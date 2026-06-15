Platí u nás „šetřete a kušujte“, nebo „plaťte a kušujte“? To je podstata boje o média

Vláda vychází z úvahy, že v roce 2024 obě média fungovala, byla lídry trhu a nikdo si nestěžoval. Dokonce i Fialova vláda, která koncesionářské poplatky zvýšila a rozšířila počet plátců, neměla nic takového v programu a nikdo proti tomu neprotestoval na náměstích. Ministr kultury Oto Klempíř vidí v patnáctiprocentním snížení rozpočtů tlak na větší efektivitu.
Lapidárně shrnul pohled vlády premiér Andrej Babiš, když odpovídal na dotaz redaktora České televize: „Vy nešetříte a my chceme, abyste šetřili, a vy a priori odmítáte debatu o šetření.“ To je pravda, v současnosti se veřejnoprávnost médií, alespoň podle jejich zaměstnanců, definuje tím, aby měli garantovaný pohodlný růst rozpočtů na věčné časy.
Vládní důraz na šetření je legitimní, i když způsob, jakým to prezentuje premiér, je nešťastný. Vyčítat řediteli televize „my nevíme, za co utrácíte“ je absurdní. Ředitelé veřejnoprávních médií nejsou podřízeni vládě. Nicméně kontrola NKÚ by veřejnoprávnost médií také nezlikvidovala a my bychom alespoň měli představu o tom, jak s penězi hospodaří.
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Stovky zaměstnanců televize a rozhlasu čeká vyhazov. Ředitelé reagují na škrty
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Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média
On jen pohled na jasný fakt ukazuje, jak se dá skutečnost vnímat mnoha způsoby: Vrátili jsme se ke stavu v roce 2024, řekl premiér. Ne, vrátili jste to do stavu v roce 2008, odpověděl premiérovi redaktor ČT. Ano, sedmnáct let se koncesionářský poplatek nevalorizoval a tedy televize vlastně 17 let šetřila. Nakonec se redaktor uvolil k prohlášení: Máme pravdu oba, pane premiére. Je na každém z nás, aby si řekl, zda bylo dobře, že se poplatek nezvyšoval, nebo zda vysílání nějak zásadně trpělo. Ano, zaměstnanci budou stát za svými managementy, kdo by nechtěl víc peněz? Jenže svět není tak prostý, aby platilo – víc peněz, víc veřejnoprávnosti.
Upřímně míněný slib nestačí
Co zůstává kardinálním problémem, který vláda není schopná pochopit, jsou pojistky. „My do ničeho šahat nebudeme“ je možná upřímně míněný slib této vlády. Na druhé straně všichni jsme zažili v reakci na nějaké ekonomické krize, rozpočtové šetření, či živelní katastrofu škrtání, které, v dobré víře, snižovalo platy poslanců, soudců či dalších zaměstnanců státu. Ovšem pokud bude tento zákon platit, kdo vládě zabrání, opět s dobrým úmyslem, veřejnoprávní rozpočty snižovat? A to se nebavíme o možnosti, že vláda bude postupovat účelově s cílem veřejnoprávní média vyhladovět.
Je na Sněmovně, aby k zákonu nějakou pojistku připojila, rozhodně by to bylo ku prospěchu věci.
Žijeme v politické realitě, která neumožňuje otevřenou a věcnou debatu. Bylo by dobré, kdyby veřejnoprávní média kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad, stejně tak by bylo dobré, aby nemohli politici seškrtat rozpočty těmto institucím. Ano, mají to být mandatorní výdaje, ale i u těch lze škrtat, zažili jsme to.
Minulá vláda veřejnoprávním médiím štědře přidala, ovšem nikoli ze své kapsy, ale z kapes občanů, a nelze se divit, třeba podnikatelům, jimž se nelíbí, že mají platit na média, která jejich zaměstnanci ani nemohou při práci sledovat. Zkrátka Fialova vláda se s nikým nebavila a můžeme ji podezírat, že si tímto krokem veřejnoprávní média před volbami naklonila.
Obdobně postupuje vláda Babišova a mnozí v tom vidí potrestání zmíněných médií. Jiný v tom uvidí úlevu pro svou kapsu. Jistě. Lze se posmívat těm, kteří nechtějí obětovat „jedno kafe, či jedno pivo“ za veřejnoprávní média. Jenže právě velkopanské a přehlíživé postoje minulé garnitury ji dostaly tam, kde je nyní, a pomohly současné koalici do vlády.
Ne, slovenská cesta nám nehrozí a nikdy nám nehrozila, čeká nás „jen“ usilovné a cílevědomé opakování všech nemravností. Každá příští vláda si osvojí všechny finty vlád předchozích, od obcházení řádného legislativního procesu po účelové manévrování s veřejnoprávností.