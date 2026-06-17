To ladí s tím, že Okamurovo hnutí SPD je člen vládní koalice. S tím, co vládní koalice říká. Zrušit koncesionářské poplatky (ať už to bude pro chod ČT a ČRo znamenat cokoliv), ale do samotného obsahu veřejnoprávních médií nezasahovat.
Ale ouha. Stačilo přepnout na web Novinky a čtenář se dozvěděl něco protichůdného. A sice to, co řekl poslanec SPD Josef Nerušil ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Že teď jde o změnu financování, ale pokud se bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měla vysílat, „chceme se dostat k nějaké širší diskusi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i tu obsahovou“.
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Tak hrome, řeknete si, jak to tedy je? Chce SPD obsah vysílání kontrolovat, ovlivňovat či na něj alespoň dohlížet, nebo nechce?
Upřímně, oni si to pánové v SPD mezi sebou určitě vyřeší. Možná dojde i na známé úsloví o silnějším psu a tím je v SPD rozhodně Okamura. Ten už si ohlídá, aby jeho parta – alespoň rétoricky – vystupovala jako jeden muž.
Přesto teď v leckom může posílit dojem, že „je to v nich jako v koze“, jak se říkávalo kdysi. Že touha po vyváženosti veřejných médií z pohledu vlastní názorové optiky, po tom, aby ji měli pod kontrolou právě vládnoucí politici, tu prostě je. Zvláště v partách zvláštního ražení, jakou je SPD.
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Poslanec SPD pobouřil slovy o kontrole obsahu. Chce hlídat vyváženost médií
Není to tak nečekané a ojedinělé. Vyskytuje se to i na druhé straně názorové barikády. Ještě je v paměti, jak premiér Petr Fiala mluvil o právu na korigované informace. Ale teď je ve vládní koalici parta Okamurova, tudíž se pozornost logicky věnuje jí.
Přišel na to vlastní analýzou
Na debatě o fungování veřejnoprávních médií není nic špatného, škodlivého či nemravného. Nota bene v době, kdy se globálně mění technologická i společenská pravidla a „bojiště“ čím dál více ovládají weby a sociální sítě. Ale ta debata by se měla pokud možno držet racionality.
Poslanec Nerušil si stěžuje, že už čtvrtstoletí (od „televizní revoluce“ v roce 2000) je televizní vysílání „vyosené“, neboť tehdy „se určité názorové proudy zmocnily obsahu vysílání“. Dejme tomu, ale čím to dokládá? Vlastní analýzou některých pořadů.
Opět. Dejme tomu, že na tom něco je. Ale jak by dopadla „vlastní analýza některých pořadů“, kdyby ji prováděli politici z jiných názorových táborů? Kdyby se o tom hlasovalo například ve Sněmovně, záleželo by na výsledku předchozích voleb. V letech 2021-2025 by takové analýzy vyzněly jistě jinak než po říjnu 2025.
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I proto existují volené mediální rady. Ty jsou v posuzování obsahu veřejnoprávního vysílání kompetentní. Jistěže se na jejich skladbě odráží aktuální složení parlamentu. Ale názorově rozmanité jakž takž jsou, což dokládají spory a hádky při jejich volbě. Tolik k požadované kontrole obsahu vysílání.
Nahrál představě, že „teď jde o všechno“
Mimochodem. Proti tomu, co na veřejnoprávní mikrofon říkal poslanec Nerušil, se vymezuje nejen opozice (u ní se to očekává automaticky), ale i dost silní lidé přímo z koalice.
V první řadě sám ministr kultury Oto Klempíř: „Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. To je základní princip, který naprosto respektuji. Pan poslanec Nerušil evidentně žije na jiné planetě.“
Potom i místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO): „S tím, co řekl kolega poslanec Nerušil ohledně kontroly obsahu, bytostně nesouhlasím.“
A premiér Babiš tvrzení, že vláda by chtěla do obsahu zasahovat, obecně odmítá.
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Takže jestli poslanec Nerušil svými výroky někomu nahrál, tak těm, kteří vidí za jakoukoliv změnou veřejnoprávních médií cílený útok koalice, snahu o likvidaci těchto médií. Nahrál sílící nervozitě a představě, že „teď jde o všechno“. A čteme-li různé reakce na webu, nezdá se, že poslanec Nerušil je sám jako kůl v plotě. Dokáže vláda tato podezření vyvrátit? Velké peníze na to raději nesázejme.