezáměrně, polévá živou vodou nemohoucí opozici. Ta se chopí příležitosti a udělá z tohoto naprosto bláznivého záměru ústřední politické bojiště. A kdo by se jim divil. Pokud budou Motoristé podobně netaktičtí a iracionální, mohou proti nim začít demonstrovat i ti, kteří chtějí, aby se veřejnoprávní média změnila, ale rozhodně je nechtějí zničit.
Při chaotičnosti současné vládní koalice může spor skončit tím, že vláda žádnou změnu nakonec nepředloží. Babiš a spol. se leknou rozčilené veřejnosti. Média veřejné služby budou pak nadále fungovat samospádem a ztrácet vliv, avšak nikoli prostředky. Je to zajisté, jak pravil ředitel rozhlasu, udržitelné, ale ne moc dlouho.
Uvědomme si, že spor o veřejnoprávní média je už dnes hádkou „starých bílých mužů“ a při setrvačnosti našich politiků se můžeme dalších deset let kojit pomyšlením, jak jsme veřejnoprávní média zachránili, avšak jen do doby, než je pak někdo zruší bez náhrady a bez toho, aby se jich vůbec někdo zastal.