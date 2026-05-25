Zdravý pragmatismus, nebo nebezpečná naivita? Proč je obrana médií nutná i před Klempířem

Argumentuje tím, že současný ministr kultury Oto Klempíř není dostatečně připraven a obeznámen s legislativním procesem, aby návrh zákona upravující financování veřejnoprávních médií reálně prošel. To nejspíše bude pravda, je ale naivní žít v představě, že se situace nemůže změnit a postavit tak média do tíživější situace.
|
Zachraňování veřejnoprávních médií před Klempířem je zbytečné, nedokáže je zničit
Souhlasím, že Oto Klempíř jako ministr kultury zatím vytváří spíše mediální rozruch a může působit více komicky než nebezpečně, myslím však, že autor komentáře dostatečně nemyslí na možnost, že by se ve funkci mohl objevit někdo jiný. Myšlenka financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu místo skrze systém koncesionářských poplatků už je totiž ve veřejné debatě přítomná a je zřejmé, že existuje skupina, která by tuto změnu podpořila. Je pak tedy jen otázkou času, než se k návrhu zákona dostane někdo, kdo bude lépe připraven řešit připomínky nebo možné spory u správních soudů týkající se tohoto návrhu. Pak už situace může nabrat úplně jiný spád.
Platit si média podle vlastních představ?
Dalším problémem je fakt, že se veřejnoprávní média vnitřně fragmentují a nehájí dostatečně svou pozici. Můžeme to vidět u České televize. Nedávno vytvořená iniciativa Veřejnoprávně, kterou podpořilo přes 1850 zaměstnanců ČT a ČRo, se velmi aktivně snaží vysvětlovat pozici institucí a důležitost financování skrze systém koncesionářských poplatků jako záruku nezávislosti. Veřejnoprávně je aktivní na sociálních sítích, snaží se nejrůzněji interagovat s veřejností a symbolizuje zároveň určitou jednotu zaměstnanců veřejnoprávních médií.
|
ČT a ČRo předložily připomínky k zákonu o médiích veřejné služby
Oproti tomu se ale musíme podívat na situaci, která panuje v Radě ČT. Někteří členové (nejznámější asi Luboš Xaver Veselý) fungování ČT poměrně otevřeně kritizují a změnu financování by zajisté podpořili. Navíc celá situace ohledně financování nevznikla z ničeho nic a je tedy zřejmé, že veřejnoprávní média svou pozici v minulosti dostatečně nehájila nebo neviděla možné nebezpečí. Uznávám ale, že po bitvě je každý generálem.
To vše je ještě podtrženo stavem, kdy z ČT už nějakou dobu odcházejí schopní novináři a členové redakcí kvůli vnitřní situaci. Nejvýraznějším aktuálním příkladem je bezpochyby Václav Moravec a konec nedělního debatního pořadu tak, jak ho diváci znali od roku 2004, mezi další ale patří jména jako Jakub Železný, Daniela Písařovicová, Nora Fridrichová nebo Světlana Witowská. Většina dnes pracuje na soukromých projektech, které jsou dostupné pouze za paywallem.
|
Doložka platí, reaguje ČT na Moravcův projekt. Bude chtít smluvní pokutu
To vyvolává otázku, zda není čas na to, aby si veřejnost platila média podle vlastních preferencí a vybírala si z obrovského množství obsahu, které se v online prostoru vyskytuje.
Základem je důvěra
Uvedené důvody ukazují, v jak zranitelné pozici se ČR a ČRo skutečně nacházejí. Jako úplně nejzásadnější pak beru to, že veřejnost bude ochotna koncesionářské poplatky platit pouze, pokud bude mít v instituce důvěru. Trvající debata, byť je vedena takovými lidmi jako Oto Klempíř, tuto důvěru bezpochyby snižuje nebo minimálně vznáší otázky, jestli by financování přímo ze státního rozpočtu přece jen nemohlo představovat vhodnější alternativu současnému stavu. Právě proto je nutné za veřejnoprávní média bojovat, i když je přijetí vládního návrhu zákona o změně financování zatím spíše nereálné.
|
Ministerstvo financí tepe zákon o ČT a ČRo. K přepracování, vzkázalo Klempířovi
Dodám ale, že s autorem rozhodně souhlasím v tom, že soustředit veškerou pozornost na figury, jako je Oto Klempíř (nebo třeba Filip Turek), je skutečně zbytečné a spíše kontraproduktivní. Ti svým výrazným chováním fungují jako rušivý prvek české politiky a je snadné kvůli nim přehlížet důležitější dění, jako například připravovanou důchodovou reformu nebo revizi sociálních dávek.
Autorka je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy